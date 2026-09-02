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Dicas de etiqueta, gramática e polêmicas: quem é Cíntia Chagas, namorada de Rubens Barrichello

Formada em Letras pela UFMG, a influenciadora acumula milhões de seguidores nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:48

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital, palestrante e escritora Cíntia Chagas, de 44 anos, virou assunto nas redes após confirmar seu relacionamento com o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello. Natural de Belo Horizonte, a mineira construiu uma sólida carreira na internet combinando o ensino da língua portuguesa com orientações sobre etiqueta, elegância e comportamento.



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A trajetória de Cíntia na educação começou em 2008, atuando em salas de aula, colégios e cursinhos de Belo Horizonte. O reconhecimento público ocorreu em 2015, quando ela inovou ao realizar revisões de gramática para o Enem em locais inusitados, como boates, cinemas e academias. A partir daí, expandiu sua atuação para as redes sociais, onde hoje soma mais de 7,5 milhões de seguidores no Instagram e meio milhão de inscritos em seu canal no YouTube.

Além da forte presença digital, Cíntia consolidou sua carreira no mercado editorial com o lançamento de livros de sucesso, como 'Sou Péssimo em Português', 'Um Relacionamento Sem Erros de Português' e, mais recentemente, a obra de contos eróticos 'Sexo, Amor e Hipérboles'. Na televisão, a professora também integrou a equipe do programa Domingo Espetacular, comandando o quadro 'Calma, que eu explico'.

Na vida pessoal, a escritora esteve nos holofotes em 2024 ao anunciar sua separação do deputado estadual Lucas Bove, após um curto casamento celebrado na Itália. Na ocasião, Cíntia registrou queixa por violência doméstica contra o político e obteve medidas protetivas na Justiça, enquanto o parlamentar negou as acusações.