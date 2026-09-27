ASTROLOGIA

Dinheiro escondido? Vênus em Escorpião pode revelar oportunidades que 5 signos ainda não enxergaram

Negociações, reconhecimento profissional e novas fontes de renda podem ganhar força para alguns signos até 25 de outubro

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07:00

Signos, poder e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Vênus está em Escorpião desde 10 de setembro e permanece nesse signo até 25 de outubro. O trânsito pode colocar dinheiro, valores e oportunidades em evidência, especialmente para cinco signos que podem perceber mudanças importantes na maneira como lidam com os próprios recursos.

A fase ganha uma nova camada a partir de 3 de outubro, quando Vênus começa seu movimento retrógrado em Escorpião. Esse período pode estimular revisões, renegociações e decisões que estavam sendo adiadas. No dia 25 de outubro, Vênus retrógrado retorna para Libra.

Para esses signos, portanto, as próximas semanas podem ser interessantes para olhar com mais atenção para oportunidades que estavam escondidas, conversas sobre dinheiro e caminhos profissionais que ainda não tinham sido considerados. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode começar a perceber que aquela sensação de estagnação profissional não precisa durar para sempre. Depois de um período em que os resultados pareciam menores do que o esforço empregado, novas possibilidades podem surgir, inclusive em trabalhos ou posições que oferecem uma remuneração melhor.

O principal movimento agora é se posicionar. Pedir um aumento, negociar condições mais favoráveis ou se candidatar a uma vaga melhor pode exigir coragem, mas ficar esperando que alguém perceba seu valor sozinho pode manter tudo como está.

Dica cósmica: não tenha medo de pedir aquilo que você acredita merecer. Uma oportunidade financeira pode começar justamente com uma conversa difícil.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Leão

Leão pode descobrir que nem toda oportunidade financeira está fora de casa. Durante essa fase, diminuir um pouco o ritmo e prestar atenção ao ambiente mais próximo pode revelar algo que estava sendo ignorado.

Questões familiares, patrimônio, organização da casa ou até uma ideia antiga podem ganhar novo significado. O que inicialmente parece apenas uma pausa na rotina pode ajudar Leão a perceber uma possibilidade de economia, renda ou mudança que estava escondida à vista de todos.

Dica cósmica: antes de procurar uma solução completamente nova, dê uma segunda olhada no que você já tem.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

Libra tem Vênus, seu planeta regente, mexendo diretamente com questões financeiras durante essa fase. Por isso, vale aproveitar as próximas semanas para olhar de perto para o próprio dinheiro, rever gastos e perceber onde pode haver desperdícios ou oportunidades de melhorar a organização.

A partir de 3 de outubro, com o início da retrogradação, essa revisão ganha ainda mais importância. Contratos, cobranças, assinaturas e acordos financeiros merecem atenção. Se algo não estiver funcionando como deveria, não tenha receio de questionar ou negociar.

Dica cósmica: olhe para os números antes de tomar decisões. Pequenos ajustes podem fazer uma diferença maior do que você imagina.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Escorpião é um dos signos que pode sentir essa movimentação de maneira mais direta, já que Vênus está passando pelo seu signo até 25 de outubro. A fase pode aumentar sua visibilidade e facilitar contatos que tenham potencial para trazer reconhecimento ou retorno financeiro.

Pessoas podem perceber mais claramente o valor do seu trabalho, enquanto oportunidades que antes pareciam distantes podem se aproximar. A partir de 3 de outubro, porém, a retrogradação pede mais cuidado com decisões impulsivas. Algumas propostas podem precisar de uma segunda análise antes de serem aceitas.

Dica cósmica: aproveite sua visibilidade, mas não diga sim a qualquer proposta só porque ela parece promissora. Leia os detalhes.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquário pode transformar visibilidade profissional em uma oportunidade financeira. A fase favorece contatos, parcerias e situações em que outras pessoas reconhecem o que o signo tem a oferecer.

Isso pode aparecer por meio de uma nova colaboração, uma mudança de função ou uma oportunidade que coloque Aquário mais em evidência. Para quem trabalha em áreas criativas, de comunicação, atendimento ou com público, mostrar o próprio trabalho pode ser especialmente importante nas próximas semanas.

Dica cósmica: não espere que as oportunidades encontrem você escondido. Mostre o que sabe fazer e deixe seu trabalho circular.