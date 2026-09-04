FILME DO DIA!

Dica de filme do dia: algumas vezes precisamos conquistar a mesma pessoas todos os dias para ter o melhor da vida, conheça ‘Como Se Fosse a Primeira Vez’

Filme que traz romance, humor e uma situação inusitada é a dica do dia

Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:00

Cena de ‘Como Se Fosse a Primeira Vez’ Crédito: Reprodução

Como se Fosse a Primeira Vez (2004) é um dos clássicos do cinema. Estrelado por Adam Sandler e Drew Barrymore, o filme mistura romance, humor e uma situação inusitada para contar uma história sobre encontros, recomeços e a força de um sentimento.

Mesmo anos depois, o longa continua nos corações do público justamente por combinar uma história leve com momentos emocionantes.

Como Se Fosse a Primeira Vez 1 de 11

No longa, Henry Roth (Adam Sandler) é um veterinário paquerador, que vive no Havaí e é famoso pelo grande número de turistas que conquista. Seu novo alvo é Lucy Whitmore (Drew Barrymore), que mora no local e por quem Henry se apaixona perdidamente.

Porém há um problema: Lucy sofre de falta de memória de curto prazo, o que faz com que ela rapidamente se esqueça de fatos que acabaram de acontecer. Com isso Henry é obrigado a conquistá-la, dia após dia, para ficar ao seu lado.

No fim das contas, Como Se Fosse a Primeira Vez mostra que algumas relações são construídas pelas lembranças que ficam, mas ainda pela disposição de escolher alguém novamente. Uma comédia romântica leve, divertida e daqueles que deixam uma sensação gostosa depois dos créditos.