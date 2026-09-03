COMPARE

Diego Hypolito mostra antes e depois de procedimentos estéticos e impressiona com mudança: 'Vários tratamentos'

Ex-ginasta resgatou foto de 2012 e comparou com registro atual nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:14

Diego Hypolito Crédito: Reprodução/Instagram

Diego Hypolito, de 40 anos, surpreendeu os seguidores ao mostrar o antes e depois de seu rosto após os procedimentos estéticos realizados ao longo dos últimos anos. O ex-ginasta resgatou nesta quarta-feira (2) uma foto de 2012, quando tinha 28 anos, e colocou o registro lado a lado com uma imagem atual para mostrar as mudanças na aparência.

Na legenda da publicação, Diego destacou que a diferença de 14 anos também é resultado de uma combinação de tratamentos estéticos. Ele ainda brincou com a passagem do tempo e agradeceu aos profissionais responsáveis pelos procedimentos.

Diego Hypolito 1 de 11

"São quatorze anos de diferença e de vários tratamentos! Tudo iniciei com meu amigo @drzei. Sempre será sobre se sentir bem. 40 anos de idade. O tempo só te valoriza Nazaré [risos]. Obrigado @clinicahellu", escreveu.

A comparação chamou a atenção dos seguidores, que comentaram a mudança no rosto do ex-ginasta e elogiaram a aparência atual. "Você é como vinho, só melhora com o tempo", afirmou uma pessoa. "O tempo é maravilhoso. [risos]", brincou outra. "Outro CPF. [risos]. Está de parabéns!!!", declarou uma terceira.