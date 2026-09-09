FILME DO DIA

Dica de filme do dia: e se o amor aparece quando você menos esperar?

Longa traz reflexões sobre o amor em suas várias faces

Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:00

Filme traz Débora Falabella como protagonista Crédito: Reprodução

Uma história de amor pode nascer nos lugares mais inesperados, até mesmo em meio a confusões, fugas e personagens completamente diferentes. É essa mistura de romance, comédia e cultura nordestina que faz de Lisbela e o Prisioneiro um dos filmes brasileiros mais queridos dos anos 2000.

Lançado em 2003, o longa dirigido por Guel Arraes reúne Selton Mello, Débora Falabella, Marco Nanini e Bruno Garcia em uma história divertida, cheia de personagens marcantes e situações que conquistaram o público.

'Lisbela e o Prisioneiro' 1 de 4

Com humor, romance e aquele jeito irreverente de contar histórias que é tão brasileiro, Lisbela e o Prisioneiro mostra que o amor nem sempre segue o caminho mais fácil. Às vezes, é justamente no meio da confusão que surge uma história capaz de conquistar o público e permanecer na memória por muitos anos.