Dica de filme do dia: até onde você iria para defender o lugar que chama de casa?

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Felipe Sena
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:00
O que faz um lugar se tornar mais do que apenas um endereço? Para quem vive em uma comunidade, as relações construídas no dia a dia podem transformar ruas, casas e vizinhanças em verdadeiros espaços de pertencimento.
É justamente essa mistura de convivência, cultura e confusão que ganha vida em Ó Paí, Ó (2007), filme nacional que retrata a rotina de moradores do Pelourinho, em Salvador, com muito humor, música e personagens marcantes.
'Ó Paí, Ó 2'
Entre risadas, conflitos e muita música, Ó Paí, Ó mostra que uma comunidade é formada muito mais pelas pessoas do que pelos lugares que ocupa. No fim, o filme lembra que, mesmo diante das dificuldades, são os vínculos, a cultura e a capacidade de seguir junto que fazem um lugar se tornar verdadeiramente uma casa.
Filme pode ser encontrado no Prime Video.