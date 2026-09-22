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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:34
O cantor Rick, da dupla com Renner, e mais quatro pessoas morreram em um trágico acidente de helicóptero em Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros confirmou, no início da tarde desta terça-feira (22), que encontrou os destroços da aeronave que estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (21). Não houve sobreviventes.
Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC
A aeronave foi localizada na área rural de Urubici por volta das 12h, com o auxílio visual da tripulação do helicóptero Arcanjo 03. A região montanhosa havia registrado a última coordenada do celular do sertanejo. A bordo do voo estavam o cantor, o empresário Bruno Avelar e outras três pessoas.
As equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaram ao local exato do impacto após vararem a madrugada e enfrentarem condições climáticas severas. Chuva e ventos fortes castigaram a região, obrigando grande parte da equipe a adentrar a mata fechada por terra.
Lívia Avelar e Bruno Avelar estavam casados há menos de dois meses
A operação de busca foi intensa e mobilizou cerca de 40 bombeiros militares, mais de 10 viaturas de tração 4x4, cães farejadores e drones com sensores térmicos. Com a confirmação das mortes, o local foi isolado pelos agentes.
Agora, os esforços se concentram na complexa remoção das vítimas na área de difícil acesso. Após o resgate, os corpos serão encaminhados à Polícia Científica, que realizará os exames periciais obrigatórios antes da liberação oficial aos familiares.
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi notificado. O órgão enviará investigadores ao local para apurar os fatores que levaram à queda, avaliando se o aparelho sofreu falha mecânica ou se não resistiu ao mau tempo. Segundo a Anac, o helicóptero modelo Bell 430 estava com a documentação regular.
A confirmação do falecimento foi divulgada enquanto Geralda Helena, esposa de Rick, voa de volta ao Brasil. Segundo a Quem, ela passava uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, e havia interrompido a viagem às pressas na esperança de acompanhar o resgate do marido com vida.
Leia a nota dos bombeiros na íntegra
"Após 2 dias de buscas interruptas, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) acaba de encontrar destroços da aeronave desaparecida na serra catarinense, com, infelizmente, 5 pessoas sem vida.
As buscas iniciaram na tarde de ontem, 21 setembro, e seguiram madrugada adentro, até ser encontradas próximo as 12h de hoje, 22 setembro."