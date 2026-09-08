HISTÓRIAS CURIOSAS

Desde os anos 1950, centenas de cães se jogam da mesma ponte e intriga cientistas: o que está por trás do mistério da 'Ponte dos Cães Suicidas'

Cães caem de uma ponte vitoriana perto de Dumbarton; investigações apontam como uma presença escondida entre a vegetação pode estar por trás do fenômeno



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:57

Construída em 1895, a Overtoun Bridge ganhou fama mundial como a “ponte em que os cães se jogam” Crédito: Reprodução ; YouTube / SharpCut0 / Imagem Editada

O dia deveria ser mais um como qualquer outro, um passeio com o cachorro logo pela manhã. Uma estrada estreita entre as árvores avança até uma ponte, até que tudo muda. O cachorro, quase como se estivesse no piloto automático se arremessa ponte abaixo.

Há mais de 70 anos, donos contam histórias semelhantes na Overtoun Bridge, perto de Dumbarton, na Escócia. Relatos chegam a quase 600 casos ao longo da história. Para quem fica sobre a ponte, sobra um silêncio e uma pergunta: o que existe lá embaixo?

Ponte Overtoun 1 de 7

O mesmo lado

O mistério ficou maior porque os episódios não pareciam completamente aleatórios. Os animais pareciam sempre mirar um lugar específico da ponte para realizar esses atos macabros.

Além disso, muitos relatos envolviam cães de focinho comprido e forte instinto de caça, como retrievers, labradores, collies e spaniels. Vários destes animais também miram a mesma zona específica do parapeito.

Por décadas, isso foi suficiente para alimentar histórias de fantasmas, forças sobrenaturais e uma suposta "ponte do suicídio dos cães".

O que tem nessa ponte?

Após décadas de especulações, o especialista em comportamento animal David Sands decidiu olhar para baixo. Sands percorreu a região e investigou aquilo que um humano, atravessando a ponte, dificilmente perceberia: nada de fantasmas, mas sim cheiros.

A principal aposta do especialista foi uma presença nada sobrenatural entre as pedras abaixo: visons-americanos. Essa é uma pequena espécie de mamíferos que se estabelece próxima a corpos d’água.

O vison-americano, também conhecido como doninha-fedorenta, é uma espécie nativa da América do Norte e Sibéria que se tornou invasora em grande parte da Escócia Crédito: Bernard DUPONT / Wikimedia Commons

Essa espécie possui secreções odoríferas usadas para se comunicar com outros de sua espécie, principalmente para acasalamento e marcação territorial. Para um cão de caça, esse aroma pode ser irresistível, ainda mais se em grande concentração.

Para avaliar a atração destes cães pelo aroma, Sands fez um pequeno experimento em que dez cães seriam apresentados a secreções de diferentes animais: ratos, esquilos e visons. Sete dos animais demonstraram preferência anormal pelo aroma de vison.

A armadilha perfeita

O cheiro sozinho ainda não explica a queda. A ponte pode fornecer a segunda metade da explicação.

Seu parapeito maciço bloqueia a visão do vale para um animal que se aproxima. Vegetação e pedras aparecem logo depois dele. Um cão concentrado em rastrear algo pode perseguir uma presa à frente sem perceber que, depois dele, há um despenhadeiro.

Sands chegou, por isso, a uma conclusão menos sobrenatural e talvez mais concreta: não seria uma escolha deliberada dos animais. Seria uma combinação de cheiro, vento, instinto, arquitetura e acidente.