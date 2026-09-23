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Dia dos Filhos (23 de setembro): 100 mensagens para enviar no WhatsApp para filhos, filhos de consideração e afilhados

Textos ajudam a transformar carinho, orgulho e gratidão em palavras para homenagear pessoas que ocupam lugar de filho no coração

Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:36

[Edicase]O diálogo aberto entre pais e filhos é fundamental quando o assunto é contribuição financeira (Imagem: pics five | Shutterstock) Crédito: Imagem: pics five | Shutterstock

O Dia dos Filhos, lembrado em 23 de setembro, é uma oportunidade para colocar em palavras sentimentos que muitas vezes acabam escondidos na correria da rotina. Entre preocupação, orgulho, saudade e aquele desejo permanente de proteger, a relação com um filho carrega emoções que nem sempre são fáceis de traduzir em uma mensagem.

E esse vínculo nem sempre depende apenas do sangue. Filhos de consideração e afilhados também podem ocupar um espaço enorme na vida de quem acompanha seus passos, celebra suas conquistas e deseja estar presente nos momentos difíceis. Para ajudar quem quer demonstrar esse carinho, reunimos 100 mensagens completas para copiar e enviar pelo WhatsApp neste Dia dos Filhos.

Pais e filhos 1 de 8

Para enviar para filhos

1. Hoje é Dia dos Filhos e eu só queria aproveitar para dizer algo que talvez não diga o suficiente: ter você na minha vida é uma das maiores alegrias que já experimentei. Tenho muito orgulho da pessoa que você é.

2. Você pode crescer, construir sua própria vida e seguir caminhos que eu nunca imaginei, mas sempre vai existir dentro de mim aquele desejo de cuidar de você e saber que está bem.

3. Ser sua mãe ou seu pai me ensinou um tipo de amor que eu nem sabia que existia. É um sentimento que mistura orgulho, preocupação, proteção e uma felicidade enorme simplesmente por saber que você existe.

4. Talvez eu tenha errado algumas vezes tentando acertar, mas quero que você nunca tenha dúvida de uma coisa: tudo o que sempre desejei foi ver você feliz, seguro e seguindo seu próprio caminho.

5. Hoje eu não quero desejar que sua vida seja perfeita. Quero desejar que você tenha força para enfrentar os dias difíceis, sabedoria para fazer suas escolhas e pessoas verdadeiras caminhando ao seu lado.

6. Você foi crescendo diante dos meus olhos e, mesmo assim, às vezes ainda consigo enxergar aquela criança que eu queria proteger de absolutamente tudo. Feliz Dia dos Filhos, meu amor.

7. Tenho orgulho das suas conquistas, mas tenho ainda mais orgulho da pessoa que você está se tornando. Nunca deixe que o mundo faça você esquecer os valores que carrega dentro de si.

8. Não importa quantos anos você tenha: se algum dia a vida ficar pesada demais, lembre que sempre haverá um lugar aqui onde você poderá chegar, respirar e se sentir em casa.

9. Uma das coisas mais bonitas da minha vida foi acompanhar você descobrindo quem é. Espero continuar por perto para assistir a muitas outras fases da sua história.

10. Hoje eu só queria agradecer por todas as vezes em que você me fez sorrir, me ensinou alguma coisa e transformou completamente a forma como eu enxergava a vida.

11. Ser seu pai ou sua mãe não significa ter todas as respostas. Muitas vezes eu também aprendi enquanto tentava ensinar você. E talvez essa seja uma das partes mais bonitas da nossa história.

12. Espero que você nunca meça seu valor pelas expectativas dos outros. Para mim, seu maior sucesso sempre será conseguir construir uma vida na qual você se reconheça e seja feliz.

13. Se algum dia você se sentir sozinho, lembre que existe alguém neste mundo que pensa em você, torce por você e deseja profundamente que tudo fique bem.

14. A vida vai apresentar caminhos que eu não poderei percorrer por você, mas quero que saiba que sempre poderá olhar para trás e encontrar meu apoio.

15. Você não precisa acertar o tempo inteiro para me dar orgulho. Meu amor por você nunca dependeu de resultados, conquistas ou perfeição.

16. Hoje é Dia dos Filhos, mas eu agradeço por você todos os dias, inclusive naqueles em que discutimos, discordamos e enxergamos a vida de maneiras completamente diferentes.

17. À medida que você cresce, meu papel muda. Talvez eu não possa mais proteger você de tudo, mas nunca vou deixar de torcer para que a vida trate seu coração com carinho.

