Dica de filme do dia: e se você precisasse se passar por outra pessoa para cumprir uma missão?

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Felipe Sena
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:00
Se tem um filme capaz de arrancar várias risadas mesmo após várias reprises é As Branquelas, lançado em 2004.
A comédia acompanha dois agentes do FBI que precisam se disfarçar para proteger duas socialites e acabam envolvidos em uma sequência de situações absurdas.
As Branquelas
Estrelado por Shawn Wayans e Marlon Wayans, o longa se tornou um dos grandes sucessos do humor dos anos 2000 e continua conquistando o público com personagens e cenas que permanecem na memória.
Com situações exageradas, confusões inesperadas e personagens que se tornaram inesquecíveis, As Branquelas mostra que algumas histórias simplesmente não perdem a graça com o passar dos anos.
Afinal, de vez em quando, tudo o que a gente precisa é de uma boa comédia para esquecer os problemas e dar algumas risadas.