DIA DOS PROFESSORES

13 famosos que já foram professores e você não sabia; confira

Essa celebridades já deram aulas de matemática, de inglês e até de balé

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:47

Antes de iniciar a carreira na televisão e no jornalismo, Fátima Bernardes foi professora de balé Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta quinta-feira (15), o Brasil celebra o Dia dos Professores e o que poucos fãs imaginam é que vários artistas brasileiros já bateram ponto em escolas e cursinhos. Muito antes do sucesso, essas celebridades ganhavam a vida ensinando de tudo um pouco, desde geometria até idiomas.

Veja famosos que já foram professores 1 de 18

A atriz Vera Holtz, que já esteve nas telinhas em papéis marcantes tem muita habilidade com os números. No interior de São Paulo, em Piracicaba, a atriz trabalhava como professora de matemática, com foco em geometria. No universo das humanas, Íris Abravanel dava aulas na rede municipal paulistana como professora primária na juventude. Já a ex-BBB Isabelle Nogueira utilizou sua formação em Letras e pós-graduação em Gestão Escolar para lecionar, antes de focar na dança pelo Boi Garantido.

O domínio de um segundo idioma garantiu o sustento de vários artistas no início da carreira. O ator Juliano Cazarré ensinou inglês em um cursinho de Brasília por dois anos. O trapper Matuê usou a fluência adquirida morando nos Estados Unidos para dar aulas e bancar seus primeiros passos na música. O caso mais lendário, no entanto, é o de Renato Russo. Entre 1978 e 1981, o ídolo do rock foi um disputado professor de inglês, famoso por atrair turmas lotadas até ser demitido por colar cartazes de sua banda no mural da escola.

Antes de dominar as paradas globais, Anitta ganhava dinheiro dando aulas de dança para idosos e iniciantes no Rio de Janeiro. Fátima Bernardes também viveu das coreografias. A jornalista se formou no balé aos 16 anos e ensinou a modalidade para crianças.

Nos esportes, o ator Domingos Montagner deu aulas de Educação Física por uma década em escolas paulistas, organizando até gincanas. Oscar Magrini, também formado na área, chegou a abrir uma academia no litoral de São Paulo.