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Dica de filme do dia: e se o amor aparece quando você menos esperar?

Longa traz reflexões sobre o amor em suas várias faces

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:00

Filme traz Débora Falabella como protagonista
Filme traz Débora Falabella como protagonista Crédito: Reprodução

Uma história de amor pode nascer nos lugares mais inesperados, até mesmo em meio a confusões, fugas e personagens completamente diferentes. É essa mistura de romance, comédia e cultura nordestina que faz de Lisbela e o Prisioneiro um dos filmes brasileiros mais queridos dos anos 2000.

Lançado em 2003, o longa dirigido por Guel Arraes reúne Selton Mello, Débora Falabella, Marco Nanini e Bruno Garcia em uma história divertida, cheia de personagens marcantes e situações que conquistaram o público.

'Lisbela e o Prisioneiro'

Filme é um clássico nacional por Reprodução
Filme é um clássico nacional por Reprodução
Filme é um clássico nacional por Reprodução
Filme é um clássico nacional por Reprodução
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Filme é um clássico nacional por Reprodução

Com humor, romance e aquele jeito irreverente de contar histórias que é tão brasileiro, Lisbela e o Prisioneiro mostra que o amor nem sempre segue o caminho mais fácil. Às vezes, é justamente no meio da confusão que surge uma história capaz de conquistar o público e permanecer na memória por muitos anos.

Filme pode ser encontrado na Netflix.

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Filme Dicas de Filmes

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