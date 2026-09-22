Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Destroços do helicóptero com cantor Rick, da dupla com Renner, são encontrados; não há sobreviventes

Equipes de resgate localizaram a aeronave na região serrana após mais de 24 horas de buscas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:34

Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave
Helicóptero que levava Rick desaparece em SC Crédito: Reprodução

O cantor Rick, da dupla com Renner, e mais quatro pessoas morreram em um trágico acidente de helicóptero em Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros confirmou, no início da tarde desta terça-feira (22), que encontrou os destroços da aeronave que estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (21). Não houve sobreviventes.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Rick & Renner   por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
1 de 8
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram

A aeronave foi localizada na área rural de Urubici por volta das 12h, com o auxílio visual da tripulação do helicóptero Arcanjo 03. A região montanhosa havia registrado a última coordenada do celular do sertanejo. A bordo do voo estavam o cantor, o empresário Bruno Avelar e outras três pessoas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos após acidente de helicóptero

Esposa do cantor Rick volta ao Brasil às pressas após desaparecimento de helicóptero

'Uma deusa, uma louca, uma feiticeira': relembre o hit de Rick e Renner que marcou o sertanejo nos anos 90

Onde estava Renner? Entenda por que o sertanejo não viajou no helicóptero com Rick

Casados há 49 dias, esposa de empresário desaparecido com cantor Rick faz apelo: 'Eu te espero'

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaram ao local exato do impacto após vararem a madrugada e enfrentarem condições climáticas severas. Chuva e ventos fortes castigaram a região, obrigando grande parte da equipe a adentrar a mata fechada por terra.

Lívia Avelar e Bruno Avelar estavam casados há menos de dois meses

Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
1 de 22
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram

A operação de busca foi intensa e mobilizou cerca de 40 bombeiros militares, mais de 10 viaturas de tração 4x4, cães farejadores e drones com sensores térmicos. Com a confirmação das mortes, o local foi isolado pelos agentes.

Agora, os esforços se concentram na complexa remoção das vítimas na área de difícil acesso. Após o resgate, os corpos serão encaminhados à Polícia Científica, que realizará os exames periciais obrigatórios antes da liberação oficial aos familiares.

Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar

Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
1 de 14
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi notificado. O órgão enviará investigadores ao local para apurar os fatores que levaram à queda, avaliando se o aparelho sofreu falha mecânica ou se não resistiu ao mau tempo. Segundo a Anac, o helicóptero modelo Bell 430 estava com a documentação regular.

A confirmação do falecimento foi divulgada enquanto Geralda Helena, esposa de Rick, voa de volta ao Brasil. Segundo a Quem, ela passava uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, e havia interrompido a viagem às pressas na esperança de acompanhar o resgate do marido com vida.

Leia mais

Imagem - Quem eram os cinco ocupantes mortos no acidente de helicóptero com o cantor Rick, da dupla com Renner

Quem eram os cinco ocupantes mortos no acidente de helicóptero com o cantor Rick, da dupla com Renner

Imagem - Vídeo mostra destroços de helicóptero que levava cantor Rick; não há sobreviventes

Vídeo mostra destroços de helicóptero que levava cantor Rick; não há sobreviventes

Imagem - Relembre cantores sertanejos que também morreram em acidentes e tiveram a carreira interrompida precocemente

Relembre cantores sertanejos que também morreram em acidentes e tiveram a carreira interrompida precocemente

Leia a nota dos bombeiros na íntegra

"Após 2 dias de buscas interruptas, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) acaba de encontrar destroços da aeronave desaparecida na serra catarinense, com, infelizmente, 5 pessoas sem vida.

As buscas iniciaram na tarde de ontem, 21 setembro, e seguiram madrugada adentro, até ser encontradas próximo as 12h de hoje, 22 setembro."

Leia mais

Imagem - Quem é Sofia Pitta, baiana que abriu o show de Melly e acaba de lançar seu primeiro álbum

Quem é Sofia Pitta, baiana que abriu o show de Melly e acaba de lançar seu primeiro álbum

Imagem - Escondidinho de mandioquinha fica pronto em apenas 10 minutos: aprenda a montar na travessa para o queijo dourar na airfryer

Escondidinho de mandioquinha fica pronto em apenas 10 minutos: aprenda a montar na travessa para o queijo dourar na airfryer

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida não entrega sonhos, ela testa se você tem coragem de construí-los' - Apresentadora manda a real para quem está na zona de conforto

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida não entrega sonhos, ela testa se você tem coragem de construí-los' - Apresentadora manda a real para quem está na zona de conforto

Tags:

Acidente Helicóptero Rick Sollo Bruno Avelar Rick & Renner Rick E Renner

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Rick e Renner ainda faziam dupla? Sertanejos chegaram a se separar duas vezes antes de retomarem parceria

Rick e Renner ainda faziam dupla? Sertanejos chegaram a se separar duas vezes antes de retomarem parceria