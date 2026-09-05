AMOR

Dia do Irmão (5/9): 100 frases para mandar pelo WhatsApp para quem dividiu a vida inteira com você

De mensagens carinhosas a textos para irmãos que brigaram ou vivem longe, veja frases para compartilhar neste 5 de setembro

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 00:00

Dia do Irmão Crédito: Reprodução

O Dia do Irmão é celebrado nesta sexta-feira, 5 de setembro, e pode ser uma oportunidade para lembrar de quem dividiu a infância, os segredos, as brigas e muitos dos momentos que ajudaram a construir nossa história.

Nem toda relação entre irmãos é igual. Há aqueles que são melhores amigos, os que vivem brigando mas não conseguem ficar separados, os que moram longe, os que se afastaram com o tempo e até aqueles que estão tentando reconstruir uma relação depois de alguma mágoa.

Por isso, reunimos 100 mensagens de Dia do Irmão para diferentes tipos de relação. São frases para copiar e mandar pelo WhatsApp neste 5 de setembro.

Para irmãos que são melhores amigos

1. Feliz Dia do Irmão! A vida me deu um irmão e, de quebra, meu melhor amigo.

2. Ter você como irmão é saber que sempre existe alguém que conhece minha história quase tão bem quanto eu.

3. Entre todas as coisas que dividimos desde a infância, a melhor foi a vida. Feliz Dia do Irmão!

4. Você conhece meus defeitos, minhas histórias mais vergonhosas e ainda continua aqui. Isso é amor de irmão!

5. Crescer ao seu lado foi um dos maiores presentes que a vida me deu.

6. Irmãos de sangue, amigos por escolha e parceiros para a vida inteira.

7. Se eu pudesse escolher um irmão, escolheria você outra vez.

8. Algumas amizades começam na escola. A nossa começou dentro de casa e espero que dure para sempre.

9. Obrigada por ser a pessoa com quem posso rir das histórias que ninguém mais entenderia.

10. Feliz Dia do Irmão para quem conhece todas as minhas versões e continua torcendo por mim.

Mensagens emocionantes para irmão

11. Há pessoas que chegam durante a nossa história. Um irmão tem o privilégio de conhecer muitos dos primeiros capítulos.

12. Talvez você não saiba, mas muitas das minhas melhores lembranças têm você em algum lugar delas.

13. O tempo passou, nós mudamos, mas sempre existirá uma parte da minha história que só você consegue compreender completamente.

14. Você esteve lá quando eu ainda estava descobrindo quem seria. Nunca vou esquecer a importância disso.

15. Um irmão guarda lembranças de uma versão nossa que o restante do mundo nunca chegou a conhecer.

16. Feliz Dia do Irmão! Que nunca nos faltem motivos para continuar fazendo parte da história um do outro.

17. A infância acabou, a vida mudou, mas algumas memórias continuam pertencendo somente a nós.

18. Ter um irmão é carregar pela vida alguém que consegue dizer "eu lembro" sobre momentos que quase ninguém mais viveu conosco.

