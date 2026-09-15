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Dica de filme do dia: até onde a falta de oportunidades pode mudar o destino de uma criança? Relembre 'Capitães da Areia'

Em meio às dificuldades, algumas pessoas encontram na amizade e na união uma forma de enfrentar os desafios da vida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:00

Quantas coisas cabem no sonho de uma criança? Nem todos tiveram a oportunidade de crescer com segurança, carinho e as mesmas chances que outras.

Em meio às dificuldades, algumas encontram na amizade e na união uma forma de enfrentar os desafios da vida. A partir dessa realidade, Capitães da Areia (2011) apresenta a história de um grupo de crianças e adolescentes que vivem nas ruas de Salvador, mostrando seus sonhos, conflitos e relações.

Mais do que contar a história de um grupo de meninos, Capitães da Areia provoca uma reflexão sobre infância, desigualdade e oportunidades que podem transformar uma vida. Ao mostrar personagens que enfrentam uma realidade marcada pelo abandono, o filme lembra que, por trás de cada história, existe uma criança, que também poderia ter tido outros caminhos.

Capitães da Areia pode ser encontrado no Prime Video.

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