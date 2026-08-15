CASA E JARDIM

Dia do Solteiro: quem mora sozinho adota hábito simples para evitar faxina pesada no fim de semana

Pequenas tarefas ao longo dos dias ajudam a manter a casa organizada e deixam mais tempo livre para descanso e lazer



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 10:25

No Dia do Solteiro, organização da casa também ganha espaço como parte da rotina de quem mora sozinho Crédito: (Foto: Divulgação/Brilux)

A casa fica em silêncio quando a porta se fecha, mas a rotina continua ali. A louça usada no jantar, a roupa que precisa ser lavada, o banheiro, o chão e aquela pequena bagunça deixada para depois não desaparecem sozinhos. Para quem mora sozinho, a liberdade de comandar o próprio espaço vem acompanhada de uma tarefa que não dá para ignorar por muito tempo: cuidar dele.

Neste sábado, 15 de agosto, o Dia do Solteiro coloca essa rotina em evidência. A data também abre espaço para discutir como os cuidados com a casa podem fazer parte do bem-estar de quem mora sozinho.

Adeus, pano de chão: faxina e limpeza da casa mais prática 1 de 16

Aos 41 anos, o baiano Maurício Oliveira conhece bem essa dinâmica. Morando sozinho em São Paulo, longe da Bahia, ele precisou encontrar uma maneira de conciliar trabalho, compromissos pessoais e tudo aquilo que precisa ser feito dentro de casa.

Foi aos poucos que percebeu que deixar a faxina inteira para um único dia significava perder justamente as horas que gostaria de usar para descansar.

“Morar sozinho me ensinou que cuidar da casa faz parte de cuidar de mim. No começo, eu deixava muita coisa para resolver de uma vez, mas percebi que isso acabava tomando um tempo enorme. Hoje tento fazer um pouco a cada dia: usei, limpo e guardo. Gosto de chegar em casa e encontrar tudo organizado, cheiroso, com aquela sensação boa de que aquele espaço é realmente meu”, conta.

Quando tudo fica para depois

Quem deixa cozinha, banheiro, roupas, pisos e organização acumularem até o fim de semana costuma encontrar uma segunda jornada justamente quando teria algumas horas livres.

Uma pia com pouca louça pode ser resolvida rapidamente. Depois de vários dias, entretanto, o trabalho cresce. O mesmo vale para pequenas sujeiras, roupas espalhadas ou objetos que vão ficando fora do lugar.

Para quem mora sozinho, uma saída é resolver parte dessas tarefas enquanto elas ainda são pequenas.

Arrumar a cama ao levantar, lavar a louça depois das refeições, devolver objetos ao lugar e limpar uma sujeira quando ela aparece ajudam a impedir que a casa inteira precise de atenção ao mesmo tempo.

Foi essa lógica que passou a funcionar para Maurício. Em vez de esperar a grande faxina chegar, ele tenta evitar que ela se forme.

Uma rotina que cabe no dia

Não existe, porém, uma divisão doméstica que funcione da mesma maneira para todo mundo.

Quem trabalha fora durante o dia usa a casa de uma forma diferente de quem passa várias horas nela. Há ainda quem cozinhe diariamente, quem faça boa parte das refeições fora e quem precise lavar roupas com mais frequência.

A organização pode acompanhar essas diferenças.

Na cozinha, pia, bancada e superfícies usadas no preparo das refeições podem receber atenção logo após o uso. Banheiro e pisos podem ser distribuídos em outros dias, enquanto roupas e organização entram conforme a necessidade.

A ideia é simples: evitar que a faxina vire a protagonista do tempo livre.

Pequenas tarefas evitam acúmulo

Alguns minutos espalhados pela semana podem poupar horas depois.

Entre os hábitos que ajudam estão não deixar a louça acumular, guardar o que acabou de ser usado, separar momentos diferentes para as roupas e dividir a limpeza dos cômodos entre os dias da semana.

Mais importante do que montar um cronograma rígido é encontrar uma rotina possível de manter.

Uma programação detalhada que dura apenas alguns dias tende a funcionar menos do que pequenas regras incorporadas naturalmente ao cotidiano. No caso de Maurício, a principal delas cabe em três ações: usou, limpou e guardou.

Produtos entram como aliados

Dentro dessa rotina, os produtos escolhidos também podem ajudar a tornar as tarefas mais práticas.

Para isso, várias marcas desenvolvem produtos para facilitar a remoção de manchas e facilitar tarefas do dia a dia. Produtos como Multiuso Brilux, Limpador Perfumado, Desinfetante, Sabão em Pó e Tira-manchas evitam que a limpeza ocupe uma parcela maior do tempo livre.

O uso, no entanto, deve respeitar a finalidade de cada produto e as orientações presentes no rótulo. Misturas improvisadas entre diferentes substâncias de limpeza também devem ser evitadas.

Para quem mora sozinho, essa praticidade ganha peso justamente porque o tempo dedicado à faxina sai das mesmas horas reservadas para descanso, lazer e compromissos pessoais.

Casa limpa para quem mora nela

Existe um hábito bastante comum de intensificar a arrumação quando alguém avisa que está chegando. Para quem vive sozinho, porém, manter o espaço agradável pode partir de outra lógica.

A pessoa que mais usa aquela casa é justamente quem mora nela.

Ter a cama arrumada, encontrar a cozinha limpa depois de um dia corrido ou não precisar enfrentar uma pilha de tarefas no sábado pode transformar ações domésticas simples em uma forma prática de cuidado com a própria rotina.

Neste Dia do Solteiro, a independência aparece também nesses detalhes. Morar sozinho é descobrir quando limpar, o que organizar primeiro e qual dinâmica funciona melhor dentro do próprio espaço.