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Dica de filme do dia: até onde você iria para escapar do destino que parece estar escrito para você? Relembre 'Malasartes e o Duelo com a Morte'

Com humor, aventura e uma boa dose de esperteza, filme brinca com a ideia de que nem tudo precisa seguir o caminho que parece determinado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 08:00

Jesuíta Barbosa e Isis Valverde em filme nacional
Jesuíta Barbosa e Isis Valverde em filme nacional Crédito: Reprodução

E se fosse possível driblar o próprio destino? Essa é uma das ideias que movimentam Malasartes e o Duelo com a Morte, uma comédia brasileira que mistura aventura, fantasia e muito humor em uma história inspirada em um dos personagens mais conhecidos do imaginário popular do país.

Lançado em 2017, o filme é estrelado por Jesuíta Barbosa, Ísis Valverde, Júlio Andrade e Leandro Hassum e transforma a velha figura do malandro brasileiro em uma aventura cheia de confusões.

'Malasartes e o Duelo com a Morte'

Filme foi lançado em 2017 por Reprodução
Filme foi lançado em 2017 por Reprodução
Filme foi lançado em 2017 por Reprodução
Filme foi lançado em 2017 por Reprodução
Filme foi lançado em 2017 por Reprodução
Filme foi lançado em 2017 por Reprodução
Filme foi lançado em 2017 por Reprodução
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Filme foi lançado em 2017 por Reprodução

Com humor, aventura e uma boa dose de esperteza, Malasartes e o Duelo com a Morte brinca com a ideia de que nem tudo precisa seguir o caminho que parece determinado. Afinal, às vezes, encontrar uma saída para os problemas exige justamente aquilo que Malasartes tem de sobra: criatividade para transformar até a maior das enrascadas em uma nova oportunidade.

Filme pode ser encontrado na Netflix.

Tags:

Filme Malasartes E O Duelo com A Morte'

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