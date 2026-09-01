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Dica de filme do dia: e se acreditar nos próprios sonhos fosse o primeiro passo para transformar sua vida? Conheça 'A Nova Cinderela'

Mais do que uma releitura de um conto de fadas, longa lembra que transformar a própria história não depende de encontrar um príncipe encantado

Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:30

Cena de 'A Nova Cinderela' (2004) Crédito: Reprodução

Que atire a primeira pedra quem nunca sonhou em encontrar um grande amor, mudar de vida ou até mesmo ter a coragem de correr atrás daquilo que deseja?

É a partir desses desejos que A Nova Cinderela (2004) constrói uma versão moderna do clássico conto de fadas, combinando romance, comédia e música em uma história sobre sonhos, identidade e a busca pela felicidade. Estrelado por Hilary Duff, o filme se tornou um dos romances adolescentes que marcaram uma geração.

'A Nova Cinderela' 1 de 4

Sam Montgomery (Hilary Duff) é uma jovem estudante do ensino médio, que vive com sua madrasta Fiona (Jennifer Coolidge) e as filhas dela, que a tratam da pior maneira possível. Sam leva uma vida sem grandes agitações e tem planos de cursar a Universidade de Princeton. Sua vida muda quando ela conhece, através da internet, seu príncipe encantado.

Porém logo Sam descobre que ele é na verdade Austin Ames (Chad Michael Murphy), um garoto popular que é também jogador de futebol americano do time de sua escola. Temendo ser rejeitada por Austin, ela passa a tentar despistá-lo de todas as formas, tentando manter em segredo a identidade da garota com quem ele conversou através da internet.