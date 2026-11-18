NOVELA DAS 9

Diná ameaça revelar segredo de Pilar e acaba atropelada em 'Quem Ama Cuida' nesta quarta (18)

Governanta exige dinheiro da vilã e promete entregar provas de que ela encomendou o atentado contra Pedro, mas sofre acidente a caminho da casa de Adriana

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 05:51

Diná ameaça revelar os crimes de Pilar, mas acaba atropelada em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Reprodução/TV Globo

A situação de Diná (Rosi Campos) vai terminar em acidente em Quem Ama Cuida. No capítulo desta quarta-feira (18), a governanta ameaça revelar um segredo comprometedor de Pilar (Isabel Teixeira) e acaba atropelada enquanto segue para a casa de Adriana (Letícia Colin).

Antes do acidente, Diná procura Pilar e exige dinheiro para não revelar o que sabe. A governanta ameaça mostrar a Adriana e a Pedro (Chay Suede) provas de que a vilã teria encomendado o atentado contra o advogado.

Enquanto isso, Edvaldo avisa Adriana que Diná está a caminho de sua casa acompanhada de Fernando. A tensão aumenta quando a governanta é atropelada durante o trajeto.

Pilar 1 de 7

Em outra frente da história, Adriana expõe o passado de Diná como golpista diante dos presentes na clínica de estética de Rafael (João Vitor Silva). Humilhada com a revelação, a governanta passa a enfrentar ainda mais pressão.

A possível reabertura do processo sobre a morte de Arthur (Antonio Fagundes) também preocupa Ademir e Fábia. Os dois temem as consequências de uma nova investigação.