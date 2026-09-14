Dica de filme do dia: até quando você estaria disposto a lutar por um sonho que ninguém mais acredita?

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Felipe Sena
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 08:00
O que acontece quando alguém decide continuar acreditando em um sonho mesmo quando parece não haver mais espaço para ele? Entre lembranças, desejos e a vontade de ser reconhecida, Pacarrete apresenta uma personagem que não abre mão daquilo que considera importante.
Lançado em 2019, o filme dirigido por Allan Deberton mistura drama e humor para contar uma história sobre sonhos, envelhecimento, reconhecimento e a importância de encontrar um propósito para seguir em frente.
'Pacarrete'
Com delicadeza e bom humor, *Pacarrete* mostra que não existe idade certa para sonhar ou para defender aquilo que nos faz sentir vivos. Afinal, mesmo quando outras pessoas não entendem nossas escolhas, continuar acreditando no que dá sentido à nossa caminhada também pode ser uma forma de resistência.
Filme pode ser encontrado na Netflix