19. Podemos crescer e seguir caminhos diferentes, mas sempre teremos um pedaço da vida que começou no mesmo lugar.

20. Obrigada por fazer parte não apenas da minha família, mas de quem eu me tornei.

Para irmãos que vivem brigando

21. A gente briga por qualquer coisa, mas eu brigaria com qualquer pessoa por você. Feliz Dia do Irmão!

22. Nosso amor é tão tranquilo que às vezes vem acompanhado de gritos, implicância e vontade de bloquear no WhatsApp.

23. Você me irrita como ninguém e eu te amo como poucos. Infelizmente, é para sempre!

24. Feliz Dia do Irmão para a pessoa que testa minha paciência desde a infância.

25. Podemos discutir às 10h e mandar meme um para o outro às 10h05. Isso é ser irmão.

26. Já brigamos por brinquedo, comida, controle remoto e provavelmente continuaremos arranjando novos motivos. Te amo!

27. Só irmão consegue fazer a gente pensar "não aguento mais essa pessoa" e "ninguém mexe com ela" no mesmo dia.

28. Nossa relação prova que amor e vontade de dar um tapa podem coexistir perfeitamente.

29. Você é uma das pessoas que mais me irritam neste planeta. Também é uma das que eu mais amo.

30. Feliz Dia do Irmão! Não prometo parar de implicar com você, mas prometo continuar te amando.

Para irmãos que moram longe

31. A distância mudou a frequência dos nossos encontros, mas nunca mudou o lugar que você ocupa na minha vida.

32. Feliz Dia do Irmão! Queria poder te dar um abraço hoje, mas mando daqui todo o meu amor.

33. Podemos morar longe, mas nenhuma distância apaga uma infância inteira compartilhada.

34. A saudade é grande porque a importância que você tem para mim também é.

35. A vida colocou quilômetros entre nós, mas existem vínculos que distância nenhuma consegue diminuir.

36. Sinto falta das coisas simples: conversar pessoalmente, rir de bobagens e simplesmente saber que você está por perto.

37. Feliz Dia do Irmão para quem está longe dos meus olhos, mas nunca longe da minha vida.

38. A distância faz a gente perceber como alguns momentos que pareciam comuns eram, na verdade, especiais.

39. Podemos estar construindo nossas vidas em lugares diferentes, mas sempre haverá um caminho que me leva de volta a você.

40. Hoje o abraço vai precisar ser virtual. Feliz Dia do Irmão! Saudades de você.

Para irmão mais velho

41. Você chegou antes e, sem perceber, abriu muitos caminhos que depois eu também percorri.

42. Ter um irmão mais velho é ter alguém que experimentou algumas fases da vida antes e deixou pistas pelo caminho.

43. Obrigada por todas as vezes em que você foi irmão, amigo, conselheiro e até protetor.

44. Feliz Dia do Irmão para quem passou a infância fingindo que eu incomodava, mas nunca deixou de cuidar de mim.

45. Você foi uma das primeiras pessoas que admirei. E algumas coisas não mudam.

46. Crescer tendo você à frente tornou muitos caminhos menos assustadores.

47. Nem sempre digo, mas tenho muito orgulho da pessoa que meu irmão se tornou.

48. Obrigada pelos conselhos que pedi e também por aqueles que você deu sem ninguém pedir.

49. Você pode ser mais velho, mas isso não significa que esteja sempre certo. Hoje, porém, deixo passar. Feliz Dia do Irmão!

50. Feliz Dia do Irmão para quem veio primeiro e acabou se tornando uma referência importante na minha vida.

Para irmão mais novo

51. Eu vi você crescer e talvez você nunca tenha percebido o tamanho do amor que cresceu junto.

52. Não importa quantos anos você tenha, uma parte de mim sempre vai querer proteger você.

53. Feliz Dia do Irmão para aquele que chegou depois e conseguiu ocupar um espaço enorme na minha vida.

54. Ver você construir seu próprio caminho é uma das coisas que mais me dão orgulho.

55. Você cresceu, mas ainda consigo enxergar aquela criança em algumas das minhas lembranças favoritas.

56. Ser seu irmão mais velho me ensinou muito mais do que provavelmente consegui ensinar a você.

57. Sempre vou torcer por você, até nos caminhos que eu talvez não consiga compreender.

58. Não importa a idade: se precisar de mim, quero que saiba que continuo aqui.

59. Você deixou de ser o caçula que precisava de ajuda para se tornar alguém que também me ensina muita coisa.

60. Feliz Dia do Irmão! Que privilégio foi acompanhar tantas versões suas até chegar à pessoa que você é hoje.

Para irmãos que se afastaram

61. A vida nos afastou mais do que eu gostaria, mas isso não apaga tudo aquilo que já vivemos juntos. Feliz Dia do Irmão.

62. Talvez hoje não sejamos tão próximos quanto já fomos, mas continuo guardando com carinho a história que construímos.

63. O tempo mudou muita coisa entre nós, mas não mudou o fato de que você é uma parte importante da minha história.

64. Às vezes, a vida leva irmãos para caminhos diferentes. Espero que nunca nos leve para tão longe a ponto de esquecermos de onde viemos.

