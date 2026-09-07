ASTROLOGIA

Dinheiro, amor e novos caminhos: 5 signos podem viver uma das semanas mais importantes de setembro entre os dias 7 e 13

Mudanças importantes nos próximos dias podem favorecer decisões, relacionamentos, dinheiro e novos planos para quem estiver disposto a sair do lugar

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e amor, trabalho e vida Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 7 a 13 de setembro chega com uma combinação de movimentos que pode mexer com diferentes áreas da vida. Para cinco signos, o período tende a ser especialmente produtivo, trazendo mais clareza sobre o que desejam e coragem para começar a construir algo diferente.

Entre os principais acontecimentos está a entrada de Vênus em Escorpião, no dia 10, além da chegada de Mercúrio em Libra, também no dia 10. No dia seguinte, 11 de setembro, acontece a Lua Nova em Virgem, abrindo espaço para novos planos, mudanças de rotina e decisões que podem produzir resultados nos próximos meses. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem

Virgem pode sentir que finalmente chegou a hora de começar uma fase diferente. A Lua Nova no signo, em 11 de setembro, favorece recomeços e pode aumentar a disposição para abandonar hábitos que já não ajudam.

É uma boa semana para colocar projetos em prática, cuidar mais de si e estabelecer objetivos que possam ser desenvolvidos gradualmente. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, Virgem ganha mais ao escolher uma direção e começar.

A vida financeira também merece atenção. Há espaço para reorganizar gastos, rever prioridades e pensar em maneiras mais inteligentes de guardar ou fazer o dinheiro render. O importante é evitar decisões impulsivas.

Dica cósmica: não espere ter tudo perfeitamente planejado para começar. Um primeiro passo bem escolhido pode abrir caminho para mudanças maiores.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Libra

Mercúrio entra em Libra no dia 10 e coloca comunicação e decisões em evidência. Para o signo, a semana pode ser importante para conversas que envolvem trabalho, dinheiro ou relacionamentos.

Libra pode se perceber mais consciente daquilo que aceita e do que já não está disposto a carregar. Isso ajuda a estabelecer limites sem precisar transformar cada situação em um conflito.

A semana também pode trazer oportunidades financeiras ou profissionais que dependem de uma boa conversa, negociação ou contato. Por isso, vale prestar atenção às mensagens, convites e propostas que surgirem.

Dica cósmica: não diga sim apenas para evitar desconforto. Escolher com mais consciência também é uma forma de cuidar do seu futuro.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Vênus entra em Escorpião no dia 10 e coloca o signo em evidência nos relacionamentos e na maneira como se conecta com as pessoas. A tendência é ficar mais seletivo e perceber com facilidade quem realmente demonstra interesse e quem apenas aparece quando precisa de alguma coisa.

Essa mudança pode ser bastante positiva. Escorpião começa a valorizar mais relações profundas e deixa de gastar energia tentando manter vínculos que não oferecem reciprocidade.

A semana também favorece autoestima e confiança. Ao reconhecer o próprio valor, o signo pode tomar decisões que antes pareciam difíceis, inclusive no amor e na vida pessoal.

Dica cósmica: não tenha medo de selecionar melhor as pessoas que fazem parte da sua vida. Reciprocidade deve ser uma via de mão dupla.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio entra em uma semana que favorece crescimento pessoal e profissional. A Lua Nova em Virgem pode despertar vontade de aprender, viajar, mudar de ambiente ou simplesmente ampliar os próprios horizontes.

Depois de tanto tempo concentrado em responsabilidades, o signo pode perceber que também precisa investir em experiências que tragam conhecimento e novas perspectivas.

Vênus em Escorpião ainda ajuda Capricórnio a enxergar com mais clareza os resultados de esforços feitos anteriormente. Algo que parecia demorar demais para acontecer pode começar a mostrar sinais concretos de progresso.

Dica cósmica: não limite seus próximos passos ao que já conhece. Uma nova habilidade ou experiência pode abrir uma porta que você ainda nem imaginava.

Comidas que são a cara de Capricórnio 1 de 10

Aquário

Aquário pode perceber mudanças importantes na maneira como se relaciona com outras pessoas. Vênus em Escorpião favorece uma observação mais cuidadosa dos vínculos e ajuda o signo a identificar quem realmente está presente nos momentos importantes.

Isso não significa necessariamente afastamentos. Pelo contrário, algumas relações podem ficar mais fortes justamente porque Aquário passa a valorizá-las de maneira diferente.

A semana também é favorável para reorganizar a rotina e pensar no futuro profissional. A Lua Nova em Virgem incentiva Aquário a transformar ideias em planos concretos, principalmente quando existe um objetivo de longo prazo.

Dica cósmica: grandes projetos começam com pequenas decisões repetidas. Escolha uma meta e dê a ela espaço real na sua rotina.