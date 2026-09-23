Dia do Sorvete: 5 receitas fáceis, rápidas e super cremosas para fazer em casa

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Fernanda Varela
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:10
Celebrado em 23 de setembro, o Dia do Sorvete é uma boa desculpa para preparar a sobremesa em casa. E não é preciso ter sorveteira ou equipamentos profissionais: com ingredientes simples e um liquidificador ou batedeira, dá para fazer versões cremosas de diferentes sabores.
Do tradicional chocolate ao refrescante maracujá, separamos cinco receitas de sorvete caseiro para aproveitar a data.
Sorvete de Chocolate
Ingredientes
* 1 lata de leite condensado
* 2 caixas de creme de leite
* 5 colheres (sopa) de chocolate em pó 50% cacau
* 100 g de chocolate meio amargo derretido
Modo de preparo
Bata o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Acrescente o chocolate derretido já morno e bata novamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por cerca de duas horas.
Retire, bata novamente na batedeira por alguns minutos para incorporar ar e deixar o sorvete mais cremoso. Volte ao congelador por pelo menos quatro horas ou até ficar firme.
Ingredientes
* 2 xícaras de morangos lavados e picados
* 1 lata de leite condensado
* 2 caixas de creme de leite
* 1 colher (sopa) de suco de limão
Dicas para fazer um sorvete saudável perfeito
Modo de preparo
Bata os morangos com o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até formar um creme. Se quiser encontrar pedacinhos da fruta no sorvete, reserve alguns morangos picados e misture somente no final.
Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por aproximadamente duas horas. Retire, bata na batedeira até ficar mais aerado e volte ao congelador por mais quatro horas ou até atingir a consistência desejada.
Ingredientes
* 1 lata de leite condensado
* 2 caixas de creme de leite
* 1 xícara de leite em pó
* 200 ml de creme de leite fresco bem gelado
Modo de preparo
Bata o creme de leite fresco até começar a ganhar consistência. Em outro recipiente, misture o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó até ficar homogêneo.
Incorpore delicadamente o creme batido à mistura. Coloque em um pote com tampa e leve ao congelador por pelo menos seis horas. Antes de servir, deixe alguns minutos fora do congelador para facilitar na hora de fazer as bolas.
Ingredientes
* 1 lata de leite condensado
* 2 caixas de creme de leite
* 1 xícara de suco concentrado de maracujá
* Polpa de 1 maracujá para finalizar
Modo de preparo
Coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá no liquidificador e bata até formar um creme uniforme.
Transfira para um recipiente, espalhe a polpa da fruta por cima e leve ao congelador por pelo menos seis horas. Para uma textura mais aerada, a mistura pode ser retirada após duas horas, batida novamente e devolvida ao congelador.
Ingredientes
* 400 g de doce de leite
* 2 caixas de creme de leite
* 200 ml de creme de leite fresco bem gelado
* 1 pitada de sal
Modo de preparo
Bata o creme de leite fresco até ganhar volume e reserve. Em outro recipiente, misture o doce de leite com as duas caixas de creme de leite e uma pitada de sal.
Acrescente o creme batido aos poucos, fazendo movimentos delicados para preservar o ar da mistura. Transfira para um recipiente com tampa e deixe no congelador por pelo menos seis horas.
Para incrementar, é possível adicionar pequenas porções de doce de leite entre as camadas antes de levar o sorvete ao congelador. O resultado fica com pedaços mais cremosos da sobremesa espalhados pelo pote.