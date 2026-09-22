FIM DAS BUSCAS

Destroços do helicóptero com cantor Rick, da dupla com Renner, são encontrados; não há sobreviventes

Equipes de resgate localizaram a aeronave na região serrana após mais de 24 horas de buscas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:34

Helicóptero que levava Rick desaparece em SC Crédito: Reprodução

O cantor Rick, da dupla com Renner, e mais quatro pessoas morreram em um trágico acidente de helicóptero em Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros confirmou, no início da tarde desta terça-feira (22), que encontrou os destroços da aeronave que estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (21). Não houve sobreviventes.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC 1 de 8

A aeronave foi localizada na área rural de Urubici por volta das 12h, com o auxílio visual da tripulação do helicóptero Arcanjo 03. A região montanhosa havia registrado a última coordenada do celular do sertanejo. A bordo do voo estavam o cantor, o empresário Bruno Avelar e outras três pessoas.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaram ao local exato do impacto após vararem a madrugada e enfrentarem condições climáticas severas. Chuva e ventos fortes castigaram a região, obrigando grande parte da equipe a adentrar a mata fechada por terra.

Lívia Avelar e Bruno Avelar estavam casados há menos de dois meses 1 de 22

A operação de busca foi intensa e mobilizou cerca de 40 bombeiros militares, mais de 10 viaturas de tração 4x4, cães farejadores e drones com sensores térmicos. Com a confirmação das mortes, o local foi isolado pelos agentes.

Agora, os esforços se concentram na complexa remoção das vítimas na área de difícil acesso. Após o resgate, os corpos serão encaminhados à Polícia Científica, que realizará os exames periciais obrigatórios antes da liberação oficial aos familiares.

Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar 1 de 14

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi notificado. O órgão enviará investigadores ao local para apurar os fatores que levaram à queda, avaliando se o aparelho sofreu falha mecânica ou se não resistiu ao mau tempo. Segundo a Anac, o helicóptero modelo Bell 430 estava com a documentação regular.

A confirmação do falecimento foi divulgada enquanto Geralda Helena, esposa de Rick, voa de volta ao Brasil. Segundo a Quem, ela passava uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, e havia interrompido a viagem às pressas na esperança de acompanhar o resgate do marido com vida.

Leia a nota dos bombeiros na íntegra

"Após 2 dias de buscas interruptas, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) acaba de encontrar destroços da aeronave desaparecida na serra catarinense, com, infelizmente, 5 pessoas sem vida.