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Dinheiro escondido? Vênus em Escorpião pode revelar oportunidades que 5 signos ainda não enxergaram

Negociações, reconhecimento profissional e novas fontes de renda podem ganhar força para alguns signos até 25 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07:00

Signos, poder e dinheiro
Signos, poder e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Vênus está em Escorpião desde 10 de setembro e permanece nesse signo até 25 de outubro. O trânsito pode colocar dinheiro, valores e oportunidades em evidência, especialmente para cinco signos que podem perceber mudanças importantes na maneira como lidam com os próprios recursos.

A fase ganha uma nova camada a partir de 3 de outubro, quando Vênus começa seu movimento retrógrado em Escorpião. Esse período pode estimular revisões, renegociações e decisões que estavam sendo adiadas. No dia 25 de outubro, Vênus retrógrado retorna para Libra.

Para esses signos, portanto, as próximas semanas podem ser interessantes para olhar com mais atenção para oportunidades que estavam escondidas, conversas sobre dinheiro e caminhos profissionais que ainda não tinham sido considerados. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode começar a perceber que aquela sensação de estagnação profissional não precisa durar para sempre. Depois de um período em que os resultados pareciam menores do que o esforço empregado, novas possibilidades podem surgir, inclusive em trabalhos ou posições que oferecem uma remuneração melhor.

O principal movimento agora é se posicionar. Pedir um aumento, negociar condições mais favoráveis ou se candidatar a uma vaga melhor pode exigir coragem, mas ficar esperando que alguém perceba seu valor sozinho pode manter tudo como está.

Dica cósmica: não tenha medo de pedir aquilo que você acredita merecer. Uma oportunidade financeira pode começar justamente com uma conversa difícil.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Leão

Leão pode descobrir que nem toda oportunidade financeira está fora de casa. Durante essa fase, diminuir um pouco o ritmo e prestar atenção ao ambiente mais próximo pode revelar algo que estava sendo ignorado.

Questões familiares, patrimônio, organização da casa ou até uma ideia antiga podem ganhar novo significado. O que inicialmente parece apenas uma pausa na rotina pode ajudar Leão a perceber uma possibilidade de economia, renda ou mudança que estava escondida à vista de todos.

Dica cósmica: antes de procurar uma solução completamente nova, dê uma segunda olhada no que você já tem.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Libra

Libra tem Vênus, seu planeta regente, mexendo diretamente com questões financeiras durante essa fase. Por isso, vale aproveitar as próximas semanas para olhar de perto para o próprio dinheiro, rever gastos e perceber onde pode haver desperdícios ou oportunidades de melhorar a organização.

A partir de 3 de outubro, com o início da retrogradação, essa revisão ganha ainda mais importância. Contratos, cobranças, assinaturas e acordos financeiros merecem atenção. Se algo não estiver funcionando como deveria, não tenha receio de questionar ou negociar.

Dica cósmica: olhe para os números antes de tomar decisões. Pequenos ajustes podem fazer uma diferença maior do que você imagina.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Escorpião

Escorpião é um dos signos que pode sentir essa movimentação de maneira mais direta, já que Vênus está passando pelo seu signo até 25 de outubro. A fase pode aumentar sua visibilidade e facilitar contatos que tenham potencial para trazer reconhecimento ou retorno financeiro.

Pessoas podem perceber mais claramente o valor do seu trabalho, enquanto oportunidades que antes pareciam distantes podem se aproximar. A partir de 3 de outubro, porém, a retrogradação pede mais cuidado com decisões impulsivas. Algumas propostas podem precisar de uma segunda análise antes de serem aceitas.

Dica cósmica: aproveite sua visibilidade, mas não diga sim a qualquer proposta só porque ela parece promissora. Leia os detalhes.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Aquário

Aquário pode transformar visibilidade profissional em uma oportunidade financeira. A fase favorece contatos, parcerias e situações em que outras pessoas reconhecem o que o signo tem a oferecer.

Isso pode aparecer por meio de uma nova colaboração, uma mudança de função ou uma oportunidade que coloque Aquário mais em evidência. Para quem trabalha em áreas criativas, de comunicação, atendimento ou com público, mostrar o próprio trabalho pode ser especialmente importante nas próximas semanas.

Dica cósmica: não espere que as oportunidades encontrem você escondido. Mostre o que sabe fazer e deixe seu trabalho circular.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
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São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

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Signo Dinheiro Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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