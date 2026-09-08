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Desde os anos 1950, centenas de cães se jogam da mesma ponte e intriga cientistas: o que está por trás do mistério da 'Ponte dos Cães Suicidas'

Cães caem de uma ponte vitoriana perto de Dumbarton; investigações apontam como uma presença escondida entre a vegetação pode estar por trás do fenômeno

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:57

Construída em 1895, a Overtoun Bridge ganhou fama mundial como a “ponte em que os cães se jogam”
Construída em 1895, a Overtoun Bridge ganhou fama mundial como a “ponte em que os cães se jogam” Crédito: Reprodução ; YouTube / SharpCut0 / Imagem Editada

O dia deveria ser mais um como qualquer outro, um passeio com o cachorro logo pela manhã. Uma estrada estreita entre as árvores avança até uma ponte, até que tudo muda. O cachorro, quase como se estivesse no piloto automático se arremessa ponte abaixo.

Há mais de 70 anos, donos contam histórias semelhantes na Overtoun Bridge, perto de Dumbarton, na Escócia. Relatos chegam a quase 600 casos ao longo da história. Para quem fica sobre a ponte, sobra um silêncio e uma pergunta: o que existe lá embaixo?

Ponte Overtoun

Overtoun Bridge foi construída em 1895 junto à Overtoun House, na região de West Dunbartonshire, na Escócia por Dave Souza / Wikimedia Commons
Relatos de cães caindo da Overtoun Bridge começaram a se acumular a partir da década de 1950, embora não exista um registro único do primeiro episódio por Lairich Rig / Wikimedia Commons
Os altos parapeitos impedem que um cão caminhando pela ponte enxergue com clareza o desnível escondido do outro lado por Lairich Rig / Wikimedia Commons
A ponte atravessa um vale profundo e uma queda além dos parapeitos pode terminar entre pedras e vegetação muito abaixo da estrada por Lairich Rig / Wikimedia Commons
Centenas de quedas foram atribuídas à Overtoun Bridge ao longo das décadas, embora as estimativas variem entre 300 a 600 casos, não existe um registro oficial completo por Rosser1954 / Wikimedia Commons
Spaniels estão entre os cães de caça e focinho comprido frequentemente citados nos relatos associados à ponte escocesa por Ratsniffer / Wikimedia Commons
Uma das prováveis causas de todo esse fenômeno pode não ter nada de sobrenatural por Ryzhkov Sergey / Wikimedia Commons
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Overtoun Bridge foi construída em 1895 junto à Overtoun House, na região de West Dunbartonshire, na Escócia por Dave Souza / Wikimedia Commons

O mesmo lado

O mistério ficou maior porque os episódios não pareciam completamente aleatórios. Os animais pareciam sempre mirar um lugar específico da ponte para realizar esses atos macabros.

Além disso, muitos relatos envolviam cães de focinho comprido e forte instinto de caça, como retrievers, labradores, collies e spaniels. Vários destes animais também miram a mesma zona específica do parapeito.

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Por décadas, isso foi suficiente para alimentar histórias de fantasmas, forças sobrenaturais e uma suposta "ponte do suicídio dos cães".

O que tem nessa ponte?

Após décadas de especulações, o especialista em comportamento animal David Sands decidiu olhar para baixo. Sands percorreu a região e investigou aquilo que um humano, atravessando a ponte, dificilmente perceberia: nada de fantasmas, mas sim cheiros.

A principal aposta do especialista foi uma presença nada sobrenatural entre as pedras abaixo: visons-americanos. Essa é uma pequena espécie de mamíferos que se estabelece próxima a corpos d’água.

O vison-americano, também conhecido como doninha-fedorenta, é uma espécie nativa da América do Norte e Sibéria que se tornou invasora em grande parte da Escócia
O vison-americano, também conhecido como doninha-fedorenta, é uma espécie nativa da América do Norte e Sibéria que se tornou invasora em grande parte da Escócia Crédito: Bernard DUPONT / Wikimedia Commons

Essa espécie possui secreções odoríferas usadas para se comunicar com outros de sua espécie, principalmente para acasalamento e marcação territorial. Para um cão de caça, esse aroma pode ser irresistível, ainda mais se em grande concentração.

Para avaliar a atração destes cães pelo aroma, Sands fez um pequeno experimento em que dez cães seriam apresentados a secreções de diferentes animais: ratos, esquilos e visons. Sete dos animais demonstraram preferência anormal pelo aroma de vison.

A armadilha perfeita

O cheiro sozinho ainda não explica a queda. A ponte pode fornecer a segunda metade da explicação.

Seu parapeito maciço bloqueia a visão do vale para um animal que se aproxima. Vegetação e pedras aparecem logo depois dele. Um cão concentrado em rastrear algo pode perseguir uma presa à frente sem perceber que, depois dele, há um despenhadeiro.

Sands chegou, por isso, a uma conclusão menos sobrenatural e talvez mais concreta: não seria uma escolha deliberada dos animais. Seria uma combinação de cheiro, vento, instinto, arquitetura e acidente.

Em seu próprio relato sobre a investigação, ele resume o fenômeno como
Em seu próprio relato sobre a investigação, ele resume o fenômeno como "misadventure", ou seja, uma desventura Crédito: Lairich Rig / Wikimedia Commons

Tags:

Pet Cachorro Mundo Mundo Animal Mistério Histórias Curiosas Escócia Caso Misterioso

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