65. Faz tempo que não dividimos a vida como antes, mas hoje quis lembrar que você continua sendo importante para mim.

66. Nem toda distância é medida em quilômetros. Espero que um dia consigamos diminuir a nossa.

67. Feliz Dia do Irmão. Apesar do tempo e das mudanças, desejo sinceramente que você esteja bem.

68. Crescemos, mudamos e nos afastamos. Ainda assim, existem lembranças nossas que guardo com muito carinho.

69. Talvez a gente precise criar novas memórias para não viver apenas das antigas. Feliz Dia do Irmão.

70. Algumas relações atravessam fases. Espero que a nossa ainda tenha muitos capítulos bons pela frente.

Para irmãos que brigaram ou estão magoados

71. Hoje não quero fingir que nada aconteceu. Só quero lembrar que, apesar das nossas diferenças, você continua sendo meu irmão e continua sendo importante para mim.

72. Talvez ainda existam coisas para resolver entre nós, mas nenhuma briga consegue apagar uma vida inteira de história.

73. Feliz Dia do Irmão. Espero que, com o tempo, a gente consiga conversar sobre o que nos afastou sem esquecer tudo aquilo que um dia nos aproximou.

74. Não precisamos resolver tudo hoje. Só queria que você soubesse que sinto falta de quando estávamos bem.

75. Às vezes, orgulho demais ocupa o espaço de duas pessoas que, no fundo, ainda sentem falta uma da outra.

76. Não quero decidir quem estava mais certo. Quero apenas acreditar que nossa relação pode ser maior do que a nossa última briga.

77. O que aconteceu me magoou, mas isso não apagou o carinho que existe por trás da mágoa.

78. Talvez nenhum de nós saiba ainda como consertar tudo. Mas reconhecer que sinto sua falta já pode ser um começo.

79. Somos diferentes e erramos um com o outro. Ainda assim, gostaria que nossa história não terminasse em uma briga.

80. Neste Dia do Irmão, meu desejo é simples: que um dia a gente consiga deixar a mágoa para trás sem precisar apagar nossa história.

Para irmã

81. Feliz Dia do Irmão para a minha irmã, minha parceira de histórias, segredos, risadas e tantas fases da vida.

82. Ter uma irmã é ter alguém que conhece muitas das histórias que eu jamais precisarei explicar.

83. Irmã, obrigada por todas as vezes em que você segurou minha mão, mesmo quando não sabia exatamente o que dizer.

84. Crescemos juntas, mudamos juntas e espero que ainda tenhamos muitos anos para continuar acompanhando a vida uma da outra.

85. Você conhece versões minhas que poucas pessoas conheceram e continua aqui. Feliz Dia do Irmão, minha irmã!

86. Uma irmã pode ser memória da infância, companhia na vida adulta e porto seguro quando o mundo parece complicado demais.

87. Somos diferentes em tantas coisas, mas existe uma história que sempre será nossa.

88. Feliz Dia do Irmão para a mulher que a vida colocou na minha família e que o amor transformou também em amiga.

89. Irmã, que a vida mude tudo o que precisar mudar, menos o carinho que existe entre nós.

90. Ter você como irmã é saber que existe alguém no mundo que entende certas lembranças apenas com um olhar.

Curtas para WhatsApp e status

91. Feliz Dia do Irmão! Que sorte a minha dividir a vida com você.

92. Irmãos: nossas primeiras brigas e, muitas vezes, nossos primeiros melhores amigos.

93. O tempo passa. O vínculo fica. Feliz Dia do Irmão!

94. Você faz parte das minhas melhores lembranças. Feliz Dia do Irmão!

95. Crescemos, mudamos e seguimos juntos. Que continue assim.

96. Irmão é memória, implicância, parceria e amor tudo misturado.

97. Para sempre uma parte da minha história. Feliz Dia do Irmão!

98. Não digo sempre, mas hoje digo: amo ter você como irmão.

99. A infância passou, mas ainda bem que você ficou.

100. Entre tantas pessoas que a vida trouxe, você estava lá desde o começo. Feliz Dia do Irmão!