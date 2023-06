Dia dos Namorados: Virginia e Zé Felipe embarcam para destino secreto

O casal Virginia Fonseca e Zé Felipe irá celebrar o Dia dos Namorados juntinho e em clima de romance. A influencer publicou nas redes sociais uma foto com o esposo minutos antes de entrarem no jatinho particular. O destino do casal, no entanto, foi mantido em segredo.



"Bora ali comemorar dia dos namorados né?! Primeira viagem só nós dois, estamos megaaa empolgados kkk que Deus nos acompanhe e que seja a primeira de muitas, amém", escreveu.