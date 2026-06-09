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'Dia de surfe, bebê!': Aos 69 anos, Christiane Torloni realiza sonho de aprender a surfar; veja vídeo

Atriz compartilhou registros de sua evolução no esporte no litoral paulista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 12:31

Christiane Torloni aprende a surfar aos 69 anos  Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 69 anos, a atriz Christiane Torloni decidiu tirar um sonho antigo do papel e começou a fazer aulas de surfe. O cenário escolhido foi a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, um dos berços do esporte no país, onde ela surpreendeu os seguidores ao exibir um excelente equilíbrio em cima da prancha.

Christiane Torloni aprendendo a surfar

Christiane Torloni aprende a surfar aos 69 anos na Baixada Santista, SP por Reprodução/Instagram
Christiane Torloni aprende a surfar aos 69 anos na Baixada Santista, SP por Reprodução/Instagram
Christiane Torloni aprende a surfar aos 69 anos na Baixada Santista, SP por Reprodução/Instagram
Christiane Torloni aprende a surfar aos 69 anos na Baixada Santista, SP por Reprodução/Instagram
Christiane Torloni aprende a surfar aos 69 anos na Baixada Santista, SP por Reprodução/Instagram
Christiane Torloni aprende a surfar aos 69 anos na Baixada Santista, SP por Reprodução/Instagram
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Christiane Torloni aprende a surfar aos 69 anos na Baixada Santista, SP por Reprodução/Instagram

Bem-humorada, ela compartilhou um vídeo onde aparece no mar em sua terceira aula prática. Na legenda da publicação, ela fez um trocadilho, adaptando o clássico momento do Rock in Rio 2011: "Dia de surfe, bebê!".

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O desempenho de Torloni arrancou elogios até de seu instrutor de surfe, que fez questão de destacar a evolução e a dedicação da aluna nas redes sociais. Segundo o profissional, a atriz começou praticando com um pranchão, mas rapidamente conseguiu evoluir para modelos menores e mais ágeis. Para combater a baixa temperatura da água, Christiane adquiriu uma roupa de borracha tecnológica de alta performance para manter a rotina de treinos mesmo nos dias frios.

A artista celebrou o momento de reconexão pessoal ao rebater o etarismo na prática e declarou que a nova atividade permitiu que ela reencontrasse sua criança interior sem medos, reforçando que a sensação serve de combustível para nunca desistir de seus planos futuros.

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Tags:

Christiane Torloni Surf

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