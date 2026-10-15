Destaque do rap nacional, 2ZDinizz se apresenta no Centro Histórico de Salvador em outubro

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Kamila Macedo
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 19:46
Um dos nomes de maior ascensão no rap brasileiro, o músico 2ZDinizz desembarca em Salvador no dia 23 de outubro para um show no Pátio Ordem Terceira, localizado no Centro Histórico da capital baiana. A apresentação terá início às 20h.
Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, o músico trará um repertório centrado nas faixas do álbum PATRONO (2024), trabalho que alcançou projeção nacional e acumula mais de 315 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Com isso, o show na capital baiana ocorre em um momento de consolidação de sua carreira.
Em 2025, o lançamento do single “Beatriz” expandiu ainda mais seu público, ultrapassando 115 milhões de reproduções no Spotify e 28 milhões de visualizações do videoclipe no YouTube. Atualmente, o rapper soma mais de 5,5 milhões de ouvintes mensais na plataforma.
2ZDinizz
A sonoridade de 2ZDinizz tem influências de boombap (subgênero do hip-hop) e do samba, gêneros musicais distintos que se unem para formar a identidade musical do artista, inspirada em referências como Racionais MC’s, Emicida, Kamau e Quinto Andar. Em suas letras, ele aborda temas como amadurecimento, vivências urbanas, fé e vulnerabilidade.
Contudo, 2ZDinizz já atua há bastante tempo no mercado de trabalho da música. Sua trajetória artística começou em 2012, no grupo Card Principal. Atualmente, ele integra o casting da HHR, gravadora liderada pelo rapper L7NNON, e acumula parcerias com nomes como BK’ e o trio Os Garotin.
O sucesso do artista também ultrapassou as fronteiras nacionais. Em 2026, 2ZDinizz realizou duas turnês pelo continente europeu, passando por cidades como Lisboa, Porto, Londres, Dublin e Barcelona.
SERVIÇO
Atração: 2ZDinizz em Salvador
Data: 23 de outubro de 2026
Horário: Abertura da casa às 20h
Local: Pátio Ordem Terceira – Centro Histórico, Salvador/BA
Classificação indicativa: 18 anos