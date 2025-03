BRASIL

Desesperada, Bárbara Evans conta que filho foi picado por escorpião e pede orações

A atriz e influenciadora digital Bárbara Evans apareceu no story do Instagram desesperada na tarde deste sábado (15). Ela contou que o filho Antônio, de 1 ano, foi picado por um escorpião e precisou ser encaminhado com urgência ao hospital. Chorando, Bárbara pediu orações pelo filho. Em fevereiro, ela e família estiveram em Salvador. >