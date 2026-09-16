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Dez anos após morte trágica de Domingos Montagner, Camila Pitanga manda recado à viúva do ator: ‘Você é puro amor’

Lucianna Lima homenageou o marido nas redes sociais e recebeu uma declaração especial da atriz, que estava com Domingos no dia da tragédia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:57

Camila Pitanga deixou uma mensagem especial para a viúva do ator Crédito: Acervo TV Globo

Camila Pitanga deixou uma mensagem especial para Lucianna Lima, viúva de Domingos Montagner, nesta terça-feira (15), data que marcou 10 anos da morte do ator. A atriz, que contracenava com Domingos em Velho Chico na época, fez questão de prestar solidariedade à família.

Lucianna publicou uma homenagem ao marido nas redes sociais para relembrar a trajetória de Domingos e falar sobre a saudade que permanece uma década após sua morte. Nos comentários, Camila escreveu palavras de carinho para a viúva. “Todo amor desse mundo pra você e sua preciosa família. Gratidão pelo sincero acolhimento que fez toda a diferença para eu seguir meu caminho. Você é puro amor e luz”, declarou a atriz.

Domingos Montagner e Camila Pitanga

Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
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Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução

Lucianna respondeu à mensagem e também recordou a relação de carinho construída com Camila após a morte do marido. “Você esteve lá, com ele, com tanto amor. Gratidão por tudo”, escreveu.

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Domingos Montagner morreu aos 54 anos, em 15 de setembro de 2016, durante as gravações de Velho Chico, nas proximidades do Rio São Francisco. Após finalizar uma sequência da novela, ele e Camila Pitanga entraram no rio, mas o ator acabou sendo levado pela correnteza.

Na homenagem deste ano, Lucianna afirmou que mantém a memória de Domingos presente dentro de casa e falou sobre como a passagem do tempo transformou a relação com a saudade. “São 10 anos de uma saudade que ainda dói profundo, mas também de um amor que só cresceu”, escreveu a viúva, ao recordar o marido e a história construída ao lado dele.

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