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Dia do Sorvete: 5 receitas fáceis, rápidas e super cremosas para fazer em casa

Chocolate, morango, leite Ninho, maracujá e doce de leite estão entre as opções para celebrar a data com sobremesas simples e cremosas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:10

Dá para tomar sorvete todo dia? Veja quantas calorias, açúcar e gordura há em uma bola
Dá para tomar sorvete todo dia? Veja quantas calorias, açúcar e gordura há em uma bola Crédito: Maginific

Celebrado em 23 de setembro, o Dia do Sorvete é uma boa desculpa para preparar a sobremesa em casa. E não é preciso ter sorveteira ou equipamentos profissionais: com ingredientes simples e um liquidificador ou batedeira, dá para fazer versões cremosas de diferentes sabores.

Do tradicional chocolate ao refrescante maracujá, separamos cinco receitas de sorvete caseiro para aproveitar a data.

Sorvete de Chocolate

Sorvete de chocolate por Reprodução
Sorvete de chocolate por Reprodução
Sorvete de chocolate por Reprodução
Sorvete de chocolate por Reprodução
Sorvete de chocolate por Reprodução
Sorvete de chocolate por Reprodução
Sorvete de chocolate por Reprodução
Sorvete de chocolate por Reprodução
Sorvete de chocolate por Reprodução
Sorvete de chocolate por Shutterstock/Reprodução
[Edicase]Sorvete de chocolate cremoso (Imagem: Fabio Balbi | Shutterstock) por
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Sorvete de chocolate por Reprodução

Sorvete caseiro de chocolate

Ingredientes

* 1 lata de leite condensado

* 2 caixas de creme de leite

* 5 colheres (sopa) de chocolate em pó 50% cacau

* 100 g de chocolate meio amargo derretido

Modo de preparo

Bata o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Acrescente o chocolate derretido já morno e bata novamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por cerca de duas horas.

Retire, bata novamente na batedeira por alguns minutos para incorporar ar e deixar o sorvete mais cremoso. Volte ao congelador por pelo menos quatro horas ou até ficar firme.

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Sorvete caseiro de morango

Ingredientes

* 2 xícaras de morangos lavados e picados

* 1 lata de leite condensado

* 2 caixas de creme de leite

* 1 colher (sopa) de suco de limão

Dicas para fazer um sorvete saudável perfeito

Frutas devem ser cortadas e levadas ao congelador antes do preparo do sorvete por Reprodução
Mistura deve ser processada até ganhar consistência uniforme e cremosa por Reprodução
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Sorvete de frutas pode ser consumido logo após o preparo ou voltar ao congelador para ficar mais firme por Reprodução
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Frutas devem ser cortadas e levadas ao congelador antes do preparo do sorvete por Reprodução

Modo de preparo

Bata os morangos com o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até formar um creme. Se quiser encontrar pedacinhos da fruta no sorvete, reserve alguns morangos picados e misture somente no final.

Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por aproximadamente duas horas. Retire, bata na batedeira até ficar mais aerado e volte ao congelador por mais quatro horas ou até atingir a consistência desejada.

Sorvete caseiro de leite Ninho

Ingredientes

* 1 lata de leite condensado

* 2 caixas de creme de leite

* 1 xícara de leite em pó

* 200 ml de creme de leite fresco bem gelado

Modo de preparo

Bata o creme de leite fresco até começar a ganhar consistência. Em outro recipiente, misture o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó até ficar homogêneo.

Incorpore delicadamente o creme batido à mistura. Coloque em um pote com tampa e leve ao congelador por pelo menos seis horas. Antes de servir, deixe alguns minutos fora do congelador para facilitar na hora de fazer as bolas.

Sorvete caseiro de maracujá

Ingredientes

* 1 lata de leite condensado

* 2 caixas de creme de leite

* 1 xícara de suco concentrado de maracujá

* Polpa de 1 maracujá para finalizar

Modo de preparo

Coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá no liquidificador e bata até formar um creme uniforme.

Transfira para um recipiente, espalhe a polpa da fruta por cima e leve ao congelador por pelo menos seis horas. Para uma textura mais aerada, a mistura pode ser retirada após duas horas, batida novamente e devolvida ao congelador.

Sorvete caseiro de doce de leite

Ingredientes

* 400 g de doce de leite

* 2 caixas de creme de leite

* 200 ml de creme de leite fresco bem gelado

* 1 pitada de sal

Modo de preparo

Bata o creme de leite fresco até ganhar volume e reserve. Em outro recipiente, misture o doce de leite com as duas caixas de creme de leite e uma pitada de sal.

Acrescente o creme batido aos poucos, fazendo movimentos delicados para preservar o ar da mistura. Transfira para um recipiente com tampa e deixe no congelador por pelo menos seis horas.

Para incrementar, é possível adicionar pequenas porções de doce de leite entre as camadas antes de levar o sorvete ao congelador. O resultado fica com pedaços mais cremosos da sobremesa espalhados pelo pote.

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