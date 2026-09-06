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Dica de filme do dia: até onde a esperteza pode levar alguém?

O Auto da Compadecida mostra por que algumas histórias conseguem atravessar gerações sem perder a graça

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 08:30

Filme é um clássico nacional
Filme é um clássico nacional Crédito: Reprodução

Poucos filmes brasileiros conseguiram conquistar o público de diferentes gerações como O Auto da Compadecida. Lançada em 2000, a comédia dirigida por Guel Arraes reúne humor, aventura e elementos da cultura nordestina em uma história protagonizada por João Grilo e Chicó, personagens interpretados por Matheus Nachtergaele e Selton Mello. Inspirado na obra de Ariano Suassuna, o longa se tornou um dos grandes clássicos do cinema nacional e continua rendendo risadas mesmo anos depois.

No longa, as aventuras dos nordestinos João Grilo (Matheus Natchergaele), um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó (Selton Mello), o mais covarde dos homens. Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. A salvação da dupla acontece com a aparição da Nossa Senhora (Fernanda Montenegro). Adaptação da obra de Ariano Suassuna.

O Auto da Compadecida

Confira cenas do filme nacional por Reprodução
Confira cenas do filme nacional por Reprodução
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Confira cenas do filme nacional por Reprodução

Com personagens carismáticos, confusões e muito humor, O Auto da Compadecida mostra por que algumas histórias conseguem atravessar gerações sem perder a graça. João Grilo e Chicó podem até se meter nas maiores enrascadas, mas é justamente essa mistura de esperteza, amizade e confusão que faz do filme um clássico tão querido pelo público brasileiro.

Filme pode ser visto no Prime Video e no Globoplay

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O Auto da Compadecida

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