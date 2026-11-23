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‘Desgaste e desconfiança’: Patrícia Abravanel coloca ponto final em casamento de 13 anos

Apresentadora teria dado entrada na papelada de divórcio de Fábio Faria

Felipe Sena

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 18:44

Fábio Faria e Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução | Instagram

Patrícia Abravanel decidiu colocar um ponto final no relacionamento com Fábio Faria, e já deu entrada na papelada do divórcio. A filha número quatro de Silvio Santos estava casada com o empresário há 9 anos, com quem teve três filhos: Pedro, Jane e Senor.

Após desgaste no relacionamento e desconfiança, a apresentadora do programa Silvio Santos, decidiu deixar Fábio. A informação foi divulgada pelo portal Na Telinha, e confirmada por Lucas Pasin, do jornal Metrópoles.

Patrícia Abravanel e Fábio Faria 1 de 5

Nos últimos 12 meses, Patrícia passou por várias crises no relacionamento, que não foram amplamente repercutidas na mídia, mas detalhes foram escapados por pessoas que convivem no meio do casal.

Segundo a PurePeople, Fábio tentou evitar o rompimento, enquanto a filha da autora Iris Abravanel manifestou seu desejo pela separação antes da decisão final. “Já existia desgaste e desconfiança. Foi pesado demais para Patricia”, teria afirmado uma fonte próxima.

A apresentadora, no entanto, anos antes, também teria tentado reverter a crise no relacionamento, mas a decepção foi crescendo, e Patricia não conseguiria mais deixar a mágoa passar, preferindo colocar um ponto final na história. Patrcia Abravanel foi casa antes, entre 2004 e 2010 com o empresárrio Phillipe Carrasco.