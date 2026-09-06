DIA DO SEXO

Dia do Sexo (6/9): 100 mensagens para mandar pelo WhatsApp para seu parceiro, paquera e até para algum ex

De declarações românticas a indiretas cheias de provocação, veja mensagens para compartilhar no Dia do Sexo, celebrado em 6 de setembro

Fernanda Varela

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 00:00

+18 Crédito: Shutterstock

O Dia do Sexo é celebrado em 6 de setembro e pode ser uma desculpa divertida para apimentar a conversa no WhatsApp. Vale mandar uma declaração para o parceiro, provocar aquela paquera, brincar com o marido ou a esposa e até soltar uma indireta para o ex.

Para quem prefere fugir das mensagens explícitas, também dá para falar sobre desejo, química, intimidade e conexão com bom humor e uma dose de provocação. Confira 100 frases para diferentes situações.

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Para namorado ou namorada

1. Feliz Dia do Sexo para a pessoa que ainda consegue mudar completamente o clima só chegando mais perto.

2. Entre todas as formas de demonstrar que te amo, algumas definitivamente não cabem em uma mensagem.

3. Hoje é Dia do Sexo. Acho importante valorizar as datas comemorativas.

4. Nosso relacionamento tem amor, parceria, amizade e uma química que eu espero que nunca acabe.

5. Eu amo nossas conversas, nossos planos e nossos momentos juntos. Mas confesso que amo bastante quando a gente para de conversar também.

6. Feliz Dia do Sexo para quem ainda consegue me deixar com aquele sorriso que ninguém entende.

7. Você continua sendo minha pessoa favorita para dividir a vida e perder um pouco do juízo.

8. Tem abraço que conforta. O seu também provoca outras coisas.

9. Depois de tanto tempo, ainda sentir desejo por você é uma das minhas partes favoritas da nossa história.

10. Hoje eu não quero flores. Tenho outra ideia de comemoração.

11. Algumas pessoas trazem paz. Você consegue trazer paz e tirar minha concentração ao mesmo tempo.

12. Feliz Dia do Sexo! Nossa programação de hoje merece prioridade na agenda.

13. Intimidade é poder ser completamente você ao lado de alguém e ainda existir desejo entre os dois.

14. Eu te escolheria para muitas coisas. Para comemorar hoje, nem preciso pensar duas vezes.

15. Que nunca nos faltem conversa, carinho, parceria e aquela vontade de chegar um pouquinho mais perto.

Para marido ou esposa

16. Casamento é dividir contas, problemas, responsabilidades e, felizmente, algumas coisas bem mais interessantes.

17. Feliz Dia do Sexo para quem conhece todas as minhas manias e ainda consegue despertar meu desejo.

18. A rotina pode até ocupar nossos dias, mas não deveria ocupar todo o espaço que pertence a nós dois.

19. Hoje as tarefas de casa podem esperar um pouquinho. É feriado no nosso quarto.

20. Entre boletos, trabalho e responsabilidades, ainda bem que existe nós dois.

21. Casamento bom também precisa de momentos em que marido e mulher deixam de ser apenas uma equipe e voltam a ser amantes.

22. Feliz Dia do Sexo para a pessoa com quem escolhi dividir a vida e continuo querendo dividir a cama.

23. A intimidade de anos juntos não precisa apagar o desejo. Pode fazer a gente conhecer ainda melhor aquilo que aproxima os dois.

