Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descubra como transformar creme de leite fresco em uma manteiga artesanal cremosa

Aprenda o passo a passo para preparar uma versão caseira, fresquinha e livre de conservantes usando poucos ingredientes

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:00

Manteiga
A manteiga pode ser feita com apenas um ingrediente Crédito: Shutterstock

Fazer manteiga em casa é um processo simples, surpreendente e que resgata o prazer da culinária artesanal. Com apenas um ingrediente principal – o creme de leite fresco – e alguns minutos de batedeira, você obtém uma iguaria fresca, livre de conservantes artificiais e com um sabor incomparável para acompanhar pães, torradas e receitas especiais.

5 dicas para preparar a manteiga perfeita

1. Utilize exclusivamente creme de leite fresco (com teor de gordura em torno de 35%). Versões de caixinha ou de culinária não atingem o ponto correto de separação da gordura. por Shutterstock
2. Antes de talhar, o creme passa pelo estágio de chantilly. Tenha paciência e aumente a velocidade da batedeira de forma gradual para evitar bagunça na cozinha. por Shutterstock
3. Assim que o líquido começar a se soltar, cubra a batedeira com um pano limpo para conter os respingos e manter a bancada limpa durante o processo. por Shutterstock
4. Espremer bem a massa em um coador ou tecido limpo é fundamental. Retirar todo o excesso de leitelho garante que a manteiga não estrague rápido e tenha melhor textura. por Shutterstock
5. Lavar a manteiga em uma tigela com água e gelo sela o produto, remove os resquícios ácidos e confere o acabamento firme ideal para conservar na geladeira. por Shutterstock
1 de 5
1. Utilize exclusivamente creme de leite fresco (com teor de gordura em torno de 35%). Versões de caixinha ou de culinária não atingem o ponto correto de separação da gordura. por Shutterstock

Ingredientes

500 ml de creme de leite fresco;

1/4 de colher de chá de sal fino ou flor de sal (opcional).

Modo de preparo

Para começar, reúna todos os ingredientes necessários para a receita da manteiga caseira. No recipiente da batedeira, despeje o creme de leite e inicie batendo em velocidade baixa. Aumente gradualmente até que o creme ganhe consistência e se torne chantilly.

Continue batendo até que a mistura fique ainda mais densa e comece a talhar. Após metade do tempo estimado, pare a batedeira e passe uma espátula nas laterais da tigela para aproveitar todo o creme de forma uniforme.

Depois de aproximadamente 10 minutos batendo sem parar, uma massa amarelada bem definida se formará, que corresponde à gordura pura do creme de leite. Esse é o estágio final da manteiga na batedeira.

Transfira essa massa para uma peneira forrada com um coador de café ou um pano limpo e deixe filtrar. O líquido resultante que permaneceu na batedeira é o leitelho (ou buttermilk), que pode ser reservado para ser utilizado em outras receitas deliciosas. Em seguida, junte as pontas do pano e aperte-o firmemente para retirar todo o excesso de leitelho que restou na manteiga.

Em uma tigela preenchida com água e gelo, coloque somente a manteiga e lave-a muito bem para eliminar os resquícios do líquido. Com o auxílio de papel-toalha, transfira a manteiga para um recipiente adequado ou, se preferir, embale-a em papel-manteiga. Você pode misturar o sal fino ou a flor de sal diretamente nela antes de guardar ou optar por salpicar no momento de servir.

Pronto! Agora é só servir essa deliciosa manteiga caseira acompanhada de um bom pão fresco, torradinhas crocantes ou como ingrediente em alguma receita mais elaborada.

Leia mais

Imagem - Banoffee perfeita: aprenda a fazer a clássica torta de banana com doce de leite

Banoffee perfeita: aprenda a fazer a clássica torta de banana com doce de leite

Imagem - Com gosto de paçoca! Aprenda a fazer bolo de amendoim caseiro com cobertura cremosa

Com gosto de paçoca! Aprenda a fazer bolo de amendoim caseiro com cobertura cremosa

Imagem - Aprenda a fazer ovos no purgatório para o café da manhã

Aprenda a fazer ovos no purgatório para o café da manhã

Tags:

Receita Manteiga

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Estresse, medo de envelhecer ou luto? Entenda o que sonhar com dente caindo está tentando te revelar

Estresse, medo de envelhecer ou luto? Entenda o que sonhar com dente caindo está tentando te revelar