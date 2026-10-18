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Dinheiro não aceita mesmice: 3 signos podem encontrar caminhos para enriquecer e crescer profissionalmente nesta semana

Entre 19 e 25 de outubro, parcerias, propostas antigas e uma revisão nas finanças podem ajudar esses signos a enxergar novas maneiras de aumentar o patrimônio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock

A semana de 19 a 25 de outubro pode trazer reflexões importantes sobre dinheiro, carreira e decisões que influenciam o futuro financeiro. Para três signos, a possibilidade de crescer passa por rever estratégias, reconsiderar propostas e perceber que nem sempre o caminho mais conhecido é o que oferece os melhores resultados.

O período também pede atenção a oportunidades que reaparecem e a relações profissionais que podem ganhar um novo significado. Na astrologia, o ciclo de Vênus retrógrado e o início da retrogradação de Mercúrio em Escorpião, no dia 24, reforçam a importância de avaliar as escolhas com calma. Já no dia 25, Vênus retrógrado retorna a Libra, colocando em evidência questões ligadas a dinheiro, acordos e parcerias. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Virgem

Virgem pode aproveitar a semana para fazer uma revisão cuidadosa dos investimentos e das relações que envolvem dinheiro. Nem todo compromisso financeiro continua sendo vantajoso com o passar do tempo, e este pode ser um bom momento para identificar gastos, aplicações ou parcerias que já não entregam os resultados esperados.

A partir de 25 de outubro, o retorno de Vênus retrógrado a Libra reforça simbolicamente essa necessidade de reavaliação. Em vez de tomar decisões precipitadas, Virgem pode analisar números, comparar alternativas e entender melhor onde vale a pena manter recursos e energia. As conclusões dessa revisão podem ajudar a preparar escolhas mais conscientes para o futuro.

Dica cósmica: confira suas contas, investimentos e acordos com atenção. Antes de colocar mais dinheiro em alguma coisa, verifique se ela realmente vale a pena.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Libra

Libra pode começar a perceber sinais de uma mudança importante na vida financeira, mesmo que os resultados ainda não apareçam imediatamente. A semana favorece a análise de propostas, oportunidades profissionais e ideias de negócio que podem voltar à pauta ou ganhar uma nova perspectiva.

O dia 24 de outubro ganha destaque com o cazimi de Vênus em Escorpião, associado astrologicamente ao início de um novo ciclo. Na mesma data, Mercúrio começa a retrogradar em Escorpião, o que pede atenção redobrada aos detalhes e paciência para revisar condições e negociações. Para Libra, uma oportunidade antiga pode merecer uma segunda análise, mas isso não significa aceitar qualquer oferta sem avaliar os riscos.

Dica cósmica: não descarte uma proposta só porque ela não funcionou no passado, mas confira as condições atuais antes de dar uma nova chance.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir que melhorar a vida financeira exige experimentar métodos diferentes. Em vez de depender exclusivamente de um caminho profissional tradicional, o signo pode considerar parcerias, projetos inovadores ou maneiras alternativas de transformar suas habilidades em renda.

A entrada do asteroide Juno em Aquário, em 23 de outubro, é interpretada na astrologia como um estímulo a novas formas de parceria e colaboração. Para Capricórnio, isso pode significar conversar com alguém que tenha ideias diferentes, avaliar uma associação profissional ou estudar um modelo de negócio fora do habitual. A mudança exige planejamento, mas também disposição para reconhecer que existem outras maneiras de construir estabilidade.

Dica cósmica: explore novas possibilidades de renda, mas coloque os números na ponta do lápis antes de assumir compromissos ou investir dinheiro.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

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