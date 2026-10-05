PRECISA DE AJUDA?

Dia do Cabelo Maluco para meninos: 25 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Inspire-se com ideias práticas e divertidas, que vão desde pescaria ao sistema solar

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:00

Ideias de cabelo maluco para meninos Crédito: Reprodução/Pinterest

O Dia do Cabelo Maluco é uma daquelas ocasiões em que a criatividade toma conta do visual das crianças. A data é uma oportunidade perfeita para as crianças se divertirem com um visual completamente inusitado. Mas, para os pais, a pressão é grande: como criar algo realmente original e maluco sem passar horas na frente do espelho?

A boa notícia é que as redes sociais estão repletas de inspirações que vão muito além dos simples sprays coloridos. Para quem está procurando uma ideia divertida para os meninos, não faltam referências para transformar os fios em verdadeiras brincadeiras.

Na galeria a seguir, reunimos 25 ideias de cabelo maluco para meninos, com produções inspiradas em temas como pescaria, sistema solar, futebol, dinossauros, games, surfe e várias outras. São opções para quem quer apostar em um visual colorido, criativo e que certamente vai chamar atenção na escola.

Inspiração de cabelo maluco para meninos 1 de 31