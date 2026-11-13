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Diego Hypolito exibe transformação física após perder 11 kg em um mês

Medalhista olímpico compartilhou fotos do antes e depois, destacando a importância da reeducação alimentar e dos exercícios físicos

Kamila Macedo

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 17:40

Diego Hypolito mostra antes e depois após perder 11kg Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-atleta olímpico Diego Hypolito compartilhou nesta sexta-feira (13) os resultados do seu processo de emagrecimento. Por meio de uma publicação que exibe o antes e o depois, o ex-participante do Big Brother Brasil 25 revelou ter perdido cerca de 11 kg em um mês de reeducação alimentar, destacando também os benefícios da mudança para sua saúde física e emocional.

"Será que melhorou? 30 dias de reeducação alimentar e foco. Cheguei ao peso de 82 e agora estou com 71 quilos. Fiz meus exames de sangue e encontramos alterações. Por disciplina, decidi mudar o rumo da minha saúde com meu nutricionista Fellipe Júnior e meu médico Vinicius Miranda", declarou.

Diego Hypolito 1 de 8

O ex-ginasta também enfatizou a importância da constância nos hábitos saudáveis. "Exercício físico, mudança alimentar e suplementação. Encontramos a fórmula que na verdade sabemos sempre em nosso interior, que devemos fazer! Cuidar da nossa saúde física e mental", completou.

A postagem gerou grande repercussão entre os seguidores, que deixaram diversas mensagens de incentivo. "A saúde sempre em primeiro lugar", comentou um usuário. “Lindo dos dois jeitos. Arrasou no resultado”, elogiou uma seguidora. “Dá para competir pelo Brasil”, disse outra, resgatando o histórico de atleta de Diego.

Reconhecido nacional e internacionalmente, Diego Hypolito construiu uma carreira marcante na ginástica artística brasileira. Ao longo de sua trajetória no esporte de alto rendimento, o ex-atleta acumulou 69 medalhas em etapas de Copas do Mundo, cinco pódios em Campeonatos Mundiais e a histórica medalha de prata olímpica na prova de solo durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.