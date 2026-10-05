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Dia do Cabelo Maluco para meninas: 30 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Inspire-se com ideias práticas e divertidas, que vão de capivara e polvo a cupcake, flores e arco-íris

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:00

Inspiração de cabelo maluco para meninas Crédito: Pinterest/Reprodução

O Dia do Cabelo Maluco é uma daquelas ocasiões em que a criatividade toma conta do visual das crianças. A data é uma oportunidade perfeita para se divertir com um penteado completamente inusitado. Mas, para os pais, a pressão é grande: como criar algo realmente original e maluco sem passar horas na frente do espelho?

A boa notícia é que as redes sociais estão repletas de inspirações que vão muito além dos simples sprays coloridos. Para quem está procurando uma ideia divertida para as meninas, não faltam referências para transformar os fios em verdadeiras obras de arte, com cores, acessórios e elementos que deixam o visual ainda mais criativo.

Na galeria a seguir, reunimos 30 ideias de cabelo maluco para meninas, com produções inspiradas em temas como capivara, polvo, borboleta, cupcake, cesta de flores e arco-íris, além de várias outras. São opções para quem quer apostar em um visual colorido, divertido e que certamente vai chamar atenção na escola.

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