24. Hoje está oficialmente proibido dizer que está cansado antes de ouvir minha proposta.

25. A gente resolve tanta coisa junto que merece reservar um tempo para esquecer todo o resto.

26. O melhor do casamento é continuar descobrindo maneiras de desejar alguém que você já conhece tão bem.

27. Feliz Dia do Sexo! Considere esta mensagem um convite para lembrarmos por que existe tanta química entre nós.

28. Nosso relacionamento não precisa parecer começo de namoro todos os dias. Mas alguns dias podem parecer.

29. Hoje eu gostaria de conversar sobre a importância de manter a chama do casamento acesa. De preferência pessoalmente.

30. O amor construiu muita coisa entre nós. O desejo continua sendo uma parte deliciosa dessa construção.

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Para a paquera

31. Descobri que hoje é Dia do Sexo e, por algum motivo, lembrei de você. Estranho, né?

32. Não sei se você comemora a data, mas estou aberta a discutir o assunto.

33. Feliz Dia do Sexo! Não vou dizer por que pensei em você porque quero manter um pouco da minha dignidade.

34. Acho que hoje é um ótimo dia para você finalmente entender algumas das minhas indiretas.

35. Se química fosse suficiente para resolver tudo, nós dois já teríamos um problema.

36. Hoje eu tinha planejado me comportar. Aí lembrei de você.

37. Não estou dando em cima de você. Estou apenas respeitando o calendário.

38. Dia do Sexo e você aparecendo na minha cabeça. Coincidência extremamente suspeita.

39. Tem gente que manda "bom dia". Eu preferi mandar uma informação relevante: hoje é Dia do Sexo.

40. Não sei exatamente o que existe entre nós, mas inocente definitivamente não parece.

41. Algumas conversas nossas deveriam vir acompanhadas de aviso: risco de aumentar a vontade de se encontrar.

42. Feliz Dia do Sexo. Faça o que quiser com essa informação e com o fato de eu ter escolhido mandar para você.

43. Você tem uma habilidade impressionante de transformar uma conversa normal em pensamentos nada inocentes.

44. Talvez hoje seja o dia perfeito para parar de imaginar e descobrir se essa química toda existe pessoalmente.

45. Estou tentando encontrar uma mensagem discreta para mandar hoje. Claramente não encontrei.

Para ficante ou contatinho

46. Feliz Dia do Sexo para uma das melhores decisões questionáveis que tomei ultimamente.

47. Hoje é nossa data comemorativa ou ainda precisamos oficializar?

48. Não temos relacionamento sério, mas podemos levar a comemoração muito a sério.

49. Passando apenas para lembrar que determinadas habilidades merecem reconhecimento.

50. Você não é meu namorado, mas o calendário de hoje me fez considerar mandar uma homenagem.

51. Nossa relação pode não ter definição, mas química nunca foi o problema.

52. Hoje é Dia do Sexo. Não quero pressionar, só acho importante manter você informado.

53. Tem gente que merece parabéns hoje. Você sabe muito bem por que recebeu esta mensagem.

54. Se aparecer uma vontade repentina de me ver hoje, saiba que eu apoio decisões impulsivas bem selecionadas.

55. Não precisamos definir o que somos para admitir que existe alguma coisa muito interessante acontecendo aqui.

56. Feliz Dia do Sexo! Aguardo sua proposta de comemoração para análise.

57. Nosso histórico de conversas não me permite mandar uma mensagem inocente nesta data.

58. Eu ia mandar só um "oi", mas considerando a data achei pouco.

59. Talvez nossa melhor qualidade seja justamente aquilo que ninguém precisa saber.

60. Hoje eu aceitaria facilmente transformar nosso "vamos marcar" em "estou chegando".

Indiretas para o crush

61. Dia do Sexo deveria dar direito a marcar aquela pessoa que a gente não deveria estar imaginando.

62. Certas pessoas não fazem absolutamente nada e mesmo assim conseguem despertar pensamentos perigosos.

63. Meu problema não é falta de juízo. É excesso de química com a pessoa errada.

64. Tem vontade que a gente disfarça tão bem que quase acredita na própria atuação.

65. Algumas atrações deveriam passar com o tempo. Outras parecem não ter recebido o aviso.

66. Se você soubesse metade do que eu penso quando olha daquele jeito, talvez parasse. Ou talvez fizesse mais.

67. Não quero relacionamento complicado. Agora, uma complicação específica talvez eu aceitasse.

68. Tem gente que não deveria ser tão atraente e continuar agindo como se não soubesse.

69. Às vezes, a distância entre uma amizade e uma péssima ideia é apenas alguém tomar coragem.

70. Certas vontades não desaparecem. Elas apenas aprendem a ficar quietas.

Para mandar para o ex

71. Feliz Dia do Sexo. Algumas lembranças realmente escolhem datas inconvenientes para aparecer.

72. Hoje o calendário resolveu me lembrar de algumas decisões do passado que, pelo menos em uma coisa, foram excelentes.

73. Não quero voltar. Mas apagar absolutamente todas as lembranças também seria desperdício.

74. Tem relacionamento que termina e deixa aprendizado. Outros deixam umas lembranças bem específicas.

75. Hoje pensei em você. Não se anime demais, a culpa foi da data.

76. Feliz Dia do Sexo para alguém que não deu certo na minha vida, mas teve seus momentos.

77. Algumas saudades são emocionais. Outras são bem mais fáceis de identificar.

78. Não estou dizendo que sinto sua falta. Estou dizendo que meu cérebro resolveu abrir uma pasta antiga em uma data muito específica.

79. A maturidade é reconhecer que terminar foi a decisão certa e que nem tudo antes do término foi ruim.

80. Nosso relacionamento acabou, mas algumas memórias aparentemente se recusaram a acompanhar o término.

Com humor

81. Dia do Sexo caindo justamente quando minha agenda está livre. O universo manda sinais.

82. Hoje é Dia do Sexo. Favor não comemorar dirigindo.

83. Finalmente uma data comemorativa sem obrigação de comprar presente.

84. Feliz Dia do Sexo! Hidrate-se e tome boas decisões. Ou pelo menos decisões divertidas.

85. Hoje é Dia do Sexo e eu gostaria de reclamar formalmente da falta de planejamento da minha vida amorosa.

86. Se hoje é Dia do Sexo, alguém esqueceu de enviar meu convite para o evento.

87. Não quero pressionar ninguém, mas datas comemorativas existem para ser respeitadas.

88. Hoje é Dia do Sexo. Quem está solteiro pode comemorar o Dia da Paciência.

89. Meu calendário trouxe uma informação que minha vida amorosa preferia não receber.

90. Dia do Sexo deveria ser feriado. Por motivos de produtividade no dia seguinte.

Carinhosas

91. Desejo também é uma forma de dizer "eu quero você perto" sem precisar usar muitas palavras.

92. Existe uma intimidade que começa muito antes do toque, naquele instante em que duas pessoas percebem que estão pensando a mesma coisa.

93. Algumas pessoas despertam carinho. Outras despertam desejo. Ter alguém que desperta os dois é raro.

94. A melhor química é aquela que continua existindo mesmo depois que a novidade passa.

95. Intimidade não é apenas conhecer o corpo de alguém, mas sentir segurança suficiente para mostrar também suas vulnerabilidades.

96. Ser desejado por quem a gente deseja tem um tipo particular de beleza.

97. Um beijo pode dizer muito antes que qualquer pessoa tenha coragem de falar.

98. O desejo não precisa competir com o amor. Em algumas relações, os dois ficam ainda melhores quando aprendem a existir juntos.

99. Às vezes, o que mantém uma relação viva é lembrar que, antes de dividir responsabilidades, duas pessoas também escolheram se aproximar porque desejavam uma à outra.