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Dinheiro e reconhecimento entram no caminho de 3 signos do horóscopo chinês entre 16 e 22 de novembro

Uma ideia pode virar fonte de renda, projetos começam a dar retorno e o esforço finalmente chama a atenção de outras pessoas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A semana de 16 a 22 de novembro promete boas notícias para três signos do horóscopo chinês. Depois de alguns dias de dedicação, oportunidades financeiras e conquistas profissionais começam a aparecer. Para esses animais, o período será importante para construir o futuro com decisões práticas e aproveitar os resultados do próprio esforço.

A segunda-feira pode exigir mais cautela e foco nas prioridades, mas os dias seguintes tendem a ser mais favoráveis. Entre receber um dinheiro esperado, fechar um acordo e concluir um projeto importante, há motivos para terminar a semana com mais confiança. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Cavalo

Esta pode ser uma semana decisiva para seus planos, Cavalo. A segunda-feira começa com alguns obstáculos e a sensação de que você está se esforçando sem sair do lugar. Mas não se precipite: parte do trabalho que vem realizando está preparando o terreno para resultados importantes.

A partir de terça-feira, os primeiros sinais de progresso começam a aparecer. Na quarta, uma oportunidade pode trazer retorno financeiro ou permitir que você finalmente avance em um objetivo. O restante da semana será ideal para organizar os próximos passos e deixar para trás aquilo que já não combina com seus planos. Só tome cuidado para não agir por impulso quando estiver irritado ou ansioso.

Dica cósmica: não confunda demora com fracasso. Continue avançando, mas respeite seu próprio ritmo.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Macaco

Marque o dia 18 de novembro na agenda, Macaco. A quarta-feira será especialmente favorável para transformar uma ideia em oportunidade de renda. Se você pensa em começar um pequeno negócio ou desenvolver um projeto por conta própria, pode encontrar a motivação e as condições necessárias para dar o primeiro passo.

Uma proposta, um convite ou até um contato profissional pode abrir uma possibilidade de ganhar dinheiro extra. É um bom momento para enviar aquela mensagem, apresentar uma ideia ou iniciar uma negociação que você vinha adiando. Só procure manter o foco: tarefas aparentemente simples podem consumir muito tempo e atrapalhar seus planos. Organize a agenda e resolva as prioridades nos primeiros dias para aproveitar melhor o restante da semana.

Dica cósmica: uma boa ideia precisa de iniciativa e planejamento para virar resultado.

Cão

Você está perto de concluir um projeto importante e deixar uma impressão positiva em quem acompanha seu trabalho. A semana começa com um teste de persistência. Em algum momento, pode bater a vontade de desistir ou questionar se todo o esforço está realmente valendo a pena. Não tome decisões precipitadas por causa desse desgaste inicial.

A partir de quarta-feira, os resultados começam a aparecer. Pode ser uma recompensa financeira ou a autorização para fazer algo que você desejava há algum tempo. Na quinta, você se sente mais livre para avançar nos próprios objetivos. Já a sexta-feira será uma boa oportunidade para reconhecer o quanto conseguiu realizar e aproveitar a satisfação de ver o trabalho render frutos.

Dica cósmica: não abandone um projeto importante justamente quando os resultados começam a aparecer.

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