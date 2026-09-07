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Dinheiro, amor e novos caminhos: 5 signos podem viver uma das semanas mais importantes de setembro entre os dias 7 e 13

Mudanças importantes nos próximos dias podem favorecer decisões, relacionamentos, dinheiro e novos planos para quem estiver disposto a sair do lugar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e amor, trabalho e vida
Signos e amor, trabalho e vida Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 7 a 13 de setembro chega com uma combinação de movimentos que pode mexer com diferentes áreas da vida. Para cinco signos, o período tende a ser especialmente produtivo, trazendo mais clareza sobre o que desejam e coragem para começar a construir algo diferente.

Entre os principais acontecimentos está a entrada de Vênus em Escorpião, no dia 10, além da chegada de Mercúrio em Libra, também no dia 10. No dia seguinte, 11 de setembro, acontece a Lua Nova em Virgem, abrindo espaço para novos planos, mudanças de rotina e decisões que podem produzir resultados nos próximos meses. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Virgem

Virgem pode sentir que finalmente chegou a hora de começar uma fase diferente. A Lua Nova no signo, em 11 de setembro, favorece recomeços e pode aumentar a disposição para abandonar hábitos que já não ajudam.

É uma boa semana para colocar projetos em prática, cuidar mais de si e estabelecer objetivos que possam ser desenvolvidos gradualmente. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, Virgem ganha mais ao escolher uma direção e começar.

A vida financeira também merece atenção. Há espaço para reorganizar gastos, rever prioridades e pensar em maneiras mais inteligentes de guardar ou fazer o dinheiro render. O importante é evitar decisões impulsivas.

Dica cósmica: não espere ter tudo perfeitamente planejado para começar. Um primeiro passo bem escolhido pode abrir caminho para mudanças maiores.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Libra

Mercúrio entra em Libra no dia 10 e coloca comunicação e decisões em evidência. Para o signo, a semana pode ser importante para conversas que envolvem trabalho, dinheiro ou relacionamentos.

Libra pode se perceber mais consciente daquilo que aceita e do que já não está disposto a carregar. Isso ajuda a estabelecer limites sem precisar transformar cada situação em um conflito.

A semana também pode trazer oportunidades financeiras ou profissionais que dependem de uma boa conversa, negociação ou contato. Por isso, vale prestar atenção às mensagens, convites e propostas que surgirem.

Dica cósmica: não diga sim apenas para evitar desconforto. Escolher com mais consciência também é uma forma de cuidar do seu futuro.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Vênus entra em Escorpião no dia 10 e coloca o signo em evidência nos relacionamentos e na maneira como se conecta com as pessoas. A tendência é ficar mais seletivo e perceber com facilidade quem realmente demonstra interesse e quem apenas aparece quando precisa de alguma coisa.

Essa mudança pode ser bastante positiva. Escorpião começa a valorizar mais relações profundas e deixa de gastar energia tentando manter vínculos que não oferecem reciprocidade.

A semana também favorece autoestima e confiança. Ao reconhecer o próprio valor, o signo pode tomar decisões que antes pareciam difíceis, inclusive no amor e na vida pessoal.

Dica cósmica: não tenha medo de selecionar melhor as pessoas que fazem parte da sua vida. Reciprocidade deve ser uma via de mão dupla.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio entra em uma semana que favorece crescimento pessoal e profissional. A Lua Nova em Virgem pode despertar vontade de aprender, viajar, mudar de ambiente ou simplesmente ampliar os próprios horizontes.

Depois de tanto tempo concentrado em responsabilidades, o signo pode perceber que também precisa investir em experiências que tragam conhecimento e novas perspectivas.

Vênus em Escorpião ainda ajuda Capricórnio a enxergar com mais clareza os resultados de esforços feitos anteriormente. Algo que parecia demorar demais para acontecer pode começar a mostrar sinais concretos de progresso.

Dica cósmica: não limite seus próximos passos ao que já conhece. Uma nova habilidade ou experiência pode abrir uma porta que você ainda nem imaginava.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode perceber mudanças importantes na maneira como se relaciona com outras pessoas. Vênus em Escorpião favorece uma observação mais cuidadosa dos vínculos e ajuda o signo a identificar quem realmente está presente nos momentos importantes.

Isso não significa necessariamente afastamentos. Pelo contrário, algumas relações podem ficar mais fortes justamente porque Aquário passa a valorizá-las de maneira diferente.

A semana também é favorável para reorganizar a rotina e pensar no futuro profissional. A Lua Nova em Virgem incentiva Aquário a transformar ideias em planos concretos, principalmente quando existe um objetivo de longo prazo.

Dica cósmica: grandes projetos começam com pequenas decisões repetidas. Escolha uma meta e dê a ela espaço real na sua rotina.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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