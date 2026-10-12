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Detonautas transforma sucessos do rock em músicas para fazer bebês dormirem; ouça o novo álbum

Banda lançou segundo volume de projeto inspirado na paternidade, com versões instrumentais e suaves de canções conhecidas do público

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 20:30

Detonautas
Detonautas Crédito: Reprodução

Quem disse que rock não combina com a hora de dormir? A banda Detonautas lançou nesta segunda-feira (12), Dia das Crianças, um álbum que transforma músicas de seu repertório em canções de ninar. Intitulado "Detonautas Para Bebês Vol. 2", o trabalho reúne versões instrumentais de sucessos do grupo, adaptadas para criar um ambiente tranquilo para os pequenos.

A novidade dá continuidade a um projeto iniciado em dezembro de 2014, quando a banda apresentou o primeiro volume da coleção. A proposta nasceu de uma experiência pessoal do guitarrista Renato Rocha, após o nascimento de sua filha Marina.

Alimentação do bebê

O leite materno tem efeito protetor ao bebê (Imagem: fizkes | Shutterstock) por Imagem: fizkes | Shutterstock
Frutas, legumes e carnes magras são opções seguras (Imagem: Andrei_R | Shutterstock) por Imagem: Andrei_R | Shutterstock
Apesar de seguro, alergia à proteína do leite de vaca é muito comum até o primeiro ano do bebê (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da alimentação por Shutterstock
Sucos naturais podem complementar a dieta, mas com moderação por Reprodução
Salgadinhos, bolachas e miojos contêm aditivos químicos (Imagem: Nastyaofly | Shutterstock) por Imagem: Nastyaofly | Shutterstock
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O leite materno tem efeito protetor ao bebê (Imagem: fizkes | Shutterstock) por Imagem: fizkes | Shutterstock

Na época, o músico costumava levar a bebê ao estúdio que mantinha em casa para experimentar os arranjos. A reação da filha funcionava como uma espécie de teste: quando Marina adormecia, ele entendia que a versão estava pronta. Caso contrário, fazia mudanças até encontrar uma sonoridade mais tranquila.

O primeiro álbum trouxe adaptações de músicas como "Você Me Faz Tão Bem", "Quando o Sol Se For", "Olhos Certos", "Tô Aprendendo a Viver Sem Você", "Outro Lugar" e "O Amanhã".

Mais de uma década depois, a banda decidiu retomar a iniciativa. Além dos pedidos de fãs que cresceram acompanhando o Detonautas e hoje têm filhos pequenos, a chegada de novas crianças à família de Renato contribuiu para a produção do segundo volume. O guitarrista ganhou afilhadas e espera o nascimento de um sobrinho até o fim de 2026.

O novo disco reúne composições de diferentes momentos da carreira do grupo. Entre elas estão "Lógica" e "O Retorno de Saturno", lançadas originalmente no álbum de 2008, além de "Rádio Love Nacional" e "Fim da Encruzilhada", presentes em um trabalho mais recente da banda.

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Renato Rocha ficou responsável por todas as etapas técnicas do projeto, incluindo produção, gravação, mixagem e masterização. O trabalho foi realizado durante o inverno de 2026.

"Detonautas Para Bebês Vol. 2" chega como uma alternativa para pais que desejam apresentar às crianças músicas que fizeram parte de sua própria juventude, agora em versões instrumentais pensadas para os momentos de descanso.

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