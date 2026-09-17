RECEITA

Descubra como transformar creme de leite fresco em uma manteiga artesanal cremosa

Aprenda o passo a passo para preparar uma versão caseira, fresquinha e livre de conservantes usando poucos ingredientes

Kamila Macedo

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:00

A manteiga pode ser feita com apenas um ingrediente Crédito: Shutterstock

Fazer manteiga em casa é um processo simples, surpreendente e que resgata o prazer da culinária artesanal. Com apenas um ingrediente principal – o creme de leite fresco – e alguns minutos de batedeira, você obtém uma iguaria fresca, livre de conservantes artificiais e com um sabor incomparável para acompanhar pães, torradas e receitas especiais.

5 dicas para preparar a manteiga perfeita 1 de 5

Ingredientes

500 ml de creme de leite fresco;

1/4 de colher de chá de sal fino ou flor de sal (opcional).

Modo de preparo

Para começar, reúna todos os ingredientes necessários para a receita da manteiga caseira. No recipiente da batedeira, despeje o creme de leite e inicie batendo em velocidade baixa. Aumente gradualmente até que o creme ganhe consistência e se torne chantilly.

Continue batendo até que a mistura fique ainda mais densa e comece a talhar. Após metade do tempo estimado, pare a batedeira e passe uma espátula nas laterais da tigela para aproveitar todo o creme de forma uniforme.

Depois de aproximadamente 10 minutos batendo sem parar, uma massa amarelada bem definida se formará, que corresponde à gordura pura do creme de leite. Esse é o estágio final da manteiga na batedeira.

Transfira essa massa para uma peneira forrada com um coador de café ou um pano limpo e deixe filtrar. O líquido resultante que permaneceu na batedeira é o leitelho (ou buttermilk), que pode ser reservado para ser utilizado em outras receitas deliciosas. Em seguida, junte as pontas do pano e aperte-o firmemente para retirar todo o excesso de leitelho que restou na manteiga.

Em uma tigela preenchida com água e gelo, coloque somente a manteiga e lave-a muito bem para eliminar os resquícios do líquido. Com o auxílio de papel-toalha, transfira a manteiga para um recipiente adequado ou, se preferir, embale-a em papel-manteiga. Você pode misturar o sal fino ou a flor de sal diretamente nela antes de guardar ou optar por salpicar no momento de servir.