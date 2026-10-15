TAROT & SIGNOS

Dia de decisões: 3 signos podem avançar em assuntos importantes nesta quinta-feira (15)

Veja as previsões para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (15) chega com uma leitura do tarot dedicada a escolhas, comunicação e amadurecimento. Touro, Libra e Sagitário aparecem em destaque por cartas associadas à persistência, à cooperação e à clareza de objetivos. Para os outros signos, a mensagem é observar o cenário antes de agir e encontrar soluções possíveis para os desafios da rotina.

Áries; Cavaleiro de Espadas

A disposição para resolver problemas pode aumentar, mas a pressa exige cuidado. Organize seus argumentos antes de uma conversa importante e evite transformar divergências em conflitos.

Touro; O Hierofante

Experiência e planejamento podem ajudar na tomada de decisões. A carta favorece o aprendizado com pessoas de confiança e a revisão de compromissos que exigem responsabilidade.

Gêmeos; Oito de Ouros

A dedicação a uma tarefa pode render avanços consistentes. Concentre-se nos detalhes, desenvolva suas habilidades e evite abandonar um projeto apenas porque os resultados ainda não apareceram.

Câncer; Seis de Copas

Lembranças e vínculos antigos podem ganhar espaço. O dia convida a valorizar as experiências que trouxeram aprendizado, sem deixar que o passado impeça novas escolhas.

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Leão; Cinco de Paus

Diferenças de opinião podem aparecer em ambientes coletivos. Use a situação para entender outros pontos de vista e procure direcionar a competitividade para soluções construtivas.

Virgem; Rei de Espadas

Clareza e raciocínio lógico serão aliados. A carta sugere analisar informações com objetividade, organizar tarefas e separar fatos de suposições antes de tomar uma decisão.

Libra; Dois de Copas

Acordos e relações ganham destaque. Uma conversa franca pode ajudar a alinhar expectativas, fortalecer parcerias e esclarecer o que cada pessoa espera de uma situação.

Escorpião; A Torre

Uma mudança inesperada pode exigir adaptação. Em vez de insistir em estruturas que já não funcionam, avalie o que precisa ser revisto e procure agir com responsabilidade.

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Sagitário; A Estrela

Esperança e renovação orientam a leitura. A carta convida a recuperar a confiança em um projeto e a construir expectativas realistas, com pequenas ações que aproximem você de seus objetivos.

Capricórnio; Dez de Paus

O acúmulo de responsabilidades pode pesar. Revise sua lista de tarefas, estabeleça limites e identifique o que pode ser adiado ou dividido com outras pessoas.

Aquário; Pajem de Copas

Uma ideia criativa ou um gesto de carinho pode surpreender. Mantenha a abertura para novas experiências e procure expressar sentimentos sem criar expectativas exageradas.

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Peixes; Sete de Ouros

Paciência será importante para avaliar resultados. A carta sugere observar o que já avançou, corrigir estratégias e evitar decisões precipitadas por ansiedade.