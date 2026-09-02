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Dicas de etiqueta, gramática e polêmicas: quem é Cíntia Chagas, namorada de Rubens Barrichello

Formada em Letras pela UFMG, a influenciadora acumula milhões de seguidores nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:48

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital, palestrante e escritora Cíntia Chagas, de 44 anos, virou assunto nas redes após confirmar seu relacionamento com o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello. Natural de Belo Horizonte, a mineira construiu uma sólida carreira na internet combinando o ensino da língua portuguesa com orientações sobre etiqueta, elegância e comportamento.

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento

Rubens Barrichello e Cíntia Chagas republicam mesma foto em restaurante por Reprodução/Instagram
Rubens Barrichello e Cíntia Chagas republicam mesma foto por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Rubens Barrichello por Reprodução/Instagram
Rubens Barrichello por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas faz revisão de regras gramaticais em aula dentro de boate, em BH (foto de 2015) por Reprodução/TV Globo
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
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Rubens Barrichello e Cíntia Chagas republicam mesma foto em restaurante por Reprodução/Instagram

A trajetória de Cíntia na educação começou em 2008, atuando em salas de aula, colégios e cursinhos de Belo Horizonte. O reconhecimento público ocorreu em 2015, quando ela inovou ao realizar revisões de gramática para o Enem em locais inusitados, como boates, cinemas e academias. A partir daí, expandiu sua atuação para as redes sociais, onde hoje soma mais de 7,5 milhões de seguidores no Instagram e meio milhão de inscritos em seu canal no YouTube.

Além da forte presença digital, Cíntia consolidou sua carreira no mercado editorial com o lançamento de livros de sucesso, como 'Sou Péssimo em Português', 'Um Relacionamento Sem Erros de Português' e, mais recentemente, a obra de contos eróticos 'Sexo, Amor e Hipérboles'. Na televisão, a professora também integrou a equipe do programa Domingo Espetacular, comandando o quadro 'Calma, que eu explico'.

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Na vida pessoal, a escritora esteve nos holofotes em 2024 ao anunciar sua separação do deputado estadual Lucas Bove, após um curto casamento celebrado na Itália. Na ocasião, Cíntia registrou queixa por violência doméstica contra o político e obteve medidas protetivas na Justiça, enquanto o parlamentar negou as acusações.  

Antes de assumir o romance com Barrichello durante uma viagem pela Europa, a vida amorosa da influenciadora já havia movimentadoas redes meses antes. Em maio, Cíntia foi alvo de especulações e chamou atenção da mídia ao ser flagrada acompanhada pelo ator Murilo Benício ao deixarem uma peça de teatro no Leblon, no Rio de Janeiro, embora o suposto affair não tenha avançado para uma relação oficial na época.

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Cintia Chagas Rubens Barrichello

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