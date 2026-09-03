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Diego Hypolito mostra antes e depois de procedimentos estéticos e impressiona com mudança: 'Vários tratamentos'

Ex-ginasta resgatou foto de 2012 e comparou com registro atual nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:14

Diego Hypolito
Diego Hypolito Crédito: Reprodução/Instagram

Diego Hypolito, de 40 anos, surpreendeu os seguidores ao mostrar o antes e depois de seu rosto após os procedimentos estéticos realizados ao longo dos últimos anos. O ex-ginasta resgatou nesta quarta-feira (2) uma foto de 2012, quando tinha 28 anos, e colocou o registro lado a lado com uma imagem atual para mostrar as mudanças na aparência.

Na legenda da publicação, Diego destacou que a diferença de 14 anos também é resultado de uma combinação de tratamentos estéticos. Ele ainda brincou com a passagem do tempo e agradeceu aos profissionais responsáveis pelos procedimentos.

Diego Hypolito

Diego Hypolito no BBB 25 por Reprodução
Diego Hypólito por Reprodução
Diego Hypólito por Reprodução
Diego Hypólito por Reprodução
Diego Hypolito por Reprodução/ GSHOW
Diego Hypolito hoje em dia por Reprodução I Instagram
Diego Hypólito no Big Brother Brasil 25 por Reprodução
Diego Hypolito antes das tranformações e atualmente, no 'BBB 25' por Reprodução
Diego Hypolito no BBB 25 por Reprodução
Diego Hypolito está no BBB 25 por Reprodução
[Edicase]Diego Hypólito, medalhista olímpico, promete surpreender no confinamento do BBB 25 (Imagem: Divulgação | TV Globo) por Imagem: Divulgação | TV Globo
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Diego Hypolito no BBB 25 por Reprodução

"São quatorze anos de diferença e de vários tratamentos! Tudo iniciei com meu amigo @drzei. Sempre será sobre se sentir bem. 40 anos de idade. O tempo só te valoriza Nazaré [risos]. Obrigado @clinicahellu", escreveu.

A comparação chamou a atenção dos seguidores, que comentaram a mudança no rosto do ex-ginasta e elogiaram a aparência atual. "Você é como vinho, só melhora com o tempo", afirmou uma pessoa. "O tempo é maravilhoso. [risos]", brincou outra. "Outro CPF. [risos]. Está de parabéns!!!", declarou uma terceira.

Antes e depois de Diego Hypolito
Antes e depois de Diego Hypolito Crédito: Reprodução/Instagram

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