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Deserdado pelo pai e em crise financeira, Fiuk vende mais um carro: 'Vou entregar pessoalmente'

Cantor confirmou a venda do Uno Mille por R$ 54 mil e já negociou outros veículos nas últimas semanas

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 13:56

Fiuk vende mais um carro Crédito: Reprodução/Instagram

Fiuk fechou mais um negócio em meio à sequência de carros que tem anunciado nas redes sociais. O cantor e ator confirmou que o Uno Mille azul-claro colocado à venda por ele encontrou um novo dono em menos de 24h. O veículo foi anunciado por ele pelo preço de R$ 54 mil à vista no pix, ou em 18 parcelas de R$ 3.611 no cartão.

Nas redes sociais, Fiuk compartilhou uma mensagem de despedida do carro e afirmou que pretende entregar o veículo pessoalmente ao comprador nos próximos dias. Na publicação, o artista agradeceu pela trajetória do automóvel e destacou o "poder e a história" do que chamou carinhosamente de "tanque de guerra".

Carros de Fiuk 1 de 19

"O negócio é o seguinte: abastecendo o último tanque, que hoje o tanque de guerra vai embora. Essa raridade, vou sentir saudades", diz o artista, que aparece em um posto de gasolina. "Vou entregar pessoalmente nos próximos dias! O novo dono vai ser muito feliz com essa máquina. Só quem conhece sabe o poder e a história que ele carrega. Gratidão", completou ele na legenda.

O Uno é o terceiro veículo colocado à venda pelo artista em poucas semanas. Antes dele, Fiuk anunciou uma Mercedes-Benz C280, negociada por R$ 51 mil, e uma Chevrolet Silverado V8, avaliada em R$ 250 mil e que ainda está em negociação.

Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda 1 de 12

Web chama Fiuk de ‘máquina de vendas’

A nova venda rapidamente movimentou os comentários da publicação. Muitos internautas brincaram com a habilidade de Fiuk para negociar os veículos e passaram a chamá-lo de "máquina de vendas" e "negociador da vida real".

"Parabéns Fiuk, jamais achei que alguém pagaria 54k em um Uno Mille mas você me surpreendeu", escreveu uma pessoa. "Carro foi até barato considerando entrega pessoalmente, sua divulgação valeria mais de 100", garantiu outra pessoa. "Gente ele vende até água por 54mil, cara visionário!", afirmou outra.

Crise financeira

A sequência de anúncios de carros acontece depois de Fiuk revelar publicamente que enfrenta dificuldades financeiras. O artista afirmou que foi deserdado pelo pai, Fábio Jr., e relatou dificuldades que, segundo ele, enfrenta desde a infância.

"Como é difícil falar isso. Eu cresci ouvindo que pedir ajuda era coisa de fraco, que eu não mereço nada, que eu sou mimado, que tudo que eu faço não presta. Chega disso", declarou.