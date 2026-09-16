LUTO

Dez anos após morte trágica de Domingos Montagner, Camila Pitanga manda recado à viúva do ator: ‘Você é puro amor’

Lucianna Lima homenageou o marido nas redes sociais e recebeu uma declaração especial da atriz, que estava com Domingos no dia da tragédia

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:57

Camila Pitanga deixou uma mensagem especial para a viúva do ator Crédito: Acervo TV Globo

Camila Pitanga deixou uma mensagem especial para Lucianna Lima, viúva de Domingos Montagner, nesta terça-feira (15), data que marcou 10 anos da morte do ator. A atriz, que contracenava com Domingos em Velho Chico na época, fez questão de prestar solidariedade à família.

Lucianna publicou uma homenagem ao marido nas redes sociais para relembrar a trajetória de Domingos e falar sobre a saudade que permanece uma década após sua morte. Nos comentários, Camila escreveu palavras de carinho para a viúva. “Todo amor desse mundo pra você e sua preciosa família. Gratidão pelo sincero acolhimento que fez toda a diferença para eu seguir meu caminho. Você é puro amor e luz”, declarou a atriz.

Domingos Montagner e Camila Pitanga 1 de 10

Lucianna respondeu à mensagem e também recordou a relação de carinho construída com Camila após a morte do marido. “Você esteve lá, com ele, com tanto amor. Gratidão por tudo”, escreveu.

Domingos Montagner morreu aos 54 anos, em 15 de setembro de 2016, durante as gravações de Velho Chico, nas proximidades do Rio São Francisco. Após finalizar uma sequência da novela, ele e Camila Pitanga entraram no rio, mas o ator acabou sendo levado pela correnteza.