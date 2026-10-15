MÚSICA

Destaque do rap nacional, 2ZDinizz se apresenta no Centro Histórico de Salvador em outubro

Rapper fará show no Pátio Ordem Terceira no dia 23 de outubro, com repertório do álbum PATRONO e outros sucessos da carreira

Kamila Macedo

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 19:46

2ZDinizz Crédito: Divulgação

Um dos nomes de maior ascensão no rap brasileiro, o músico 2ZDinizz desembarca em Salvador no dia 23 de outubro para um show no Pátio Ordem Terceira, localizado no Centro Histórico da capital baiana. A apresentação terá início às 20h.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, o músico trará um repertório centrado nas faixas do álbum PATRONO (2024), trabalho que alcançou projeção nacional e acumula mais de 315 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Com isso, o show na capital baiana ocorre em um momento de consolidação de sua carreira.

Em 2025, o lançamento do single “Beatriz” expandiu ainda mais seu público, ultrapassando 115 milhões de reproduções no Spotify e 28 milhões de visualizações do videoclipe no YouTube. Atualmente, o rapper soma mais de 5,5 milhões de ouvintes mensais na plataforma.



2ZDinizz 1 de 7

A sonoridade de 2ZDinizz tem influências de boombap (subgênero do hip-hop) e do samba, gêneros musicais distintos que se unem para formar a identidade musical do artista, inspirada em referências como Racionais MC’s, Emicida, Kamau e Quinto Andar. Em suas letras, ele aborda temas como amadurecimento, vivências urbanas, fé e vulnerabilidade.

Contudo, 2ZDinizz já atua há bastante tempo no mercado de trabalho da música. Sua trajetória artística começou em 2012, no grupo Card Principal. Atualmente, ele integra o casting da HHR, gravadora liderada pelo rapper L7NNON, e acumula parcerias com nomes como BK’ e o trio Os Garotin.

O sucesso do artista também ultrapassou as fronteiras nacionais. Em 2026, 2ZDinizz realizou duas turnês pelo continente europeu, passando por cidades como Lisboa, Porto, Londres, Dublin e Barcelona.

SERVIÇO

Atração: 2ZDinizz em Salvador

Data: 23 de outubro de 2026

Horário: Abertura da casa às 20h

Local: Pátio Ordem Terceira – Centro Histórico, Salvador/BA