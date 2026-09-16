FILME DO DIA

Dica de filme do dia: e se envelhecer também fosse uma oportunidade para recomeçar?

Doce de Mãe mostra que a idade não precisa ser um limite para novas experiências

Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:00

Fernanda Montenegro é protagonista de 'Doce de Mãe' Crédito: Divulgação

Envelhecer pode significar enfrentar mudanças, mas também descobrir novas formas de enxergar a própria vida. Entre as transformações da idade e as relações familiares, Doce de Mãe acompanha uma mulher que, mesmo depois de tantos anos, continua encontrando motivos para se aventurar e fazer suas próprias escolhas.

Lançado em 2018, o filme é estrelado por Fernanda Montenegro e mistura humor e emoção ao falar sobre família, independência e os desafios de envelhecer.

'Doce de Mãe' 1 de 4

Com humor e sensibilidade, Doce de Mãe mostra que a idade não precisa ser um limite para novas experiências. Afinal, nunca é tarde demais para descobrir que ainda existem caminhos, escolhas e histórias esperando para serem vividos.