18. Tenho tantas lembranças de você pequeno que às vezes parece impossível acreditar no quanto o tempo passou. O que não mudou foi o tamanho do amor que sinto.

19. Espero que você tenha coragem para dizer não ao que machuca, partir do que não faz bem e escolher aquilo que traz paz para sua vida.

20. Você me ensinou que o coração consegue carregar um amor tão grande que às vezes nem cabe nas palavras. Feliz Dia dos Filhos!

21. Talvez você nunca saiba quantas vezes pensei em você durante um dia comum, quantas preocupações guardei em silêncio e quantas vezes comemorei suas conquistas como se fossem minhas.

22. Não quero que você viva tentando corresponder às minhas expectativas. Quero que encontre seus próprios sonhos e tenha coragem para construir a vida que deseja.

23. Você sempre poderá contar comigo para celebrar suas vitórias, mas principalmente para segurar sua mão quando alguma coisa não sair como planejado.

24. O mundo pode enxergar você de muitas maneiras, mas meus olhos sempre guardarão todas as versões que conheci desde o começo da sua história.

25. Que você cresça sem perder a capacidade de ser gentil, amar de verdade e reconhecer quem esteve ao seu lado nos momentos importantes.

26. Uma das maiores alegrias que posso sentir é perceber que você está construindo seu próprio caminho e aprendendo a confiar nas próprias escolhas.

27. Nunca tenha medo de recomeçar. Nenhum erro consegue diminuir o amor que sinto por você ou apagar tudo aquilo de bonito que existe dentro de você.

28. Se algum dia minhas palavras parecerem cobrança demais, lembre que por trás delas quase sempre existe alguém tentando cuidar de você, mesmo que nem sempre saiba fazer isso da melhor maneira.

29. Você mudou minha rotina, minhas prioridades e até a forma como enxergo o futuro. Depois que você chegou, nunca mais pensei apenas em mim.

30. Meu desejo para você é simples: que tenha uma vida que faça sentido para você, cercada de pessoas que respeitem seu coração e valorizem quem você realmente é.

31. Nem sempre conseguirei evitar suas decepções, mas sempre estarei disposto a ajudar você a juntar os pedaços e começar novamente.

32. O tempo pode mudar sua idade, sua aparência, seus sonhos e seus caminhos, mas nunca vai mudar o lugar que você ocupa dentro de mim.

33. Feliz Dia dos Filhos para quem me deu preocupações, noites sem dormir, muitas histórias para contar e, acima de tudo, um amor impossível de medir.

34. Quero que você saiba que pode conversar comigo até sobre aquilo que acha que eu não gostaria de ouvir. Antes de qualquer julgamento, sempre existirá amor.

35. Não desejo que você seja melhor do que ninguém. Desejo apenas que amanhã consiga ser uma versão mais consciente, feliz e tranquila de si mesmo.

36. Você não precisa carregar o mundo inteiro sozinho. Existem momentos em que ser forte também significa reconhecer que precisa de colo, ajuda ou simplesmente alguém para ouvir.

37. Algumas das minhas maiores alegrias nasceram de coisas que talvez você nem lembre: uma conversa inesperada, um abraço, uma risada ou simplesmente um dia comum ao seu lado.

38. Enquanto eu puder, sempre vou querer saber se você chegou bem, se comeu, se está feliz e se existe alguma coisa preocupando seu coração. Algumas coisas nunca mudam.

39. Se eu pudesse deixar apenas uma certeza para acompanhar você pela vida inteira, seria esta: independentemente do que aconteça, você sempre será profundamente amado.

40. Feliz Dia dos Filhos! Obrigado por me permitir acompanhar sua história. Entre todos os papéis que a vida me deu, fazer parte da sua caminhada sempre será um dos mais importantes.

Para enviar para filhos de consideração

41. Talvez a vida não tenha colocado entre nós o mesmo sangue, mas colocou algo igualmente poderoso: um carinho verdadeiro que cresceu com o tempo e fez você ocupar um lugar enorme no meu coração.

42. Família também é construída pelas pessoas que escolhem permanecer, cuidar e torcer umas pelas outras. É por isso que hoje também considero este dia seu.

43. Você chegou à minha vida sem que existisse obrigação alguma de amar, e talvez justamente por isso nosso vínculo seja tão especial. O carinho simplesmente aconteceu.

44. Nunca precisei de um laço de sangue para desejar proteger você, comemorar suas conquistas e me preocupar quando percebo que alguma coisa não está bem.

