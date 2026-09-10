Dia do Brigadeiro: aprenda a fazer bolo cremoso com o tradicional doce brasileiro

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Kamila Macedo
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:03
Celebrado em 20 de setembro, o Dia Nacional do Brigadeiro homenageia uma das iguarias mais tradicionais do país. O doce está presente nas mais diversas comemorações, como festas de aniversário, mas também é perfeito para saborear no conforto de casa.
Para a ocasião, o CORREIO separou uma receita de bolo que traz o brigadeiro como destaque. A sobremesa une o contraste ideal entre a textura cremosa do recheio e a leveza da massa fofinha.
Veja 5 dicas para a cobertura de brigadeiro perfeita
Massa
5 ovos;
1 xícara (chá) de açúcar;
1 xícara (chá) de leite;
2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
1/2 xícara (chá) de chocolate em pó;
1 colher (sopa) de fermento químico em pó.
Recheio e Cobertura
2 latas de leite condensado;
2 colheres (sopa) de manteiga;
1/2 xícara (chá) de chocolate em pó;
1/2 xícara (chá) de chocolate granulado.
Bolo
Para iniciar o preparo da massa, bata as claras em neve na batedeira até atingirem ponto firme. Em seguida, adicione as gemas uma a uma e junte o açúcar. Mantenha o aparelho ligado e despeje o leite aos poucos. Por fim, desligue a batedeira e incorpore delicadamente a farinha peneirada com o chocolate em pó e o fermento.
Transfira a mistura para uma fôrma redonda de 28 cm de diâmetro, previamente untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 200 ºC por cerca de 40 minutos. Após assar, espere o bolo esfriar completamente e corte a massa ao meio, no sentido horizontal.
Recheio e Cobertura
Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Leve ao fogo e mexa continuamente. Assim que a mistura atingir fervura, reduza a chama e continue mexendo por aproximadamente 6 minutos, até obter um creme consistente.
Para a montagem, cubra a primeira metade da massa com parte do creme de brigadeiro e posicione a outra metade por cima. Espalhe o restante do recheio sobre a superfície e as laterais com o auxílio de uma espátula ou faca. Finalize distribuindo o chocolate granulado por todo o bolo, leve à geladeira para gelar e sirva a seguir.