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Detonautas transforma sucessos do rock em músicas para fazer bebês dormirem; ouça o novo álbum

Banda lançou segundo volume de projeto inspirado na paternidade, com versões instrumentais e suaves de canções conhecidas do público

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 20:30

Detonautas Crédito: Reprodução

Quem disse que rock não combina com a hora de dormir? A banda Detonautas lançou nesta segunda-feira (12), Dia das Crianças, um álbum que transforma músicas de seu repertório em canções de ninar. Intitulado "Detonautas Para Bebês Vol. 2", o trabalho reúne versões instrumentais de sucessos do grupo, adaptadas para criar um ambiente tranquilo para os pequenos.

A novidade dá continuidade a um projeto iniciado em dezembro de 2014, quando a banda apresentou o primeiro volume da coleção. A proposta nasceu de uma experiência pessoal do guitarrista Renato Rocha, após o nascimento de sua filha Marina.

Alimentação do bebê 1 de 6

Na época, o músico costumava levar a bebê ao estúdio que mantinha em casa para experimentar os arranjos. A reação da filha funcionava como uma espécie de teste: quando Marina adormecia, ele entendia que a versão estava pronta. Caso contrário, fazia mudanças até encontrar uma sonoridade mais tranquila.

O primeiro álbum trouxe adaptações de músicas como "Você Me Faz Tão Bem", "Quando o Sol Se For", "Olhos Certos", "Tô Aprendendo a Viver Sem Você", "Outro Lugar" e "O Amanhã".

Mais de uma década depois, a banda decidiu retomar a iniciativa. Além dos pedidos de fãs que cresceram acompanhando o Detonautas e hoje têm filhos pequenos, a chegada de novas crianças à família de Renato contribuiu para a produção do segundo volume. O guitarrista ganhou afilhadas e espera o nascimento de um sobrinho até o fim de 2026.

O novo disco reúne composições de diferentes momentos da carreira do grupo. Entre elas estão "Lógica" e "O Retorno de Saturno", lançadas originalmente no álbum de 2008, além de "Rádio Love Nacional" e "Fim da Encruzilhada", presentes em um trabalho mais recente da banda.

Renato Rocha ficou responsável por todas as etapas técnicas do projeto, incluindo produção, gravação, mixagem e masterização. O trabalho foi realizado durante o inverno de 2026.