ASTROLOGIA

Dinheiro, amor e até um alívio inesperado: 4 signos podem atrair sorte com a Lua em Sagitário

Uma decisão financeira, um encontro especial ou o afastamento de alguém podem trazer boas surpresas para quatro signos ao longo do dia

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:00

Signos, dinheiro, ganhos, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, 14 de outubro, a Lua entra em Sagitário às 22h e destaca temas como liberdade, generosidade, novas experiências e a vontade de olhar para a vida com mais otimismo. Para quatro signos, essa influência pode aparecer de maneiras bem diferentes, desde uma atitude mais inteligente com o dinheiro até uma surpresa na vida amorosa ou a sensação de finalmente se livrar de uma situação desgastante.

Nem toda sorte chega na forma de um prêmio ou de uma grande conquista. Às vezes, ela aparece em uma conversa que abre portas, em alguém que demonstra carinho ou até na oportunidade de deixar para trás aquilo que já não faz bem. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode perceber que precisa levar a vida financeira mais a sério. Conhecido por agir por impulso em algumas situações, o signo tende a enxergar com mais clareza como reorganizar as contas e evitar decisões que prejudiquem seus planos. Em vez de apostar todas as fichas em ganhos distantes, vale prestar atenção às pequenas escolhas que podem melhorar a situação agora. A sorte também pode aparecer por meio de uma troca vantajosa: você ajuda alguém e, mais adiante, recebe uma ajuda de volta.

Dica cósmica: pense no longo prazo, mas comece com uma decisão financeira concreta que você possa tomar hoje.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos

Gêmeos pode encontrar boas surpresas no amor. Por trás do jeito descontraído, existe o desejo de construir uma conexão verdadeira, com alguém que demonstre interesse e carinho na mesma medida. Um encontro pode acontecer por intermédio de uma mulher próxima, como uma amiga ou alguém da família, ou até durante uma visita a um lugar ligado a estudos e espiritualidade. O importante é não descartar uma pessoa ou uma situação antes de descobrir o que ela tem a oferecer.

Dica cósmica: aceite conhecer pessoas novas e não deixe que experiências frustrantes ditem o rumo da sua vida amorosa.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem

Para Virgem, a sorte pode bater à porta justamente quando o signo estiver mais tranquilo, aproveitando o conforto de casa. Uma pessoa de quem você sente falta pode entrar em contato e fazer um convite inesperado. A conversa talvez revele o quanto essa relação continua sendo importante e desperte a vontade de sair da rotina. Mesmo que você prefira ficar no seu canto, vale considerar a possibilidade de viver algo diferente, sem precisar planejar cada detalhe ou transformar o passeio em um grande acontecimento.

Dica cósmica: permita-se aceitar um convite espontâneo. Nem todo programa precisa ser organizado com antecedência para valer a pena.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode encontrar alívio ao perceber que já não precisa insistir em uma situação que perdeu o sentido. Uma atitude de alguém pode provocar decepção ou fazer o signo enxergar uma relação de outra maneira. Em vez de prolongar a discussão ou tentar convencer a outra pessoa de alguma coisa, Capricórnio pode simplesmente decidir que chegou ao limite. O afastamento que parecia uma perda acaba abrindo espaço para mais liberdade, tranquilidade e disposição para seguir em frente.

Dica cósmica: não gaste energia tentando manter por perto aquilo que já não combina com você. Às vezes, deixar ir é o melhor presente que pode receber.