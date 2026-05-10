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Dia das Mães: 10 músicas para homenagear e emocionar sua mãe neste domingo

Seleção abrange desde clássicos da MPB e do sertanejo até sucessos do pop internacional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de maio de 2026 às 00:05

Dias das Mães
Dias das Mães Crédito: Shutterstock

A música é um dos instrumentos mais potentes para expressar sentimentos que, muitas vezes, as palavras não conseguem alcançar. No Dia das Mães, as canções tornam-se aliadas fundamentais para quem deseja prestar uma homenagem, seja em vídeos para redes sociais, cartões ou durante o tradicional almoço.

Para te ajudar na escolha da trilha sonora ideal, preparamos uma curadoria que une diferentes gêneros e épocas, confira:

Famosas que celebram o 1ª Dia das Mães em 2026

Klebber Todelo e Camila Queiroz por Reprodução | Redes Sociais
Camila Queiroz e Clara em capa de revista por Reprodução | Instagram
Carla Salle e Gabriel Leone, celebraram a chegada do pequeno Benjamin por Reprodução
Mariana Rios e o filho, Palo por Reprodução
Nasce Bernardo, filho de Dani Calabresa por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan comemoram aniversário da filha por Reprodução | Instagram
Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução
Hailee Steinfeld grávida! Fãs relembram última aparição pública da atriz com vestido largo por Reuters/Instagram
Ex-BBB Paulinha Leite posa com o marido e os filhos por Reprodução/Instagram
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Klebber Todelo e Camila Queiroz por Reprodução | Redes Sociais

Algumas obras tornaram-se hinos geracionais. Roberto Carlos, com "Como É Grande o Meu Amor Por Você", permanece como a escolha para quem busca uma declaração. Já no universo sertanejo, "No Dia Em Que Eu Saí de Casa", de Zezé di Camargo e Luciano, explora a nostalgia da transição para a vida adulta e o peso dos conselhos maternos.

A MPB também oferece pérolas de sensibilidade, como a colaboração entre Maria Bethânia e Gal Costa na faixa "Minha Mãe", que exalta a força e a espiritualidade feminina. Para uma abordagem mais contemporânea e suave, a parceria de Nando Reis e Roberta Campos em "De Janeiro a Janeiro" é uma alternativa para ilustrar amores que perduram pelo tempo.

20 mensagens para mães no Dia das Mães

Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
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Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
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Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
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Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA

Para as mães que acompanham as tendências, o pop internacional oferece Taylor Swift, em "The Best Day", detalhando memórias afetivas de sua infância. Já o grupo sueco ABBA, por sua vez, traz "Slipping Through My Fingers", que aborda a rapidez com que os filhos crescem e ganham independência.

A lista inclui ainda a proteção incondicional cantada por Phil Collins em "You’ll Be In My Heart", famosa pela trilha sonora do filme Tarzan, e a intensidade rítmica do Bee Gees com "More Than a Woman".

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Playlist Completa: 10 Sugestões para o Dia das Mães

  • Como É Grande o Meu Amor Por Você - Roberto Carlos
  • The Best Day - Taylor Swift
  • Minha Mãe - Maria Bethânia e Gal Costa
  • More Than a Woman - Bee Gees
  • No Dia Em Que Eu Saí de Casa - Zezé di Camargo e Luciano
  • Slipping Through My Fingers - ABBA
  • Amor I Love You - Marisa Monte
  • You’ll Be In My Heart - Phil Collins
  • De Janeiro a Janeiro - Nando Reis e Roberta Campos
  • Mother - Pink Floyd

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