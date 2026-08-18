HISTÓRIA DE AMOR

Digno de novela: Como Glória Menezes conheceu o ator Tarcísio Meira, com quem foi casada por mais de 50 anos

Glória Menezes e Tarcísio Meira se tornaram um dos casais mais conhecidos e emblemáticos da teledramaturgia brasileira

Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:45

Tarcísio Meira e Glória Menezes se tornaram um dos casais mais conhecidos da TV brasileira Crédito: Reprodução | Instagram e Pinterest

Glória Menezes e Tarcísio Meira se tornaram um dos casais mais conhecidos e emblemáticos da teledramaturgia brasileira. Parceiros na TV e na vida, o casal foi casado durante 59 anos, até a morte do ator em 2021, em decorrência da Covid-19.

A morte da atriz Glória Menezes, logo um dia após o falecimento de Laura Cardoso, outra dama da TV brasileira, nesta terça-feira (18), aos 91 anos, trouxe de volta o grande amor vivido pela artista e Tarcísio Meira.

História de amor de Glória Menezes e Tarcísio Meira 1 de 12

Juntos por quase seis décadas, os dois formaram um dos casais mais admirados da televisão brasileira, construindo uma história que ultrapassou as telas e se tornou referência de parceria e companheirismo. Glória Menezes morreu em sua casa, no Rio de Janeiro, ao lado da família, por causas naturais.

Os dois se conheceram no início de 1960, quando estavam construindo suas carreiras. De acordo com o "Memória Globo", Tarcísio conheceu Glória durante os ensaios da peça Feiticeiras de Salém, dirigida por Antunes Filho, e o ator ficou encantado com a atriz.

Em 1963, Glória protagonizou, ao lado de Tarcísio, a primeira novela diária da TV brasileira, “25499 Ocupado”, transmitida ao vivo pela Excelsior. Durante a trama, os atores, que já tinham contracenado no teleteatro da TV Tupi, “Uma Pires Camargo”, iniciaram um romance e, em seguida, se casaram.

Desde então, o casal se tornou um ícone da televisão nacional. Ainda com Tarcísio, nesse período, estrelou na mesma emissora novelas como “A Deus Vencida” (1965) e “Almas de Pedra” (1966), de Ivani Ribeiro.

Em entrevista ao “Programa do Jô”, Tarcísio contou que viu Glória atravessar o palco durante um ensaio e se encantou. “Eu vi a Glória pela primeira vez quando estava ensaiando para fazer uma participação em uma peça e ela passou no palco”, relembrou.

Glória e Tarcísio se casaram em 1962 e permaneceram juntos até a morte do ator, em agosto de 2021. O casal teve um filho, Tarcísio Filho, nascido em 1964, que também seguiu carreira artística e se tornou ator. Glória também tinha outros dois filhos, João Paulo e Maria Amélia, frutos de seu primeiro casamento com Arnaldo Brito, primo distante com quem a atriz se casou em 1951, em uma união arranjada pela família quando ela tinha 17 anos.

Na última semana, Tarcisinho esteve nos Estúdios Globo representando os pais na Calçada da Fama e justificou a ausência da mãe.

“Queria dizer uma coisa. Primeiro: por que Dona Glória não está aqui? Dona Glória não está aqui porque sempre foi muito emotiva, muito emocionada. Estaria assoberbada aqui hoje, especialmente por uma coincidência que ocorreu hoje, no dia 12 de agosto.No dia 12 de agosto foi o dia que o Tarcisão foi pro andar de cima. Então, comemorando o aniversário de falecimento do pai hoje, cinco anos. E tenho certeza que ele também está lá em cima uma hora dessas, com aquele sorrisão farto, olhando por nós, pelos colegas”, disse o artista.

Veja lista de todas novelas de Glória Menezes com Tarcísio Meira:

2-5499 Ocupado (1963) – TV Excelsior (a primeira novela diária do Brasil)



A Deusa Vencida (1965) – TV Excelsior

Almas de Pedra (1966) – TV ExcelsiorSangue

Areia (1967) TV Globo

Rosa Rebelde (1969) – TV Globo

Irmãos Coragem (1970) – TV Globo

O Homem que Deve Morrer (1971) – TV Globo

O Semideus (1974) – TV Globo

Espelho Mágico (1977) – TV Globo

Guerra dos Sexos (1983) – TV Globo

Páginas da Vida (2006) – TV Globo