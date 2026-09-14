CLIMA TENSO

Deu ruim? Mãe de Virginia Fonseca curte crítica a amigo da filha e dispara unfollows após 'climão'

Margareth Serrão deixou de seguir Hebert Gomes e Duda Freire, que também retribuiu o unfollow

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:22

Mãe de Virginia, Margareth Serrão deu unfollow em Duda Freire e Hebert Gomes Crédito: Reprodução/Instagram

Uma movimentação nas redes sociais de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, chamou atenção dos internautas neste domingo (13). A empresária deixou de seguir Hebert Gomes e Duda Freire, dois dos amigos mais próximos da influenciadora, depois de curtir uma publicação com críticas ao influenciador.

A movimentação foi suficiente para levantar especulações entre os fãs sobre um possível desentendimento no círculo íntimo de Virginia. Até o momento, porém, nenhum dos envolvidos confirmou o motivo dos unfollows.

Virginia Fonseca e Hebert Gomes 1 de 12

Tudo começou durante a tarde de domingo, quando Margareth curtiu um vídeo que criticava Hebert Gomes. Na publicação, um internauta questionava a trajetória de Hebert Gomes e atribuía parte do sucesso do influenciador à amizade com Virginia.

"Tu nunca suou nada, cara. Tu nunca teve nenhuma correria que te fez chegar aonde tu chegou. Tu chegou porque Deus apontou a tua estrela. Tu deu a sorte de colar, de ter amizade com uma que venceu. Somente isso", dizia o vídeo. A crítica fazia referência a uma publicação anterior de Hebert, na qual ele brincava que só aceitava convites para viagens internacionais.

Virginia Fonseca e Duda Freire 1 de 25

Poucas horas depois, o influenciador compartilhou uma mensagem enigmática nos stories. Sem citar Margareth ou qualquer pessoa diretamente, ele publicou: "Não me importo como sou vista por você. Eu me conheço".

Hebert Gomes se manifestou após curtida polêmica de mãe de Virginia Crédito: Reprodução/Instagram

Na sequência, internautas perceberam que Hebert Gomes e Duda Freire já não apareciam entre as contas seguidas por Margareth Serrão.

Duda, que costuma acompanhar Virginia em viagens e outros compromissos, também deixou de seguir a mãe da influenciadora. A troca de unfollows rapidamente chamou atenção dos fãs e aumentou as especulações sobre um possível climão entre eles.