Dica de filme do dia: até onde a falta de oportunidades pode mudar o destino de uma criança? Relembre 'Capitães da Areia'

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Felipe Sena
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:00
Quantas coisas cabem no sonho de uma criança? Nem todos tiveram a oportunidade de crescer com segurança, carinho e as mesmas chances que outras.
Em meio às dificuldades, algumas encontram na amizade e na união uma forma de enfrentar os desafios da vida. A partir dessa realidade, Capitães da Areia (2011) apresenta a história de um grupo de crianças e adolescentes que vivem nas ruas de Salvador, mostrando seus sonhos, conflitos e relações.
Mais do que contar a história de um grupo de meninos, Capitães da Areia provoca uma reflexão sobre infância, desigualdade e oportunidades que podem transformar uma vida. Ao mostrar personagens que enfrentam uma realidade marcada pelo abandono, o filme lembra que, por trás de cada história, existe uma criança, que também poderia ter tido outros caminhos.
Capitães da Areia pode ser encontrado no Prime Video.