Dica de filme do dia: e se envelhecer também fosse uma oportunidade para recomeçar?

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Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:00
Envelhecer pode significar enfrentar mudanças, mas também descobrir novas formas de enxergar a própria vida. Entre as transformações da idade e as relações familiares, Doce de Mãe acompanha uma mulher que, mesmo depois de tantos anos, continua encontrando motivos para se aventurar e fazer suas próprias escolhas.
Lançado em 2018, o filme é estrelado por Fernanda Montenegro e mistura humor e emoção ao falar sobre família, independência e os desafios de envelhecer.
'Doce de Mãe'
Com humor e sensibilidade, Doce de Mãe mostra que a idade não precisa ser um limite para novas experiências. Afinal, nunca é tarde demais para descobrir que ainda existem caminhos, escolhas e histórias esperando para serem vividos.
Filme pode ser encontrado no Globoplay.