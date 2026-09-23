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Despedida do cantor Rick: saiba detalhes e onde será o velório do sertanejo

Vítima de um acidente aéreo na Serra Catarinense, dupla com Renner terá despedida no interior paulista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:20

Rick
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina Crédito: Reprodução

O corpo do cantor Rick, que fazia dupla com Renner, será velado e sepultado na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. O sertanejo de 59 anos foi uma das cinco vítimas do trágico acidente de helicóptero ocorrido na Serra Catarinense na última segunda-feira (21). A transferência do artista para o município paulista será realizada por meio de um serviço de táxi aéreo.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

Os corpos de todos os ocupantes foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis na manhã desta quarta-feira (23). A família do músico ainda não divulgou o horário e o local exato das últimas homenagens. Pelas redes sociais, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, afirmou que disponibilizou estruturas da cidade, como o ginásio municipal e a Câmara de Vereadores, caso os parentes desejem realizar uma cerimônia aberta.

Segundo A TV Globo, o velório do cantor será realizado na quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior Paulista, e o sepultamento deve acontecer na sexta-feira (25), na mesma cidade. Segundo informações da CNN Brasil, a cerimônia será fechada para familiares.

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Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

A aeronave modelo Bell 430 desapareceu enquanto viajava de Porto Belo para São Joaquim e foi localizada apenas no dia seguinte. Os destroços caíram em uma área de mata densa e de difícil acesso na região de Santa Bárbara, em Urubici (SC). A Força Aérea Brasileira precisou sobrevoar o local por 13 horas até encontrar os vestígios da queda, em uma área que também enfrentava previsão de tempestades.

A tragédia não deixou sobreviventes. Além do cantor Rick, morreram no voo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. A operação de resgate mobilizou cerca de 40 bombeiros, cães farejadores e drones com visão térmica. Por conta da dificuldade do terreno, a retirada das vítimas exigiu o uso de cordas içadas por helicópteros de resgate.

Com informações do G1. 

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Tags:

Acidente Enterro Velório Helicóptero Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner

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