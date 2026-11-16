ASTROLOGIA

Dinheiro e reconhecimento entram no caminho de 3 signos do horóscopo chinês entre 16 e 22 de novembro

Uma ideia pode virar fonte de renda, projetos começam a dar retorno e o esforço finalmente chama a atenção de outras pessoas

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A semana de 16 a 22 de novembro promete boas notícias para três signos do horóscopo chinês. Depois de alguns dias de dedicação, oportunidades financeiras e conquistas profissionais começam a aparecer. Para esses animais, o período será importante para construir o futuro com decisões práticas e aproveitar os resultados do próprio esforço.

A segunda-feira pode exigir mais cautela e foco nas prioridades, mas os dias seguintes tendem a ser mais favoráveis. Entre receber um dinheiro esperado, fechar um acordo e concluir um projeto importante, há motivos para terminar a semana com mais confiança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Cavalo

Esta pode ser uma semana decisiva para seus planos, Cavalo. A segunda-feira começa com alguns obstáculos e a sensação de que você está se esforçando sem sair do lugar. Mas não se precipite: parte do trabalho que vem realizando está preparando o terreno para resultados importantes.

A partir de terça-feira, os primeiros sinais de progresso começam a aparecer. Na quarta, uma oportunidade pode trazer retorno financeiro ou permitir que você finalmente avance em um objetivo. O restante da semana será ideal para organizar os próximos passos e deixar para trás aquilo que já não combina com seus planos. Só tome cuidado para não agir por impulso quando estiver irritado ou ansioso.

Dica cósmica: não confunda demora com fracasso. Continue avançando, mas respeite seu próprio ritmo.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Macaco

Marque o dia 18 de novembro na agenda, Macaco. A quarta-feira será especialmente favorável para transformar uma ideia em oportunidade de renda. Se você pensa em começar um pequeno negócio ou desenvolver um projeto por conta própria, pode encontrar a motivação e as condições necessárias para dar o primeiro passo.

Uma proposta, um convite ou até um contato profissional pode abrir uma possibilidade de ganhar dinheiro extra. É um bom momento para enviar aquela mensagem, apresentar uma ideia ou iniciar uma negociação que você vinha adiando. Só procure manter o foco: tarefas aparentemente simples podem consumir muito tempo e atrapalhar seus planos. Organize a agenda e resolva as prioridades nos primeiros dias para aproveitar melhor o restante da semana.

Dica cósmica: uma boa ideia precisa de iniciativa e planejamento para virar resultado.

Cão

Você está perto de concluir um projeto importante e deixar uma impressão positiva em quem acompanha seu trabalho. A semana começa com um teste de persistência. Em algum momento, pode bater a vontade de desistir ou questionar se todo o esforço está realmente valendo a pena. Não tome decisões precipitadas por causa desse desgaste inicial.

A partir de quarta-feira, os resultados começam a aparecer. Pode ser uma recompensa financeira ou a autorização para fazer algo que você desejava há algum tempo. Na quinta, você se sente mais livre para avançar nos próprios objetivos. Já a sexta-feira será uma boa oportunidade para reconhecer o quanto conseguiu realizar e aproveitar a satisfação de ver o trabalho render frutos.