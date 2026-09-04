Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dica de filme do dia: algumas vezes precisamos conquistar a mesma pessoas todos os dias para ter o melhor da vida, conheça ‘Como Se Fosse a Primeira Vez’

Filme que traz romance, humor e uma situação inusitada é a dica do dia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:00

Cena de ‘Como Se Fosse a Primeira Vez’
Cena de ‘Como Se Fosse a Primeira Vez’ Crédito: Reprodução

Como se Fosse a Primeira Vez (2004) é um dos clássicos do cinema. Estrelado por Adam Sandler e Drew Barrymore, o filme mistura romance, humor e uma situação inusitada para contar uma história sobre encontros, recomeços e a força de um sentimento.

Mesmo anos depois, o longa continua nos corações do público justamente por combinar uma história leve com momentos emocionantes.

Como Se Fosse a Primeira Vez

Cena de ‘Como Se Fosse a Primeira Vez’ por Reprodução
Confira cenas da dica de filme por Reprodução
Confira cenas da dica de filme por Reprodução
Confira cenas da dica de filme por Reprodução
Confira cenas da dica de filme por Reprodução
Confira cenas da dica de filme por Reprodução
Confira cenas da dica de filme por Reprodução
Confira cenas da dica de filme por Reprodução
Confira cenas da dica de filme por Reprodução
Confira cenas da dica de filme por Reprodução
Confira cenas da dica de filme por Reprodução
1 de 11
Cena de ‘Como Se Fosse a Primeira Vez’ por Reprodução

No longa, Henry Roth (Adam Sandler) é um veterinário paquerador, que vive no Havaí e é famoso pelo grande número de turistas que conquista. Seu novo alvo é Lucy Whitmore (Drew Barrymore), que mora no local e por quem Henry se apaixona perdidamente.

Porém há um problema: Lucy sofre de falta de memória de curto prazo, o que faz com que ela rapidamente se esqueça de fatos que acabaram de acontecer. Com isso Henry é obrigado a conquistá-la, dia após dia, para ficar ao seu lado.

No fim das contas, Como Se Fosse a Primeira Vez mostra que algumas relações são construídas pelas lembranças que ficam, mas ainda pela disposição de escolher alguém novamente. Uma comédia romântica leve, divertida e daqueles que deixam uma sensação gostosa depois dos créditos.

Filme está disponível na Netflix e na Prime Video.

Tags:

Filme Dicas de Filmes

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Aos 34 anos, Yudi Tamashiro surpreende ao revelar resultado de harmonização e recebe elogio de Michelle Bolsonaro

Aos 34 anos, Yudi Tamashiro surpreende ao revelar resultado de harmonização e recebe elogio de Michelle Bolsonaro
Imagem - 'Ele resolve tudo': Atitude do namorado de Gracyanne Barbosa após vestido arrebentar surpreende web

'Ele resolve tudo': Atitude do namorado de Gracyanne Barbosa após vestido arrebentar surpreende web