45. Hoje é Dia dos Filhos e eu não poderia deixar de lembrar de você, porque existem vínculos que nenhum documento precisa explicar para o coração entender.

46. Talvez eu não tenha acompanhado sua história desde o primeiro dia, mas sou muito feliz por poder fazer parte dela agora e acompanhar a pessoa incrível que você está se tornando.

47. Quero que você saiba que meu carinho não depende de sobrenome, genética ou qualquer definição. Você conquistou naturalmente um lugar muito especial na minha vida.

48. Algumas pessoas chegam como amigos, parentes ou simplesmente conhecidos e, com o tempo, se tornam família. Foi exatamente isso que aconteceu com você.

49. Se algum dia você precisar de conselho, apoio ou apenas alguém para ouvir sem julgar, quero que saiba que sempre poderá me procurar.

50. Tenho um orgulho enorme de acompanhar suas conquistas e perceber o quanto você cresceu. Mesmo não sendo meu filho de sangue, meu carinho por você é verdadeiro.

51. A vida me ensinou que maternidade e paternidade também podem existir no cuidado, na presença e na vontade sincera de ver alguém bem.

52. Feliz Dia dos Filhos para você, que talvez não tenha nascido de mim, mas conquistou um espaço que ninguém poderia ocupar da mesma maneira.

53. Existem afetos que não precisam de explicação. Eu simplesmente quero ver você feliz, protegido e cercado de pessoas que façam bem ao seu coração.

54. Nunca pense que precisa enfrentar tudo sozinho. Se eu puder ajudar, aconselhar ou simplesmente fazer companhia em um momento difícil, estarei aqui.

55. Uma das coisas mais bonitas que a vida proporciona são famílias que nascem de encontros inesperados. Tenho muita gratidão por nosso caminho ter se cruzado.

56. Você é a prova de que alguns dos vínculos mais fortes da vida não são aqueles que herdamos, mas aqueles que construímos com carinho e confiança.

57. Hoje eu só queria lembrar que torço muito por você. Cada conquista sua me deixa feliz e cada dificuldade desperta em mim aquela vontade de proteger.

58. Não sei exatamente em que momento você deixou de ser apenas alguém especial e passou a ocupar esse lugar de filho no meu coração. Só sei que aconteceu.

59. Que você nunca duvide da quantidade de pessoas que desejam seu bem. Eu certamente sou uma delas e sempre estarei torcendo por sua felicidade.

60. Se família é onde existe cuidado, respeito e amor, então não tenho nenhuma dúvida de que você faz parte da minha.

61. Tenho orgulho não apenas das coisas que você conquista, mas principalmente do caráter e da sensibilidade que demonstra nas pequenas atitudes.

62. Talvez nosso vínculo seja difícil de explicar para algumas pessoas, mas para mim é muito simples: eu amo você e quero ver sua vida dando certo.

63. Feliz Dia dos Filhos para alguém que a vida não me entregou nos braços, mas colocou no meu caminho para que eu aprendesse outra forma bonita de amar.

64. Espero que você sempre encontre em mim alguém com quem possa conversar, rir, pedir conselho e até discordar sem medo de perder o carinho.

65. Existem pessoas que entram na nossa vida e permanecem na superfície. Você chegou e encontrou um lugar muito mais profundo.

66. Quero acompanhar muitas conquistas suas ainda e, principalmente, estar por perto nos momentos em que as coisas não acontecerem exatamente como você esperava.

67. Você não precisa me chamar de pai ou mãe para que eu sinta orgulho, preocupação e carinho por você como se fosse meu.

68. Que a vida seja generosa com seus sonhos e que, nos momentos em que não for, você tenha força para continuar e pessoas para segurar sua mão.

69. Hoje eu agradeço pelo privilégio de fazer parte da sua história e por todo o carinho que construímos sem precisar de qualquer obrigação.

70. Feliz Dia dos Filhos! Algumas pessoas são família porque nasceram juntas. Outras se tornam família porque o coração decidiu assim. Para mim, você pertence ao segundo grupo.

Para enviar para afilhados

71. Hoje é Dia dos Filhos e eu também pensei em você, porque ser sua madrinha ou seu padrinho trouxe para minha vida um carinho que mistura cuidado, orgulho e uma vontade enorme de ver você feliz.

72. Talvez eu não esteja presente em todos os momentos, mas quero que você saiba que existe alguém aqui que sempre torce pelas suas conquistas e deseja coisas boas para sua vida.

