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Dia do Cabelo Maluco: 55 ideias fáceis e criativas para arrasar na escola

Inspire-se com penteados divertidos que vão de capivara e polvo a futebol, dinossauros e sistema solar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 04:00

Inspiração de cabelo maluco para meninas e meninos
Inspiração de cabelo maluco para meninas e meninos Crédito: Pinterest/Reprodução

O Dia do Cabelo Maluco é uma daquelas ocasiões em que a criatividade toma conta do visual das crianças. A data é uma oportunidade perfeita para deixar a imaginação correr solta e apostar em um penteado completamente inusitado. Mas, para os pais, a pressão é grande: como criar algo realmente original e maluco sem passar horas na frente do espelho?

A boa notícia é que não faltam inspirações para transformar os fios em verdadeiras obras de arte. Com sprays coloridos, acessórios e um pouco de criatividade, temas dos mais variados podem ganhar espaço no visual dos pequenos e deixar o dia na escola ainda mais divertido.

Nas galerias a seguir, reunimos 55 ideias de cabelo maluco para crianças, com produções inspiradas em temas como capivara, polvo, borboleta, cupcake, cesta de flores, arco-íris, pescaria, sistema solar, futebol, dinossauros, games e surfe, entre várias outras. Confira as inspirações e escolha a favorita!

Inspiração de cabelo maluco para meninas

Inspiração de cabelo maluco para meninas por Reprodução/Pinterest
Inspiração de cabelo maluco para meninas por Reprodução/Pinterest
Inspiração de cabelo maluco para meninas por Reprodução/Pinterest
Ideias de cabelo maluco para meninas por Shutterstock/Reprodução
Inspiração de cabelo maluco para meninas por Reprodução/Pinterest
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Inspiração de cabelo maluco para meninas por Imagem gerada por IA
Inspiração de cabelo maluco para meninas por Imagem gerada por IA
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Inspiração de cabelo maluco para meninas por Reprodução/Pinterest
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Ideias de cabelo maluco para meninas por Shutterstock/Reprodução
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Ideias de cabelo maluco para meninas por Reprodução
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Ideias de cabelo maluco para meninas por Reprodução
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Inspiração de cabelo maluco para meninos

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Ideias de cabelo maluco para meninos por Reprodução
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