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Dia do Brigadeiro: aprenda a fazer bolo cremoso com o tradicional doce brasileiro

Aprenda o passo a passo de um bolo fácil, fofinho e coberto com uma camada generosa do doce mais amado do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:03

Bolo de brigadeiro
Bolo de brigadeiro Crédito: Shutterstock

Celebrado em 20 de setembro, o Dia Nacional do Brigadeiro homenageia uma das iguarias mais tradicionais do país. O doce está presente nas mais diversas comemorações, como festas de aniversário, mas também é perfeito para saborear no conforto de casa.

Para a ocasião, o CORREIO separou uma receita de bolo que traz o brigadeiro como destaque. A sobremesa une o contraste ideal entre a textura cremosa do recheio e a leveza da massa fofinha.

Veja 5 dicas para a cobertura de brigadeiro perfeita

1. Use uma panela de fundo grosso para o creme não queimar ou grudar. por Shutterstock
2. Mexa a mistura continuamente com uma espátula, alcançando todo o fundo da panela. por Reprodução
3. Mantenha o fogo médio no início e mude para o baixo assim que o brigadeiro ferver. por Reprodução
4. Desligue o fogo assim que o creme começar a encorpar, sem deixar atingir o ponto de enrolar. por Imagem gerada por IA
5. Espalhe a cobertura no bolo enquanto ela ainda estiver morna para facilitar o manuseio. por Divulgação
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1. Use uma panela de fundo grosso para o creme não queimar ou grudar. por Shutterstock

Ingredientes

Massa

5 ovos;

1 xícara (chá) de açúcar;

1 xícara (chá) de leite;

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

1/2 xícara (chá) de chocolate em pó;

1 colher (sopa) de fermento químico em pó.

Recheio e Cobertura

2 latas de leite condensado;

2 colheres (sopa) de manteiga;

1/2 xícara (chá) de chocolate em pó;

1/2 xícara (chá) de chocolate granulado.

Modo de Preparo

Bolo

Para iniciar o preparo da massa, bata as claras em neve na batedeira até atingirem ponto firme. Em seguida, adicione as gemas uma a uma e junte o açúcar. Mantenha o aparelho ligado e despeje o leite aos poucos. Por fim, desligue a batedeira e incorpore delicadamente a farinha peneirada com o chocolate em pó e o fermento.

Transfira a mistura para uma fôrma redonda de 28 cm de diâmetro, previamente untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 200 ºC por cerca de 40 minutos. Após assar, espere o bolo esfriar completamente e corte a massa ao meio, no sentido horizontal.

Recheio e Cobertura

Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Leve ao fogo e mexa continuamente. Assim que a mistura atingir fervura, reduza a chama e continue mexendo por aproximadamente 6 minutos, até obter um creme consistente.

Para a montagem, cubra a primeira metade da massa com parte do creme de brigadeiro e posicione a outra metade por cima. Espalhe o restante do recheio sobre a superfície e as laterais com o auxílio de uma espátula ou faca. Finalize distribuindo o chocolate granulado por todo o bolo, leve à geladeira para gelar e sirva a seguir.

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Tags:

Bolo Receitas Brigadeiro

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