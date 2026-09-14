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Deu ruim? Mãe de Virginia Fonseca curte crítica a amigo da filha e dispara unfollows após 'climão'

Margareth Serrão deixou de seguir Hebert Gomes e Duda Freire, que também retribuiu o unfollow

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:22

Mãe de Virginia, Margareth Serrão deu unfollow em Duda Freire e Hebert Gomes
Mãe de Virginia, Margareth Serrão deu unfollow em Duda Freire e Hebert Gomes Crédito: Reprodução/Instagram

Uma movimentação nas redes sociais de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, chamou atenção dos internautas neste domingo (13). A empresária deixou de seguir Hebert Gomes e Duda Freire, dois dos amigos mais próximos da influenciadora, depois de curtir uma publicação com críticas ao influenciador.

A movimentação foi suficiente para levantar especulações entre os fãs sobre um possível desentendimento no círculo íntimo de Virginia. Até o momento, porém, nenhum dos envolvidos confirmou o motivo dos unfollows.

Virginia Fonseca e Hebert Gomes

Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes em foto antiga e em foto recente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes em foto antiga e em foto recente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes em foto antiga e em foto recente por Reprodução/Instagram
Virginia e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução
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Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram

Tudo começou durante a tarde de domingo, quando Margareth curtiu um vídeo que criticava Hebert Gomes. Na publicação, um internauta questionava a trajetória de Hebert Gomes e atribuía parte do sucesso do influenciador à amizade com Virginia.

"Tu nunca suou nada, cara. Tu nunca teve nenhuma correria que te fez chegar aonde tu chegou. Tu chegou porque Deus apontou a tua estrela. Tu deu a sorte de colar, de ter amizade com uma que venceu. Somente isso", dizia o vídeo. A crítica fazia referência a uma publicação anterior de Hebert, na qual ele brincava que só aceitava convites para viagens internacionais.

Virginia Fonseca e Duda Freire

Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Duda Freire e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca desembarca em Dubai ao lado da amiga, Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram

Poucas horas depois, o influenciador compartilhou uma mensagem enigmática nos stories. Sem citar Margareth ou qualquer pessoa diretamente, ele publicou: "Não me importo como sou vista por você. Eu me conheço".

Hebert Gomes se manifestou após curtida polêmica de mãe de Virginia
Hebert Gomes se manifestou após curtida polêmica de mãe de Virginia Crédito: Reprodução/Instagram

Na sequência, internautas perceberam que Hebert Gomes e Duda Freire já não apareciam entre as contas seguidas por Margareth Serrão.

Duda, que costuma acompanhar Virginia em viagens e outros compromissos, também deixou de seguir a mãe da influenciadora. A troca de unfollows rapidamente chamou atenção dos fãs e aumentou as especulações sobre um possível climão entre eles.

Apesar da movimentação, não houve confirmação de que os unfollows tenham relação direta com a curtida de Margareth ou com a mensagem publicada por Hebert. Virginia também não comentou o episódio até o momento.

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca E Duda Freire Margareth Serrão Hebert Gomes Duda Freire

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