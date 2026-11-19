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Heider Sacramento
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:51
O estado de saúde de Diná (Rosi Campos) vai preocupar a família em Quem Ama Cuida. Depois de ser atropelada, a personagem será levada de ambulância ao hospital, mas o médico avisará a Fernando que ela ainda corre risco de morte.
O acidente também provocará novos conflitos. Fernando (Pedro Alves) culpará Adriana (Leticia Colin) pelo que aconteceu com a avó. Enquanto isso, Pilar (Isabel Teixeira) fingirá surpresa ao receber de Iuri a notícia de que Diná foi atropelada.
Pilar
Mas a preocupação da vilã terá outro motivo. Pilar dirá a Tom que precisa conseguir o celular de Diná, indicando que o aparelho pode ser importante para seus planos. Mais tarde, ela irá visitar a mulher no hospital.
Enquanto Diná luta pela vida, outras histórias também avançam. Dora (Mariana Ximenes) e Ademir (Dan Stulbach) assinarão os documentos do divórcio. Já Nicolau (Rodrigo Fagundes) perceberá uma mudança no comportamento de Brigitte (Tata Werneck).
No núcleo espiritual, Francesca aparecerá observando Diná ser levada pela ambulância. Otoniel estranhará quando Joel contar que Francesca morreu dormindo. Mesmo assim, ela continuará tentando se comunicar: enviará recados para Joel por meio de Otoniel.