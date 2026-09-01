Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dica de filme do dia: e se acreditar nos próprios sonhos fosse o primeiro passo para transformar sua vida? Conheça 'A Nova Cinderela'

Mais do que uma releitura de um conto de fadas, longa lembra que transformar a própria história não depende de encontrar um príncipe encantado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:30

Cena de 'A Nova Cinderela' (2004)
Cena de 'A Nova Cinderela' (2004) Crédito: Reprodução

Que atire a primeira pedra quem nunca sonhou em encontrar um grande amor, mudar de vida ou até mesmo ter a coragem de correr atrás daquilo que deseja?

É a partir desses desejos que A Nova Cinderela (2004) constrói uma versão moderna do clássico conto de fadas, combinando romance, comédia e música em uma história sobre sonhos, identidade e a busca pela felicidade. Estrelado por Hilary Duff, o filme se tornou um dos romances adolescentes que marcaram uma geração.

'A Nova Cinderela'

Filme traz importante reflexão por Reprodução | IMDB
Filme traz importante reflexão por Reprodução | IMDB
Filme traz importante reflexão por Reprodução | IMDB
Filme traz importante reflexão por Reprodução | IMDB
1 de 4
Filme traz importante reflexão por Reprodução | IMDB

Sam Montgomery (Hilary Duff) é uma jovem estudante do ensino médio, que vive com sua madrasta Fiona (Jennifer Coolidge) e as filhas dela, que a tratam da pior maneira possível. Sam leva uma vida sem grandes agitações e tem planos de cursar a Universidade de Princeton. Sua vida muda quando ela conhece, através da internet, seu príncipe encantado.

Porém logo Sam descobre que ele é na verdade Austin Ames (Chad Michael Murphy), um garoto popular que é também jogador de futebol americano do time de sua escola. Temendo ser rejeitada por Austin, ela passa a tentar despistá-lo de todas as formas, tentando manter em segredo a identidade da garota com quem ele conversou através da internet.

Mais do que uma releitura de um conto de fadas, A Nova Cinderela lembra que transformar a própria história não depende de encontrar um príncipe encantado. Às vezes, o primeiro passo para viver aquilo que desejamos é acreditar que também merecemos ocupar o lugar de protagonista da nossa própria vida.

Tags:

Filme Dicas de Filmes A Nova Cinderela

Mais recentes

Imagem - Mark Zuckerberg compra castelo gótico de 196 anos com 11 quartos, piscina coberta e espaço para as famosas 'reuniões de caminhada' com times da Meta

Mark Zuckerberg compra castelo gótico de 196 anos com 11 quartos, piscina coberta e espaço para as famosas 'reuniões de caminhada' com times da Meta
Imagem - Gloria Groove revela que mantém relacionamento aberto há 11 anos e explica segredo

Gloria Groove revela que mantém relacionamento aberto há 11 anos e explica segredo
Imagem - Após 20 anos, chega ao fim o casamento de Claude Troisgros e Clarisse Sette: 'Como dizer que não deu certo?'

Após 20 anos, chega ao fim o casamento de Claude Troisgros e Clarisse Sette: 'Como dizer que não deu certo?'