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Dica de filme do dia: e se você precisasse se passar por outra pessoa para cumprir uma missão?

As Branquelas, filme lançado em 2004, traz situações exageradas, confusões inesperadas e personagens inesquecíveis

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:00

Filme é um marco na comédia americana Crédito: Reprodução

Se tem um filme capaz de arrancar várias risadas mesmo após várias reprises é As Branquelas, lançado em 2004.

A comédia acompanha dois agentes do FBI que precisam se disfarçar para proteger duas socialites e acabam envolvidos em uma sequência de situações absurdas.

As Branquelas 1 de 8

Estrelado por Shawn Wayans e Marlon Wayans, o longa se tornou um dos grandes sucessos do humor dos anos 2000 e continua conquistando o público com personagens e cenas que permanecem na memória.

Com situações exageradas, confusões inesperadas e personagens que se tornaram inesquecíveis, As Branquelas mostra que algumas histórias simplesmente não perdem a graça com o passar dos anos.