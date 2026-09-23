LUTO

Despedida do cantor Rick: saiba detalhes e onde será o velório do sertanejo

Vítima de um acidente aéreo na Serra Catarinense, dupla com Renner terá despedida no interior paulista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:20

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina Crédito: Reprodução

O corpo do cantor Rick, que fazia dupla com Renner, será velado e sepultado na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. O sertanejo de 59 anos foi uma das cinco vítimas do trágico acidente de helicóptero ocorrido na Serra Catarinense na última segunda-feira (21). A transferência do artista para o município paulista será realizada por meio de um serviço de táxi aéreo.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC 1 de 11

Os corpos de todos os ocupantes foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis na manhã desta quarta-feira (23). A família do músico ainda não divulgou o horário e o local exato das últimas homenagens. Pelas redes sociais, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, afirmou que disponibilizou estruturas da cidade, como o ginásio municipal e a Câmara de Vereadores, caso os parentes desejem realizar uma cerimônia aberta.

Segundo A TV Globo, o velório do cantor será realizado na quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior Paulista, e o sepultamento deve acontecer na sexta-feira (25), na mesma cidade. Segundo informações da CNN Brasil, a cerimônia será fechada para familiares.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC 1 de 11

A aeronave modelo Bell 430 desapareceu enquanto viajava de Porto Belo para São Joaquim e foi localizada apenas no dia seguinte. Os destroços caíram em uma área de mata densa e de difícil acesso na região de Santa Bárbara, em Urubici (SC). A Força Aérea Brasileira precisou sobrevoar o local por 13 horas até encontrar os vestígios da queda, em uma área que também enfrentava previsão de tempestades.

A tragédia não deixou sobreviventes. Além do cantor Rick, morreram no voo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. A operação de resgate mobilizou cerca de 40 bombeiros, cães farejadores e drones com visão térmica. Por conta da dificuldade do terreno, a retirada das vítimas exigiu o uso de cordas içadas por helicópteros de resgate.