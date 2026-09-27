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Descubra o que as cartas reservam para seu signo neste domingo (27)

Dia pede equilíbrio, reflexão e abertura para mudanças nas relações e nos planos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 04:51

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo (27) pode ser um momento de pausa e preparação para uma nova semana. As cartas trazem orientações diferentes para os signos, com destaque para decisões, encerramento de ciclos, encontros e necessidade de olhar algumas situações por novos ângulos.

Confira as previsões:

Áries: A Justiça

Amor: Clareza será essencial para evitar mal-entendidos.

Carreira: Organize pendências antes de começar a nova semana.

Saúde: Busque equilíbrio entre atividade e descanso.

Amizades: Seja justo ao lidar com opiniões diferentes.

Touro: O Sol

Amor: Um domingo favorável para proximidade e carinho.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Carreira: Uma boa ideia pode surgir durante um momento de descanso.

Saúde: Aproveite para recuperar a disposição.

Amizades: Reuniões e encontros tendem a ser agradáveis.

Gêmeos: A Roda da Fortuna

Amor: Uma mudança inesperada pode movimentar a vida afetiva.

Carreira: Uma novidade pode abrir uma possibilidade para os próximos dias.

Saúde: Não tente controlar tudo.

Amizades: O dia pode trazer um reencontro.

Câncer: A Imperatriz

Amor: Afeto e acolhimento estarão em destaque.

Carreira: Criatividade será importante para uma questão futura.

Saúde: Priorize alimentação, sono e conforto.

Amizades: Um momento familiar pode ser especialmente significativo.

Leão: O Carro

Amor: Tome a iniciativa se souber o que realmente deseja.

Carreira: Planejamento ajuda a começar a semana com mais segurança.

Saúde: Movimente o corpo sem ultrapassar seus limites.

Amizades: Você pode liderar um programa ou encontro.

Virgem: A Temperança

Amor: Evite cobranças e deixe a relação encontrar seu ritmo.

Carreira: O domingo favorece o planejamento.

Saúde: Moderação será essencial.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Amizades: Uma conversa tranquila pode resolver uma tensão.

Libra: A Estrela

Amor: Esperança e leveza marcam o campo afetivo.

Carreira: Pense no futuro sem abandonar os passos do presente.

Saúde: Procure atividades que tragam prazer.

Amizades: Uma pessoa pode trazer uma notícia animadora.

Escorpião: O Eremita

Amor: Você pode precisar de tempo para entender o que sente.

Carreira: Use o domingo para refletir sobre os próximos passos.

Saúde: Silêncio e descanso serão importantes.

Amizades: Prefira encontros mais íntimos.

Sagitário: O Mago

Amor: Uma conversa pode abrir uma nova possibilidade.

Perfume ideal para Sagitário

Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA

Carreira: Você começa a enxergar soluções para um problema.

Saúde: Evite dispersão.

Amizades: Seu bom humor aproxima pessoas.

Capricórnio: O Imperador

Amor: Segurança emocional será importante.

Carreira: Organize prioridades para a semana.

Saúde: Não transforme descanso em mais uma obrigação.

Amizades: Uma pessoa pode buscar seu conselho.

Aquário: A Lua

Amor: Não tome decisões baseadas apenas em suposições.

Carreira: Algumas respostas só aparecerão com o tempo.

Saúde: Atenção ao sono e ao descanso.

Amizades: Evite alimentar rumores.

Peixes: O Mundo

Amor: Um ciclo pode se completar e trazer sensação de alívio.

Carreira: Você começa a perceber os resultados de um esforço anterior.

Saúde: Domingo favorável para recuperar as energias.

Amizades: Um encontro pode fechar a semana de maneira positiva.

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