FILME DO DIA

Dica de filme do dia: será que dinheiro é suficiente para garantir uma vida feliz?

Com muito humor e situações que exageram alguns dos desejos de consumo, longa mostra que dinheiro pode facilitar a vida

Felipe Sena

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 08:00

Cena de leilão marca momento tenso e engraçado de filme Crédito: Reprodução

Ganhar dinheiro pode mudar muita coisa na vida, mas será que também é capaz de garantir a felicidade? Entre sonhos de consumo, mudanças na rotina e as responsabilidades que continuam existindo, Até Que a Sorte nos Separe brinca justamente com essa ideia.

Lançada em 2012, a comédia estrelada por Leandro Hassum e Danielle Winits transforma uma situação inesperada em uma história sobre dinheiro, família e as escolhas que fazemos quando acreditamos ter encontrado a vida perfeita.

Até Que a Sorte nos Separe 1 de 5

Com muito humor e situações que exageram alguns dos desejos de consumo presentes no dia a dia, Até Que a Sorte nos Separe mostra que dinheiro pode facilitar a vida, mas não resolve tudo. No fim, talvez a verdadeira sorte esteja menos naquilo que conseguimos comprar e mais nas pessoas e nos momentos que permanecem ao nosso lado quando tudo muda.