FILME DO DIA

Dica de filme do dia: até onde você iria para defender o lugar que chama de casa?

Filme lembra que, mesmo diante das dificuldades, são os vínculos, a cultura e a capacidade de seguir junto que fazem um lugar se tornar verdadeiramente uma casa

Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:00

Filme mostra como a união de uma comunidade pode transformar os momentos de dores Crédito: Reprodução

O que faz um lugar se tornar mais do que apenas um endereço? Para quem vive em uma comunidade, as relações construídas no dia a dia podem transformar ruas, casas e vizinhanças em verdadeiros espaços de pertencimento.

É justamente essa mistura de convivência, cultura e confusão que ganha vida em Ó Paí, Ó (2007), filme nacional que retrata a rotina de moradores do Pelourinho, em Salvador, com muito humor, música e personagens marcantes.

'Ó Paí, Ó 2' 1 de 4

Entre risadas, conflitos e muita música, Ó Paí, Ó mostra que uma comunidade é formada muito mais pelas pessoas do que pelos lugares que ocupa. No fim, o filme lembra que, mesmo diante das dificuldades, são os vínculos, a cultura e a capacidade de seguir junto que fazem um lugar se tornar verdadeiramente uma casa.