73. Ser sua madrinha ou seu padrinho significa muito mais para mim do que estar presente em datas especiais. Significa querer acompanhar sua caminhada e estar disponível quando você precisar.

74. Desde que você entrou na minha vida, ganhou um espaço especial que o tempo só conseguiu aumentar. Tenho muito orgulho de ser sua madrinha ou seu padrinho.

75. Quero que você cresça sabendo que existe mais uma pessoa no mundo para quem pode ligar quando precisar conversar, pedir conselho ou simplesmente encontrar acolhimento.

76. Feliz Dia dos Filhos para meu afilhado querido! Talvez você não seja meu filho, mas o carinho e a preocupação que sinto por você são enormes e muito verdadeiros.

77. Acompanhar seu crescimento é um daqueles privilégios que a vida me deu. Espero estar presente em muitas outras fases e comemorar muitas conquistas ao seu lado.

78. Meu desejo para você é que nunca precise diminuir quem é para caber na expectativa de ninguém. Construa uma vida que faça sentido para o seu coração.

79. Ser sua madrinha ou seu padrinho também é torcer silenciosamente, sentir orgulho das suas vitórias e querer proteger você das coisas que podem machucar.

80. Talvez você não perceba agora, mas existem muitas pessoas observando seu crescimento com orgulho. Pode ter certeza de que eu sou uma delas.

81. Que você nunca tenha medo de me procurar quando alguma coisa estiver difícil. Não prometo resolver todos os problemas, mas prometo ouvir e tentar ajudar.

82. Você sempre terá um lugar muito especial na minha vida. Não importa quantos anos passem ou quanto a rotina mude, meu carinho continuará aqui.

83. Feliz Dia dos Filhos! Hoje eu queria aproveitar para lembrar que tenho muito orgulho da pessoa que você está se tornando e desejo um futuro lindo para você.

84. Espero que você tenha coragem para perseguir seus sonhos, humildade para aprender com os erros e sabedoria para reconhecer as pessoas que realmente fazem bem.

85. Existem responsabilidades que recebemos e existem vínculos que abraçamos com alegria. Ser sua madrinha ou seu padrinho sempre foi uma alegria para mim.

86. Se algum dia você achar que ninguém entende aquilo que está sentindo, lembre que pode me procurar. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a ouvir.

87. Não quero estar presente apenas nas comemorações. Quero que você saiba que também pode contar comigo quando o dia estiver ruim e as coisas parecerem complicadas.

88. Você cresceu mais rápido do que eu gostaria, mas é muito bonito acompanhar cada nova fase e descobrir a pessoa que está surgindo diante dos nossos olhos.

89. Tenho orgulho das suas conquistas, mas nunca quero que você pense que precisa conquistar alguma coisa para merecer meu carinho. Você já é especial simplesmente por ser quem é.

90. Que a vida coloque pessoas boas no seu caminho, mas que você também aprenda a reconhecer quando é hora de se afastar de quem não respeita seu coração.

91. Ser sua madrinha ou seu padrinho me ensinou que existe um tipo de amor que não precisa acontecer dentro da mesma casa para ser profundo e verdadeiro.

92. Espero que você guarde comigo não apenas presentes ou fotografias, mas principalmente a certeza de que sempre existiu muito carinho entre nós.

93. Quando você conquistar algo importante, estarei comemorando. Quando alguma coisa der errado, espero que lembre que também estarei aqui para ajudar você a recomeçar.

94. Feliz Dia dos Filhos para meu afilhado, que ocupa um espaço tão bonito na minha vida e consegue despertar em mim um orgulho difícil de colocar em palavras.

95. Que você cresça sem perder sua essência e aprenda que maturidade não significa deixar de sonhar, mas saber escolher aquilo pelo qual realmente vale a pena lutar.

96. Independentemente do caminho que escolher para sua vida, espero que seja um caminho onde você consiga olhar para si mesmo com orgulho e tranquilidade.

97. Talvez eu não consiga proteger você de todas as dificuldades, mas sempre vou desejar que tenha força para atravessá-las e sabedoria para aprender com cada fase.

98. Você pode contar comigo para os conselhos sérios, para as conversas difíceis e também para as risadas sem sentido. Quero fazer parte de todas essas versões da sua vida.

99. Tenho muita gratidão por ter sido escolhido para ocupar esse lugar na sua história. Espero conseguir retribuir essa confiança com presença, cuidado e muito carinho.