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Desistiu? Darlin Ferrattry chora e toca o sino em A Fazenda 18

Após briga com a atriz Giovanna Gold, a mãe de Lexa resolveu desistir do reality

Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:56

Darlin Ferrattry teve briga com atriz em reality Crédito: Reprodução | TV Record

Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, bateu o sino nesta quarta-feira (30) em A Fazenda 18.

Ela chegou a se despedir dos colegas de confinamento e se emocionou após a decisão, mas retornou durante a tarde, após conversar com a produção.

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?Darlin desiste de A Fazenda

?Darlin desiste de desistir de A Fazeda #AFazenda18 #AFazenda pic.twitter.com/WDP9AjIocI — Rede Peão #AFazenda18 (@redepeao) September 30, 2026

“Não, acabou pra mim, está tudo bem. Eu já perdi, está tudo bem”, disse Darlin, às lágrimas. Ela chegou a fazer um discurso de despedida. "Eu só esperei, acabou. Eu amei muito estar aqui. O que eu passei anteontem foi muito difícil, não dá para a gente, como mãe, ouvir coisas daquela. Vou para casa", afirmou no momento em que bateu o sino, relembrando a briga que teve com Giovanna Gold ao vivo na Record, com quem tem desavenças desde o início do reality.

No entanto, Darlin recusou da decisão, e chegou a pedir para Adryana, caso voltasse Fazendeira, ajudá-la no embate contra Giovanna. “Você que vai voltar pelo Fazendeiro. Muito importante quem for Fazendeiro me ajudar muito pra eu ter meu embate. Eu preciso ter meu embate", disse. Questionada pela Quem, a assessoria do reality afirmou que a empresária 'desistiu de desistir'.

Durante a dinâmica Aponta Peão, que aconteceu na segunda-feira (28), a mãe de Lexa e Giovanna Gold tiveram uma briga. Durante a dinâmica, Giovanna Gold escolheu Darlin e criticou sua postura no confinamento. Durante o embate, a atriz chamou a rival de “mentirosa, narcisista, hipócrita, falsa, inculta” e afirmou que ela seria uma “parasita de famoso”.

Darlin rebateu as críticas, defendeu sua trajetória e citou a filha. “"Lava a tua boca para falar da minha filha, que é uma guerreira, uma trabalhadora, digna, funkeira". A atriz, então, afirmou não conhecer a cantora. "Quem é sua filha? Desconheço sua filha", disse. Em outro momento da discussão, acrescentou: "Eu não sei quem é a filha dela. Ela não sabe quem é o [diretor Roman] Polanski. Eu sou obrigada a saber quem é a filha dela? Caguei para a sua filha".

A declaração abalou Darlin, que respondeu: "Cagou para a minha filha? Você é louca? Quem é você? Sua louca, maluca", ao ser segurada pelos colegas, que tinham o objetivo de conter uma briga maior.

Em seguida, emocionada, ela falou sobre Lexa e lembrou o período em que a cantora enfrentou problemas de saúde em 2025. Darlin foi amparada pelos colegas e mandou uma mensagem para a filha: "Me perdoa, minha filha. Ela não sabe o que diz. Ela não conhece a história da minha filha".