NOVELA DAS 9

Diná corre risco de morrer após atropelamento e Pilar prepara novo plano em 'Quem Ama Cuida' desta quinta (19)

Enquanto Fernando responsabiliza Adriana pelo acidente da avó, a vilã finge surpresa com a notícia e tenta conseguir o celular da vítima

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:51

Diná corre risco de morte após atropelamento, enquanto Pilar tenta conseguir o celular da personagem em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

O estado de saúde de Diná (Rosi Campos) vai preocupar a família em Quem Ama Cuida. Depois de ser atropelada, a personagem será levada de ambulância ao hospital, mas o médico avisará a Fernando que ela ainda corre risco de morte.

O acidente também provocará novos conflitos. Fernando (Pedro Alves) culpará Adriana (Leticia Colin) pelo que aconteceu com a avó. Enquanto isso, Pilar (Isabel Teixeira) fingirá surpresa ao receber de Iuri a notícia de que Diná foi atropelada.

Pilar 1 de 7

Mas a preocupação da vilã terá outro motivo. Pilar dirá a Tom que precisa conseguir o celular de Diná, indicando que o aparelho pode ser importante para seus planos. Mais tarde, ela irá visitar a mulher no hospital.

Enquanto Diná luta pela vida, outras histórias também avançam. Dora (Mariana Ximenes) e Ademir (Dan Stulbach) assinarão os documentos do divórcio. Já Nicolau (Rodrigo Fagundes) perceberá uma mudança no comportamento de Brigitte (Tata Werneck).