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13 famosos que já foram professores e você não sabia; confira

Essa celebridades já deram aulas de matemática, de inglês e até de balé

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:47

Antes de iniciar a carreira na televisão e no jornalismo, Fátima Bernardes foi professora de balé Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta quinta-feira (15), o Brasil celebra o Dia dos Professores e o que poucos fãs imaginam é que vários artistas brasileiros já bateram ponto em escolas e cursinhos. Muito antes do sucesso, essas celebridades ganhavam a vida ensinando de tudo um pouco, desde geometria até idiomas.

Veja famosos que já foram professores

Antes de dominar as paradas globais, Anitta ganhava dinheiro dando aulas de dança para idosos e iniciantes no Rio de Janeiro.  por Reprodução
Anitta dá aula de dança a Angélica por Pedro Curi/TV Globo
O ator Amaury Lorenzo, que conquistou o país recentemente como Lucas em 'Por Você', lecionou teatro por quase duas décadas.  por Globo/Manoella Mello
Fátima Bernardes esteve à frente do Jornal Nacional e do “Encontro” durante anos por Reprodução | Instagram
Fátima Bernardes lembra da época em que trabalhou como professora de dança de crianças: 'Eu era a Tia Fatinha' por Reprodução
Fátima Bernardes se formou no balé aos 16 anos e ensinou a modalidade para crianças.  por Reprodução
Antes de se consagrar como uma das maiores atrizes do Brasil, Fernanda Montenegro trabalhou ensinando português para estrangeiros. por Leila Fugii
A ex-BBB Isabelle Nogueira utilizou sua formação em Letras e pós-graduação em Gestão Escolar para lecionar, antes de focar na dança pelo Boi Garantido. por Reprodução/Facebook
O ator Juliano Cazarré ensinou inglês em um cursinho de Brasília por dois anos.  por Reprodução
 No jornalismo, a apresentadora Maria Beltrão chegou a fazer magistério na adolescência e deu aulas particulares enquanto cursava a faculdade. por Divulgação / TV Globo
O ator Oscar Magrini é formado em Educação Física e chegou a abrir uma academia no litoral de São Paulo. por Reprodução
O ator Oscar Magrini se formou em Educação Física, em 1982 por Reprodução
O trapper Matuê usou a fluência adquirida morando nos Estados Unidos para dar aulas e bancar seus primeiros passos na música. por Divulgação
A atriz Vera Holtz trabalhava como professora de matemática, com foco em geometria no interior de São Paulo, em Piracicaba. por Reprodução
Íris Abravanel dava aulas na rede municipal paulistana como professora primária na juventude.  por Reprodução | Redes Sociais
Entre 1978 e 1981, o cantor Renato Russo foi um disputado professor de inglês, famoso por atrair turmas lotadas até ser demitido por colar cartazes de sua banda no mural da escola. por Reprodução
O ator Domingos Montagner deu aulas de Educação Física por uma década em escolas paulistas, organizando até gincanas. por Divulgação/Caiuá Franco
Domingos Montagner trabalhou como professor de Educação Física por cerca de dez anos (entre 1981 e 1991) por Reprodução
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Antes de dominar as paradas globais, Anitta ganhava dinheiro dando aulas de dança para idosos e iniciantes no Rio de Janeiro.  por Reprodução

A atriz Vera Holtz, que já esteve nas telinhas em papéis marcantes tem muita habilidade com os números. No interior de São Paulo, em Piracicaba, a atriz trabalhava como professora de matemática, com foco em geometria. No universo das humanas, Íris Abravanel dava aulas na rede municipal paulistana como professora primária na juventude. Já a ex-BBB Isabelle Nogueira utilizou sua formação em Letras e pós-graduação em Gestão Escolar para lecionar, antes de focar na dança pelo Boi Garantido.

O domínio de um segundo idioma garantiu o sustento de vários artistas no início da carreira. O ator Juliano Cazarré ensinou inglês em um cursinho de Brasília por dois anos. O trapper Matuê usou a fluência adquirida morando nos Estados Unidos para dar aulas e bancar seus primeiros passos na música. O caso mais lendário, no entanto, é o de Renato Russo. Entre 1978 e 1981, o ídolo do rock foi um disputado professor de inglês, famoso por atrair turmas lotadas até ser demitido por colar cartazes de sua banda no mural da escola.

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Antes de dominar as paradas globais, Anitta ganhava dinheiro dando aulas de dança para idosos e iniciantes no Rio de Janeiro. Fátima Bernardes também viveu das coreografias. A jornalista se formou no balé aos 16 anos e ensinou a modalidade para crianças.

Nos esportes, o ator Domingos Montagner deu aulas de Educação Física por uma década em escolas paulistas, organizando até gincanas. Oscar Magrini, também formado na área, chegou a abrir uma academia no litoral de São Paulo.

Antes de se consagrar como uma das maiores atrizes do Brasil, Fernanda Montenegro trabalhou ensinando português para estrangeiros. O ator Amaury Lorenzo, que conquistou o país recentemente como Lucas em 'Por Você', lecionou teatro por quase duas décadas. No jornalismo, a apresentadora Maria Beltrão chegou a fazer magistério na adolescência e deu aulas particulares enquanto cursava a faculdade.

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