TRILHA SONORA

Dia das Mães: 10 músicas para homenagear e emocionar sua mãe neste domingo

Seleção abrange desde clássicos da MPB e do sertanejo até sucessos do pop internacional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de maio de 2026 às 00:05

Dias das Mães Crédito: Shutterstock

A música é um dos instrumentos mais potentes para expressar sentimentos que, muitas vezes, as palavras não conseguem alcançar. No Dia das Mães, as canções tornam-se aliadas fundamentais para quem deseja prestar uma homenagem, seja em vídeos para redes sociais, cartões ou durante o tradicional almoço.

Para te ajudar na escolha da trilha sonora ideal, preparamos uma curadoria que une diferentes gêneros e épocas, confira:

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Algumas obras tornaram-se hinos geracionais. Roberto Carlos, com "Como É Grande o Meu Amor Por Você", permanece como a escolha para quem busca uma declaração. Já no universo sertanejo, "No Dia Em Que Eu Saí de Casa", de Zezé di Camargo e Luciano, explora a nostalgia da transição para a vida adulta e o peso dos conselhos maternos.

A MPB também oferece pérolas de sensibilidade, como a colaboração entre Maria Bethânia e Gal Costa na faixa "Minha Mãe", que exalta a força e a espiritualidade feminina. Para uma abordagem mais contemporânea e suave, a parceria de Nando Reis e Roberta Campos em "De Janeiro a Janeiro" é uma alternativa para ilustrar amores que perduram pelo tempo.

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Para as mães que acompanham as tendências, o pop internacional oferece Taylor Swift, em "The Best Day", detalhando memórias afetivas de sua infância. Já o grupo sueco ABBA, por sua vez, traz "Slipping Through My Fingers", que aborda a rapidez com que os filhos crescem e ganham independência.

A lista inclui ainda a proteção incondicional cantada por Phil Collins em "You’ll Be In My Heart", famosa pela trilha sonora do filme Tarzan, e a intensidade rítmica do Bee Gees com "More Than a Woman".

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