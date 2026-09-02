Dica de filme do dia: e se você precisasse se passar por outra pessoa para cumprir uma missão?

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As Branquelas, filme lançado em 2004, traz situações exageradas, confusões inesperadas e personagens inesquecíveis

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:00

Filme é um marco na comédia americana
Filme é um marco na comédia americana Crédito: Reprodução

Se tem um filme capaz de arrancar várias risadas mesmo após várias reprises é As Branquelas, lançado em 2004.

A comédia acompanha dois agentes do FBI que precisam se disfarçar para proteger duas socialites e acabam envolvidos em uma sequência de situações absurdas.

As Branquelas

Filme de 2004 é a dica do dia por Reprodução
Filme de 2004 é a dica do dia por Reprodução
Filme de 2004 é a dica do dia por Reprodução
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Filme de 2004 é a dica do dia por Reprodução
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Filme de 2004 é a dica do dia por Reprodução

Estrelado por Shawn Wayans e Marlon Wayans, o longa se tornou um dos grandes sucessos do humor dos anos 2000 e continua conquistando o público com personagens e cenas que permanecem na memória.

Com situações exageradas, confusões inesperadas e personagens que se tornaram inesquecíveis, As Branquelas mostra que algumas histórias simplesmente não perdem a graça com o passar dos anos.

Afinal, de vez em quando, tudo o que a gente precisa é de uma boa comédia para esquecer os problemas e dar algumas risadas.

Tags:

Filme Dicas de Filmes as Branquelas

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