ASTROLOGIA

Dinheiro não aceita mesmice: 3 signos podem encontrar caminhos para enriquecer e crescer profissionalmente nesta semana

Entre 19 e 25 de outubro, parcerias, propostas antigas e uma revisão nas finanças podem ajudar esses signos a enxergar novas maneiras de aumentar o patrimônio

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock

A semana de 19 a 25 de outubro pode trazer reflexões importantes sobre dinheiro, carreira e decisões que influenciam o futuro financeiro. Para três signos, a possibilidade de crescer passa por rever estratégias, reconsiderar propostas e perceber que nem sempre o caminho mais conhecido é o que oferece os melhores resultados.

O período também pede atenção a oportunidades que reaparecem e a relações profissionais que podem ganhar um novo significado. Na astrologia, o ciclo de Vênus retrógrado e o início da retrogradação de Mercúrio em Escorpião, no dia 24, reforçam a importância de avaliar as escolhas com calma. Já no dia 25, Vênus retrógrado retorna a Libra, colocando em evidência questões ligadas a dinheiro, acordos e parcerias. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem

Virgem pode aproveitar a semana para fazer uma revisão cuidadosa dos investimentos e das relações que envolvem dinheiro. Nem todo compromisso financeiro continua sendo vantajoso com o passar do tempo, e este pode ser um bom momento para identificar gastos, aplicações ou parcerias que já não entregam os resultados esperados.

A partir de 25 de outubro, o retorno de Vênus retrógrado a Libra reforça simbolicamente essa necessidade de reavaliação. Em vez de tomar decisões precipitadas, Virgem pode analisar números, comparar alternativas e entender melhor onde vale a pena manter recursos e energia. As conclusões dessa revisão podem ajudar a preparar escolhas mais conscientes para o futuro.

Dica cósmica: confira suas contas, investimentos e acordos com atenção. Antes de colocar mais dinheiro em alguma coisa, verifique se ela realmente vale a pena.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Libra

Libra pode começar a perceber sinais de uma mudança importante na vida financeira, mesmo que os resultados ainda não apareçam imediatamente. A semana favorece a análise de propostas, oportunidades profissionais e ideias de negócio que podem voltar à pauta ou ganhar uma nova perspectiva.

O dia 24 de outubro ganha destaque com o cazimi de Vênus em Escorpião, associado astrologicamente ao início de um novo ciclo. Na mesma data, Mercúrio começa a retrogradar em Escorpião, o que pede atenção redobrada aos detalhes e paciência para revisar condições e negociações. Para Libra, uma oportunidade antiga pode merecer uma segunda análise, mas isso não significa aceitar qualquer oferta sem avaliar os riscos.

Dica cósmica: não descarte uma proposta só porque ela não funcionou no passado, mas confira as condições atuais antes de dar uma nova chance.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir que melhorar a vida financeira exige experimentar métodos diferentes. Em vez de depender exclusivamente de um caminho profissional tradicional, o signo pode considerar parcerias, projetos inovadores ou maneiras alternativas de transformar suas habilidades em renda.

A entrada do asteroide Juno em Aquário, em 23 de outubro, é interpretada na astrologia como um estímulo a novas formas de parceria e colaboração. Para Capricórnio, isso pode significar conversar com alguém que tenha ideias diferentes, avaliar uma associação profissional ou estudar um modelo de negócio fora do habitual. A mudança exige planejamento, mas também disposição para reconhecer que existem outras maneiras de construir estabilidade.

Dica cósmica: explore novas possibilidades de renda, mas coloque os números na ponta do lápis antes de assumir compromissos ou investir dinheiro.