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Deserdado por Fábio Jr., Fiuk tem coleção de carros de até R$ 550 mil e coloca dois à venda; veja os modelos

Artista e piloto de drift desabafou recentemente sobre crise familiar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:19

Carros de Fiuk
Carros de Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram

Apaixonado por carros e dono de vários veículos de colecionador, Fiuk decidiu se desfazer de alguns bens. Em meio a uma crise familiar e financeira, o artista e piloto de drift colocou dois automóveis de sua garagem à venda, e um deles foi negociado em menos de 24 horas: uma Mercedes C280 Sport 1995.

Segundo Fiuk, o modelo tinha 140 mil km rodados e alguns retoques pequenos na pintura. Ele não precisou esperar muito e, logo depois de anunciar o carro, conseguiu vendê-lo por R$ 51 mil, pagos via Pix. O valor de mercado do modelo fica entre R$ 50 mil e R$ 54 mil.

Carros de Fiuk

Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk: um está à venda e o outro foi vendido por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
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Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram

Agora, outro automóvel do artista chamou atenção. Fiuk colocou à venda uma Mercedes-Benz 190E 2.3, de 1991, considerada um item de colecionador. O anúncio foi publicado em junho e não informava o preço do automóvel, que pode chegar a cerca de R$ 180 mil por se tratar de uma configuração rara.

"75 mil km originais, câmbio manual, ar-condicionado, pintura vinho original com retoques de conservação, interior vinho original, configuração rara e extremamente elegante", descreveu o artista na publicação.

"O modelo foi eternizado na lendária corrida vencida por Ayrton Senna em Nürburgring. Alguns carros envelhecem, outros viram lenda. Um clássico que atravessou o tempo sem perder a força e a elegância. Difícil de encontrar. Mais difícil ainda encontrar outra igual. Pra quem entende de carro. E de história", completou.

Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda

Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
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Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram

Fiuk também mantém na garagem outros carros utilizados na prática do drift, hobby que cultiva há quase 20 anos. Entre eles, estão uma BMW M3 (E36), produzida entre 1992 e 1999, com valores que podem variar de R$ 220 mil a R$ 550 mil, e um Ford Mustang GT, avaliado em cerca de R$ 550 mil.

Antes de participar do BBB 21, Fiuk já havia vendido outro de seus xodós por dificuldades financeiras: um Nissan Skyline R34 GT-T, que foi importado pelo cantor e passou por diversas modificações. Um modelo desse tipo pode ultrapassar R$ 400 mil.

Crise familiar

No último fim de semana, Fiuk falou sobre a relação conturbada com o pai, Fábio Jr. Segundo o artista, os dois não se falam há quatro anos. Ele também afirmou ter rompido o contato com a irmã, Cleo Pires.

Fiuk

Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk posta foto com rosto sangrando e machucado na véspera de natal por Reprodução/Redes Sociais
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
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Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
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Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
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Fiuk por Reprodução/Instagram

Em entrevista a Daniel Zuckermann, no programa Pânico, da Jovem Pan, Fiuk afirmou que teria sido deserdado pelo pai. "Agora esquece. Eu não tenho mais fardo para carregar. Meu pai já me deserdou... Não tenho que agradar mais ninguém", declarou.

Na sequência, o artista falou sobre o momento atual e afirmou que pretende continuar trabalhando com aquilo que gosta. "Agora sou eu no meu corre. Eu amo drift, eu amo carro. Eu recomeço quantas vezes precisar".

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Tags:

Fiuk E Fábio jr. Fábio jr. Fiuk Cleo Pires Mercedes-benz

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