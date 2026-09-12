FILME DO DIA

Dica de filme do dia: até onde você iria para escapar do destino que parece estar escrito para você? Relembre 'Malasartes e o Duelo com a Morte'

Com humor, aventura e uma boa dose de esperteza, filme brinca com a ideia de que nem tudo precisa seguir o caminho que parece determinado

Felipe Sena

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 08:00

Jesuíta Barbosa e Isis Valverde em filme nacional Crédito: Reprodução

E se fosse possível driblar o próprio destino? Essa é uma das ideias que movimentam Malasartes e o Duelo com a Morte, uma comédia brasileira que mistura aventura, fantasia e muito humor em uma história inspirada em um dos personagens mais conhecidos do imaginário popular do país.

Lançado em 2017, o filme é estrelado por Jesuíta Barbosa, Ísis Valverde, Júlio Andrade e Leandro Hassum e transforma a velha figura do malandro brasileiro em uma aventura cheia de confusões.

'Malasartes e o Duelo com a Morte' 1 de 7

Com humor, aventura e uma boa dose de esperteza, Malasartes e o Duelo com a Morte brinca com a ideia de que nem tudo precisa seguir o caminho que parece determinado. Afinal, às vezes, encontrar uma saída para os problemas exige justamente aquilo que Malasartes tem de sobra: criatividade para transformar até a maior das enrascadas em uma nova oportunidade.